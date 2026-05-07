La Sun Life annonce l'élection des administrateurs English

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Financière Sun Life Inc. - Nouvelles financières

07 mai, 2026, 17:38 ET

TORONTO, le 7 mai 2026 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) (la « Compagnie ») a annoncé que les 13 candidats désignés dans la Circulaire d'information de la direction du 13 mars 2026 ont été élus aux postes d'administrateurs de la Compagnie. Les résultats du vote, qui s'est tenu hier lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires ordinaires à Toronto, sont indiqués ci-dessous.

Candidat   

Nombre de voix   
favorables  

Pourcentage   
des voix   
favorables   

Abstentions   

Pourcentage   
d'abstentions   

Deepak Chopra

294 876 799

99,5 %

1 537 406

0,5 %

Stephanie L. Coyles

293 926 972

99,2 %

2 487 233

0,8 %

Patrick P.F. Cronin

295 311 382

99,6 %

1 102 823

0,4 %

Ashok K. Gupta

294 577 098

99,4 %

1 837 107

0,6 %

David H. Y. Ho

293 867 330

99,1 %

2 546 875

0,9 %

Laurie G. Hylton

294 569 387

99,4 %

1 844 818

0,6 %

Stacey A. Madge

294 603 854

99,4 %

1 810 351

0,6 %

Helen M. Mallovy Hicks  

291 122 475

98,2 %

5 291 730

1,8 %

Marcia Moffat

295 848 022

99,8 %

566 183

0,2 %

Marie-Lucie Morin

294 639 585

99,4 %

1 774 620

0,6 %

Joseph M. Natale

290 047 494

97,9 %

6 366 711

2,1 %

Scott F. Powers

293 853 053

99,1 %

2 561 152

0,9 %

Kevin D. Strain

295 913 980

99,8 %

500 225

0,2 %

Les résultats des votes tenus à l'égard des questions soumises au vote lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires ordinaires seront accessibles au www.sunlife.com et par l'intermédiaire des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens et américains sur les sites www.sedarplus.ca et www.sec.gov, respectivement.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2026, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,58 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Pour communiquer avec l'équipe des relations médias de la Sun Life, veuillez envoyer un courriel à [email protected].

Pour communiquer avec l'équipe des relations avec les investisseurs de la Sun Life, veuillez envoyer un courriel à [email protected].

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