Reconnue pour son leadership et son engagement dans la communauté juridique canadienne lors des Canadian Law Awards

TORONTO, le 7 mai 2026 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) est heureuse de féliciter Melissa Kennedy, vice-présidente générale et première directrice des affaires juridiques et des politiques publiques de la Sun Life, pour le prix Lifetime Achievement in the Legal Profession - In-House qu'elle a reçu lors des Canadian Law Awards 2026. Ce prix prestigieux reconnaît le mérite d'un dirigeant ou d'une dirigeante juridique d'exception dont le travail a considérablement contribué à l'avancement de la profession et du système juridiques du Canada.

« J'ai eu le privilège de constater directement l'incidence que Mme Kennedy a sur l'ensemble du secteur, a déclaré Kevin Strain, président et chef de la direction de la Sun Life. Sa perspective et son engagement ont aidé le secteur de manière significative. Elle fait preuve d'un jugement lucide et d'un leadership sûr qui guident notre organisation dans les situations complexes et a bâti des services reconnus pour leur qualité et les partenariats de confiance. Cette réputation reflète son style de leadership ainsi que le soin et l'intégrité dont elle fait preuve dans son travail. »

Mme Kennedy supervise les équipes Affaires juridiques, Contrôle de la conformité, Affaires gouvernementales et Politiques publiques de l'entreprise à l'échelle mondiale. Elle harmonise la stratégie juridique et réglementaire avec les priorités de l'entreprise. Depuis son arrivée à la Sun Life en 2014, Mme Kennedy est une conseillère de confiance de la haute direction et du conseil d'administration. Elle est très respectée pour son jugement fondé sur des principes qu'elle allie à des conseils pratiques. Elle aide les organisations à naviguer dans des environnements juridiques, économiques et géopolitiques complexes avec clarté et confiance. Son leadership permet à la Sun Life de donner vie à sa raison d'être : aider les Clients et Clientes à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain.

Au cours de sa carrière distinguée, Mme Kennedy a occupé des postes de haute direction dans des cabinets privés, des organismes de réglementation et des institutions financières canadiennes d'envergure. Elle y a dirigé des litiges importants, des enquêtes réglementaires et des transactions complexes qui ont eu un impact durable sur la gestion du risque d'entreprise et la gouvernance.

À chaque étape de sa carrière, une caractéristique constante a été son engagement envers les personnes : développer les talents, renforcer les équipes et relever la barre en matière de leadership. Elle est une mentore dévouée et une championne passionnée de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, notamment en tant que membre fondatrice de Legal Leaders for Diversity. Elle s'implique également dans la communauté en siégeant aux conseils d'administration de la SickKids Foundation, du Soulpepper Theatre et de la Fondation Asie Pacifique du Canada.

« C'est un véritable honneur de recevoir un prix pour l'ensemble de ma carrière, a déclaré Melissa Kennedy, vice-présidente générale et première directrice des affaires juridiques et des politiques publiques de la Sun Life. Ce prix reflète le privilège que j'ai eu de travailler avec des dirigeants et dirigeantes, des collègues, des équipes, des mentors et mentores ainsi que des mentorés et mentorées remarquables. Ces personnes incarnent le meilleur de notre profession. »

À propos de la Sun Life



La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2026, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,58 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com/fr/.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs et rédactrices : Tous les montants sont en dollars canadiens.

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« J'ai eu le privilège de constater directement l'incidence que Mme Kennedy a sur l'ensemble du secteur, a déclaré Kevin Strain, président et chef de la direction de la Sun Life. Sa perspective et son engagement ont aidé le secteur de manière significative. Elle fait preuve d'un jugement lucide et d'un leadership sûr qui guident notre organisation dans les situations complexes et a bâti des services reconnus pour leur qualité et les partenariats de confiance. Cette réputation reflète son style de leadership ainsi que le soin et l'intégrité dont elle fait preuve dans son travail. »

SOURCE Financière Sun Life inc.