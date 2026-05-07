TORONTO, le 7 mai 2026 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) (la « Compagnie ») a annoncé que les 13 candidats désignés dans la Circulaire d'information de la direction du 13 mars 2026 ont été élus aux postes d'administrateurs de la Compagnie. Les résultats du vote, qui s'est tenu hier lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires ordinaires à Toronto, sont indiqués ci-dessous.

Candidat Nombre de voix

favorables Pourcentage

des voix

favorables Abstentions Pourcentage

d'abstentions Deepak Chopra 294 876 799 99,5 % 1 537 406 0,5 % Stephanie L. Coyles 293 926 972 99,2 % 2 487 233 0,8 % Patrick P.F. Cronin 295 311 382 99,6 % 1 102 823 0,4 % Ashok K. Gupta 294 577 098 99,4 % 1 837 107 0,6 % David H. Y. Ho 293 867 330 99,1 % 2 546 875 0,9 % Laurie G. Hylton 294 569 387 99,4 % 1 844 818 0,6 % Stacey A. Madge 294 603 854 99,4 % 1 810 351 0,6 % Helen M. Mallovy Hicks 291 122 475 98,2 % 5 291 730 1,8 % Marcia Moffat 295 848 022 99,8 % 566 183 0,2 % Marie-Lucie Morin 294 639 585 99,4 % 1 774 620 0,6 % Joseph M. Natale 290 047 494 97,9 % 6 366 711 2,1 % Scott F. Powers 293 853 053 99,1 % 2 561 152 0,9 % Kevin D. Strain 295 913 980 99,8 % 500 225 0,2 %

Les résultats des votes tenus à l'égard des questions soumises au vote lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires ordinaires seront accessibles au www.sunlife.com et par l'intermédiaire des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens et américains sur les sites www.sedarplus.ca et www.sec.gov, respectivement.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2026, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,58 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

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SOURCE Financière Sun Life Inc. - Nouvelles financières