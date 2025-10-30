TORONTO, le 30 oct. 2025 /CNW/ - RBC Services aux investisseurs (RBC SI) a annoncé que les régimes de retraite à prestations déterminées (PD) canadiens sous son administration ont enregistré leur plus important rendement trimestriel médian de l'année avec un gain de 4,4 % au troisième trimestre et une hausse de 7,1 % depuis le début de l'année. Cette croissance a été alimentée par une combinaison diversifiée de rendements tant des actions que des titres à revenu fixe.

« Le troisième trimestre avait ceci de particulier que les actions et les titres à revenu fixe ont progressé en même temps, dit Isabelle Tremblay, directrice générale, Solutions clientèle, et responsable principale, Segmentation, Propriétaires d'actifs, RBC Services aux investisseurs. On peut attribuer les rendements des actions à la solidité des bénéfices des entreprises, à la productivité stimulée par l'intelligence artificielle et à une forte activité transactionnelle. Les gains ont été particulièrement élevés chez les producteurs d'or, les investisseurs continuant à rechercher stabilité et diversification par un recours aux actifs refuges traditionnels. »

Les placements en actions canadiennes ont dégagé un rendement de 9,5 % pour le trimestre et de 21,5 % depuis le début de l'année, maintenant ainsi l'élan établi au deuxième trimestre. L'indice composé S&P/TSX, soutenu par des gains généralisés dans tous les secteurs, a enregistré un rendement de 12,5 % au troisième trimestre et de 23,9 % depuis le début de l'année. Le secteur des matériaux s'est particulièrement distingué avec un gain substantiel de 37,8 % pour le trimestre et de 79,3 % depuis le début de l'année, propulsé par des producteurs d'or comme Agnico Eagle et Barrick, qui ont bénéficié de prix de l'or plus élevés et de solides résultats trimestriels. Parmi les autres secteurs enregistrant des gains significatifs, on compte les technologies de l'information (13,2 %), l'énergie (12,6 %) et les services financiers (10,6 %).

Les marchés boursiers américains, représentés par l'indice S&P 500 (CAD), ont progressé de 10,3 % au troisième trimestre et de 11,1 % depuis le début de l'année, le dollar canadien plus faible ayant contribué à ces gains grâce à des effets de change favorables. Les secteurs des technologies de l'information et des communications ont enregistré des hausses respectives de 15,4 % (18,3 % en cumul annuel) et 14,2 % (20,5 % en cumul annuel). Ces gains ont été soutenus par les solides résultats des sept grandes entreprises technologiques surnommées les « sept magnifiques ». Les actions de consommation discrétionnaire ont dégagé un rendement trimestriel de 11,7 %.

La performance des actions mondiales s'est également renforcée au cours de la période, les actions mondiales dans les caisses de retraite ayant enregistré un rendement de 8,7 % pour le troisième trimestre et de 14,5 % depuis le début de l'année tandis que l'indice MSCI World (CAD) progressait de 9,4 % au troisième trimestre et de 13,6 % depuis le début de l'année.

Les titres à revenu fixe ont bien performé sur l'ensemble de la courbe des taux, soutenant un rendement de 1,5 % pour le trimestre et de 2,1 % depuis le début de l'année. L'indice obligataire global FTSE Canada a progressé de 1,5 % pour le trimestre et de 3,0 % depuis le début de l'année, les obligations à moyen terme enregistrant les meilleurs rendements (2,0 % pour le trimestre et 4,4 % en cumul annuel).

« La décision de la Banque du Canada de réduire son taux directeur de 0,25 % le 17 septembre a encouragé les investisseurs en titres à revenu fixe, les rendements plus faibles soutenant les performances globales des portefeuilles », a fait remarquer Mme Tremblay.

