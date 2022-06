Les répondantes et répondants médicaux et employé-e-s de bureau d'Urgences-santé votent la grève

MONTRÉAL, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - Sur la centaine de répondantes et répondants médicaux d'Urgences-santé, pas moins de 21 ont quitté leur emploi depuis le début de l'année 2022. La surcharge de travail devient intenable pour ces personnes qui répondent aux appels d'urgence de nature médicale logés au 911, à Montréal et à Laval. Les employé-e-s de bureau vivent également une charge de travail considérable, les dossiers et retards s'accumulent, les employé-es se voient assignés à d'autres tâches afin de prêter main-forte à des collègues. Hier, ils ont voté la grève, à l'instar des RMU de l'Estrie et ceux de la Capitale nationale.

Ce sont les RMU qui prodiguent les premiers soins téléphoniques dans des moments cruciaux, par exemple en donnant les instructions pour amorcer des manœuvres de réanimation, en cas d'étouffement ou d'accouchement, en attendant l'arrivée de l'ambulance ou des premiers répondants.

Les fins de semaine sont particulièrement pénibles pour le personnel. « Samedi soir dernier, trois RMU d'Urgences-santé ont été contraints de faire des heures supplémentaires obligatoires. Malgré cela, les effectifs n'étaient pas complets, explique la présidente du SEUS-CSN, Anick Bélanger. Il arrive fréquemment que les quarts de travail ne soient pas comblés par manque de personnel et celle ou celui qui est présent est déjà bien souvent en heures supplémentaires ce qui entraîne un débordement d'appels. Dans ce cas, on ne doit pas assurer un suivi de la condition du patient, mais procéder rapidement à des directives de base et inciter les gens à nous rappeler si la situation s'aggrave. »

Le débordement d'appels dû au manque de personnel a un impact également chez leurs partenaires du 911 qui doivent conserver l'appelant en ligne le temps que le transfert soit complété. L'employeur a recours au jumelage de territoire de répartition sur une base régulière, ce qui occasionne une double charge de travail et de responsabilités pour le RMU. Cela peut augmenter le risque d'erreur même chez le plus expérimenté des RMU. Cela n'est pas sans impact pour la population, mais aussi les paramédics qui se déplacent en mode urgent. En outre, l'attraction et la rétention du personnel s'avèrent difficiles tant parmi le personnel de bureau que les RMU car on dénombre plus de départs que de nouvelles embauches.

« Urgences-santé n'attire plus la relève. Il fut un temps, les CV entraient à pleine porte chez Urgences-santé, rappelle la présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), Dominique Daigneault. Leurs conditions de travail se sont vraiment érodées. Pas si étonnant qu'on ne trouve plus personne aujourd'hui pour venir travailler comme RMU ou comme employée de bureau. »

Cette surcharge de travail intenable des RMU est exacerbée dans un contexte où les paramédics comme le personnel de soutien sont également sous pression. Le nombre d'appels chez Urgences-santé est revenu à son niveau prépandémie, et ce, dans un contexte où tous les employeurs s'arrachent actuellement la main-d'œuvre disponible.

Négociations

« Les négociations pour renouveler les conventions collectives doivent permettre d'apporter des solutions pour tout le personnel du secteur préhospitalier enchaîne le représentant du secteur préhospitalier à la FSSS-CSN, Jean Gagnon. Tous les maillons de la chaîne sont importants. Ils ont beau œuvrer dans l'ombre, ils sont indispensables et le Conseil du trésor doit le reconnaître. Nous nous attendons à ce que la partie patronale ait de nouveaux mandats lors de notre prochaine rencontre du 9 juin ».

Parmi les revendications communes aux trois syndicats CSN représentant les RMU ainsi que les employé-e-s de bureau d'Urgences-Santé, notons un relèvement des salaires, une bonification des congés pour tenir compte des enjeux de santé mentale et de conciliation famille-travail ainsi que la formation. Ils sont sans convention collective depuis le 31 mars 2020.

Grève

« Le travail des RMU est tellement essentiel que l'État a choisi de restreindre considérablement leur droit de faire la grève, ajoute la vice-présidente de la FSSS-CSN, Lucie Longchamp. Mais les RMU savent se montrer créatifs. Nous sommes sûrs que les dernières avancées réalisées par la CSN dans la défense du droit constitutionnel d'exercer la grève, y compris dans le secteur préhospitalier, leur permettront d'exercer un meilleur rapport de force pour qu'enfin on nous dépose des chiffres sérieux. » Le mandat de grève prévoit l'exercice de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée, au moment jugé opportun.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) représente plus de 200 répondantes et répondants médicaux à Montréal, Québec et Sherbrooke ainsi que plus de 100 employé-e-s de bureau chez Urgences-Santé. Elle compte plus de 120 000 membres dans les secteurs publics et privés, dont plus de 100 000 du réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

