MONTRÉAL, le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE) tiendra une conférence téléphonique sur ses résultats du premier trimestre 2021 à l'intention du milieu financier, le jeudi 29 avril 2021 à 8 h (heure de l'Est).

Les participants comprendront Mirko Bibic, président et chef de la direction, et Glen LeBlanc, chef des affaires financières. Les journalistes sont invités à y assister à titre d'auditeurs seulement.

Pour participer, composez le numéro sans frais 1-800-806-5484 ou 416-340-2217 et utilisez le code d'identification 9028147#. Une reprise sera disponible jusqu'à minuit le 29 mai 2021 au

1-800-408-3053 ou au 905-694-9451 (composez le code d'identification 1119668#).

La conférence téléphonique fera également l'objet d'une webdiffusion en direct sur le site Web de BCE, à Appel conférence BCE T1 2021.

À propos de BCE

Plus grande entreprise de communications du Canada, BCE offre des services large bande évolués sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires et exploite Bell Média, première entreprise de création de contenu et d'actifs média au pays. Pour en savoir plus, visitez les sites Bell.ca ou BCE.ca.

Bell favorise la prospérité sociale et économique de nos collectivités en s'engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus strictes. Nous mesurons notre progrès par notre capacité à favoriser le développement durable, à créer un lieu de travail diversifié et inclusif, à rester à l'avant-garde en matière de gouvernance et de protection des données et à bâtir des communautés plus fortes et en santé. Nous avons entre autres lancé l'initiative Bell Cause pour la cause, qui contribue à relever le défi que représente la maladie mentale en favorisant la sensibilisation et les mesures en matière de santé mentale, notamment à l'aide de programmes comme la Journée Bell Cause pour la cause annuelle et de dons pour les soins communautaires, la recherche et les programmes en milieu de travail tout au long de l'année.

SOURCE Bell Canada

Renseignements: Questions des médias : Marie-Eve Francoeur, 514 391-5263, [email protected]; Questions des investisseurs : Thane Fotopoulos, 514 870-4619, [email protected]

Liens connexes

www.bell.ca