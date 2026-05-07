QUÉBEC, le 7 mai 2026 /CNW/ - À l'occasion de la 75e Semaine de la santé mentale, le maire de Québec, M. Bruno Marchand, et la vice-présidente principale de la Sun Life Santé, Mme Marie-Chantal Côté, dévoilent aujourd'hui les 3 organismes bénéficiaires du 3e fonds d'investissement en santé mentale, qui sensibiliseront et accompagneront plus de 2 300 jeunes de la région au cours des trois prochaines années.

Ce 3e fonds, annoncé lors du Bal du maire de Québec en décembre 2025, est de 100 000 $ sur trois ans. La Sun Life y contribue pour 75 000 $ et la Ville de Québec, pour 25 000 $.

Géré par la Fondation Jeunes en Tête, il permettra d'agir dans des domaines complémentaires aux actions de l'organisme :

En intervention, dans le but d'accroître l'accessibilité aux soins de santé pour les adolescents en difficulté de la Capitale-Nationale;

En sensibilisation et en prévention pour mieux accompagner les jeunes en situation de vulnérabilité.

« Nous avons le devoir collectif de non seulement veiller sur nos jeunes, mais aussi de leur offrir de l'espoir en l'avenir, souligne le maire de Québec, Bruno Marchand. Au quotidien, les organismes qui les accompagnent font un travail essentiel, avec une humanité et un engagement sans bornes. Grâce à ce fonds, ils disposeront de ressources supplémentaires pour passer à l'action et, surtout, pour mieux outiller des jeunes face à leurs défis. »

« Quand on vit avec des troubles de santé mentale, obtenir le bon soutien au bon moment peut véritablement changer une trajectoire de vie. En lançant ce 3e fonds d'investissement avec la Ville de Québec et la Fondation Jeunes en Tête, nous réaffirmons notre engagement à bâtir des collectivités où tout le monde peut s'épanouir et vivre en meilleure santé, affirme Marie-Chantal Côté, vice-présidente principale de la Sun Life Santé. Grâce au travail exceptionnel des organismes communautaires, davantage de jeunes pourront obtenir l'aide et les outils dont ils et elles ont besoin pour surmonter leurs défis et bâtir leur résilience. »

Organismes bénéficiaires

Les organismes bénéficiaires du 3e fonds d'investissement en santé mentale pour les trois prochaines années sont :

Accès Psy - Cet organisme vise à favoriser l'accès aux services psychologiques pour les jeunes issus de familles à faible revenu afin d'éviter que les problèmes de santé mentale s'aggravent ou deviennent chroniques. Le manque d'accès aux services psychologiques a des conséquences importantes sur le développement et l'épanouissement des jeunes.



Somme investie : 33 000 $ - 8 à 12 jeunes soutenus / année qui bénéficieront de 14 à 16 séances de psychothérapie.

Entraide Jeunesse Québec - Cet organisme offre du soutien et des activités de prévention pour les jeunes par le biais d'outils de sensibilisation. Les thématiques abordées touchent notamment la gestion du stress et/ou de l'anxiété, la violence dans les relations amoureuses, la résolution de conflit et bien plus.



Somme investie : 33 000 $ - 750 jeunes sensibilisés / année par des activités de prévention.

Fondation Ancrage Jeunesse - Le projet Envol vers l'autonomie s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans suivis ou ayant été suivis par la Protection de la jeunesse. Il vise à répondre aux défis majeurs rencontrés lors de la transition vers la vie adulte, notamment l'instabilité résidentielle, la précarité financière, les enjeux de santé mentale et l'isolement social afin de réduire les risques d'itinérance et de marginalisation.



Somme investie : 33 000 $ - 15 jeunes accompagnés / année qui recevront jusqu'à 20 séances de suivi psychologique.

« Avec l'appui de ces trois partenaires d'entraide jeunesse, nous assurons une plus grande portée pour soutenir les jeunes et un impact là où les besoins sont criants, déclare la présidente-directrice générale de la Fondation Jeunes en Tête, Mme Mélanie Boucher. Dans le contexte actuel, il est important de se mobiliser et d'arrimer nos expertises complémentaires afin d'offrir aux adolescents l'aide et les outils pour développer une saine santé mentale. »

À propos de la Fondation Jeunes en Tête

Depuis près de 30 ans, la Fondation Jeunes en Tête œuvre à prévenir la détresse psychologique chez les jeunes de 11 à 18 ans partout au Québec. Par ses ateliers de sensibilisation déployés dans les écoles secondaires ainsi que ses ressources en ligne destinées aux jeunes, aux parents et au personnel scolaire, elle agit concrètement pour favoriser une meilleure santé mentale chez les ados. Sensibiliser, outiller et contribuer à briser les tabous : voilà comment la Fondation accompagne les jeunes pour les aider à mieux traverser les défis de l'adolescence et à développer leur bien-être.

Pour en savoir plus, visitez le site Web fondationjeunesentete.org .

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2026, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,58 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Sources : Daphné Bédard

Service des communications

Ville de Québec

418 641-6210

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Sun Life Québec

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Sarah Zonzola

Gestionnaire des communications

Fondation Jeunes en Tête

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SOURCE Financière Sun Life inc.