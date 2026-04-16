TORONTO, le 16 avril 2026 /CNW/ - RBC a publié aujourd'hui son Rapport de la durabilité 2025. Le rapport fournit un aperçu de nos priorités, des facteurs contributifs et des progrès en matière de durabilité, de même que les faits saillants et les paramètres portant sur les facteurs pertinents pour RBC. Le Rapport 2025 est accessible à l'adresse suivante : https://www.rbc.com/notre-impact/information-sur-la-durabilite.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

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Siriphone Maldonado, Communications, RBC

SOURCE RBC