Jessica est célébrée pour son approche de la performance, de l'innovation et du leadership centré sur l'humain qui fait progresser la santé et la sécurité financière des Canadiens et Canadiennes

TORONTO, le 24 avril 2026 /CNW/ - La Sun Life est fière d'annoncer que Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente, Sun Life Canada, a reçu le prix Best Executive 2026 du magazine Report on Business. Ce prix récompense les leaders qui ont une incidence marquante tant par leur performance que par leur détermination.

Depuis qu'elle est arrivée à la Sun Life en 2024 pour diriger nos activités canadiennes, Jessica a apporté une perspective mondiale façonnée par plus de 20 années d'expérience dans les services financiers en Amérique du Nord et en Asie. Son leadership audacieux lui a valu de figurer au classement des 100 femmes les plus puissantes du monde de Forbes et au palmarès Fortune des femmes les plus puissantes. Cette nouvelle distinction témoigne des contributions de Jessica depuis son arrivée au Canada.

« L'impact de Jessica se manifeste à grande échelle tout en gardant les Clients et Clientes au cœur de nos préoccupations », a déclaré Kevin Strain, président et chef de la direction, Sun Life. « Son leadership allie une vision mondiale et une solide expertise technique pour produire des résultats qui comptent. Sous sa direction, la Sun Life Canada établit de nouvelles normes en matière d'accès aux soins, de sécurité financière et d'amélioration de la qualité de vie des Canadiens et Canadiennes. »

Tout en s'appuyant sur le leadership de longue date de la Sun Life Canada, Jessica a choisi une approche plus ciblée pour aider les Canadiens et Canadiennes à se sentir plus en sécurité quant à leur avenir financier, particulièrement dans un contexte d'incertitude économique. Elle a élevé la gestion de patrimoine, la retraite et la protection au rang d'éléments essentiels pour bien vivre. Elle a élargi l'offre avec des fonds distincts alternatifs et la première série de FNB de la compagnie, tout en réaffirmant que la protection est un besoin fondamental. Cette approche rigoureuse produit des résultats concrets. En 2025, le bénéfice net sous-jacent de la Sun Life Canada a augmenté de 10 %, et les ventes totales de produits de gestion de patrimoine et d'assurance ont augmenté de 23 %. La solidité de nos affaires favorise de meilleurs résultats pour les Canadiens et Canadiennes qui bâtissent leur épargne et protègent leur avenir.

Ingénieure de formation titulaire d'une maîtrise en ingénierie et en informatique du MIT et possédant une grande expérience dans le domaine du numérique, Jessica a une approche de leadership moderne et axée sur la technologie. Elle considère les solutions numériques, les données et l'IA comme des catalyseurs qui simplifient la complexité, élargissent l'accès, et améliorent les moments les plus importants pour les Clients et Clientes. Cela a permis de réduire de plus de 40 % les délais de traitement des propositions d'assurance et de mettre en œuvre des outils numériques et fondés sur les données qui accélèrent la prise de décisions, simplifient les flux de travail des conseillers et conseillères, et élargissent l'accès à la couverture et au soutien.

L'approche de Jessica en matière d'incidence s'étend au-delà de la clientèle. Elle s'engage à bâtir un Canada plus fort et plus résilient en comblant l'écart pour les collectivités mal desservies. Sous sa direction, la Sun Life a lancé une nouvelle initiative l'an dernier en partenariat avec Centraide du Grand Montréal, United Way Greater Toronto et Familles Canada pour offrir à plus de 10 000 personnes participant aux programmes un accès sans frais aux soins de santé virtuels par l'entremise de Dialogue.

« Chaque jour, nous avons le privilège d'aider les Canadiens et Canadiennes pour ce qui compte le plus dans leur vie, en appuyant leur santé, leurs finances et leur avenir », a déclaré Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente, Sun Life Canada. « Cette reconnaissance témoigne de l'incidence collective d'équipes dévouées qui sont passionnées par le service et déterminées à faire une réelle différence pour les personnes et les collectivités partout au Canada. »

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,60 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs et rédactrices : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Pour communiquer avec l'équipe des relations médias de la Sun Life, veuillez envoyer un courriel à [email protected]

SOURCE Financière Sun Life inc.