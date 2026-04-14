RBC maintient son engagement à faire profiter les adeptes de la musique qu'ils aiment en leur offrant des expériences de classe mondiale, l'accès à des billets et des avantages exclusifs pour les clients de RBC

TORONTO, le 14 avril 2026 /CNW/ - RBC a annoncé que le groupe Imagine Dragons, détenteur de cinq disques platine et lauréat d'un prix Grammy, sera la tête d'affiche de la soirée d'ouverture spéciale de l'Amphithéâtre RBC, le 21 mai 2026, en partenariat avec Live Nation Canada.

Imagine Dragons sera en vedette à la soirée d’ouverture de l’Amphithéâtre RBC le jeudi 21 mai 2026 (Groupe CNW/RBC)

Les billets seront mis en vente le vendredi 17 avril à 10 h (HE) sur Ticketmaster.ca. Tous les clients de RBC ont l'occasion d'acheter des billets d'inventaire exclusif RBCxMusique et recevront une remise Concert Cash RBCxMusique de 20 $ (des conditions s'appliquent). De plus, au nom de RBC, tous les détenteurs de billets qui assistent à la soirée d'ouverture recevront un cadeau commémoratif et auront l'occasion de participer à des activités supplémentaires créées spécialement pour l'événement.

Depuis longtemps, grâce à son programme de soutien de la musique par l'entremise de sa plateforme RBCxMusique, RBC offre à ses clients amateurs de musique des billets, des surclassements et des avantages exclusifs qui leur donnent de nouvelles possibilités pour entendre leurs artistes préférés.

La remise Concert Cash RBCxMusique a été doublée et est maintenant de 20 $. Ainsi, désormais, les clients de RBC recevront une remise Concert Cash de 20 $ pour chaque billet acheté. Ils pourront utiliser cette remise pour acheter des billets futurs dans plus de 50 salles de spectacles au Canada (des conditions s'appliquent).

Les clients de RBC ont accès à un inventaire exclusif de billets RBCxMusique pour tous les spectacles de Live Nation au Canada, y compris des spectacles à guichet fermé sous réserve de disponibilité.

Les amateurs de musique qui visiteront l'Amphithéâtre RBC profiteront de cadeaux uniques sur place, d'une zone réservée aux passionnés et de séances photo.

Les amateurs qui fréquenteront des salles et des festivals canadiens sélectionnés pourront participer à de nouvelles activités de marketing interactives de RBC et recevoir des cadeaux pour améliorer leur expérience musicale. Les clients de RBC bénéficieront d'accès privilégiés, comme des laissez-passer pour les festivals principaux, de surclassements sur place et de la file express au Scotiabank Arena.

Au Rogers Stadium, un nouveau salon réservé aux adeptes RBCxMusique offre des places à l'ombre, des bornes de recharge, de l'eau gratuite et des cadeaux. Les clients de RBC pourront profiter d'expériences VIP, notamment des surclassements de billets, des prix Concert Cash et des billets pour des spectacles futurs.

En mai, les membres du programme Avion Récompenses pourront utiliser leurs points Avion pour payer les achats admissibles sur Ticketmaster.ca.

« Imagine Dragons est un groupe qui accumule les succès et qui séduit des publics de toutes les générations partout dans le monde. Nous sommes donc ravis qu'il soit la tête d'affiche de la soirée d'ouverture de l'amphithéâtre RBC. C'est un moment marquant alors que nous ouvrons une nouvelle voie aux amateurs de musique en leur donnant accès à des expériences musicales de classe mondiale et en leur offrant une plus grande valeur ajoutée, a expliqué Mary DePaoli, vice-présidente directrice et cheffe du marketing, RBC. Avec notre plateforme RBCxMusique, nous avons aidé plus de 8 millions de passionnés de musique à voir leurs artistes favoris, à obtenir des surclassements et à se créer des souvenirs inoubliables. Grâce à l'option Payer avec des points pour acquérir des billets et à la nouvelle remise Concert Cash, nous sommes heureux de rapprocher encore plus de clients et de Canadiens de leur musique préférée. »

La soirée d'ouverture marque le début d'une saison record à l'Amphithéâtre RBC, qui proposera la plus vaste programmation jamais offerte, avec plus de 80 spectacles. Cette dynamique montre que le lieu se développe, entretient une relation privilégiée avec les amateurs ; des expériences musicales inégalées seront proposées au public tout l'été.

« La soirée d'ouverture de l'Amphithéâtre RBC constitue un jalon excitant, et nous sommes fiers de nous associer à RBC pour offrir un spectacle de niveau stade avec le groupe Imagine Dragons pour amorcer une nouvelle saison qui s'annonce exceptionnelle, » indique Erik Hoffman, président, Musique, Live Nation Canada. « Puisqu'il s'agit de leur seule prestation en amphithéâtre en Amérique du Nord cette année, ce moment reflète notre engagement commun à offrir des expériences inoubliables et de calibre mondial, tout en mettant en valeur l'énergie singulière qui fait la renommée du lieu. »

RBC et Live Nation Canada ont annoncé en octobre la transformation de l'amphithéâtre RBC en une salle de spectacle ouverte toute l'année. Il sera fermé pour des rénovations à l'automne 2027, rouvrira à l'été 2029 à titre de salle extérieure et sera ouvert toute l'année à partir de l'été 2030.

Aperçu de RBC

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SOURCE RBC