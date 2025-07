TORONTO, le 29 juill. 2025 /CNW/ - Les régimes de retraite à prestations déterminées (PD) administrés par RBC Services aux investisseurs ont enregistré un rendement de 1,6 % au deuxième trimestre de 2025, soit une légère amélioration par rapport au gain de 1,1 % au premier trimestre. Si les actions ont une fois de plus apporté une contribution positive, la faiblesse des titres à revenu fixe a freiné les rendements globaux.

« Nous espérons que la mi-avril a marqué le creux de la vague pour les marchés boursiers mondiaux, compte tenu de la reprise constante depuis lors, soutenue au Canada par une pause tarifaire de 90 jours et une inflation stable, a déclaré Isabelle Tremblay, directrice générale et responsable principale sectorielle, Propriétaires d'actifs, RBC Services aux investisseurs. L'élan s'est maintenu, l'allégement tarifaire et la stabilité du gouvernement canadien ayant contribué à la clarté des politiques et à des perspectives nationales plus prévisibles. »

« Les actions canadiennes ont continué d'offrir de bons rendements et les caisses dont la répartition de l'actif comporte des pondérations canadiennes plus élevées en ont récolté les fruits. Mais avec les obligations à long terme sous pression et la volatilité toujours présente, la plupart des promoteurs de régimes maintiennent le cap et attendent des signaux plus clairs », a ajouté Mme Tremblay.

Les actions canadiennes ont généré un rendement de 9,0 % pour les caisses de retraite au deuxième trimestre (10,2 % depuis le début de l'année), surpassant l'indice composé TSX qui a progressé de 8,5 % au cours du trimestre (également de 10,2 % depuis le début de l'année). Les secteurs les plus performants étaient les technologies de l'information (14,2 %), la consommation discrétionnaire (14,1 %) et les services financiers (12,1 %). Il est à noter que quatre des cinq caisses de retraite clientes les plus performantes au deuxième trimestre étaient celles dont la pondération des actions canadiennes était la plus forte.

Les actions étrangères détenues par les caisses de retraite ont enregistré un rendement trimestriel de 5,1 %, ce qui représente la totalité de leurs gains depuis le début de l'année. En revanche, l'indice MSCI Monde a progressé de 5,7 % au deuxième trimestre (3,9 % depuis le début de l'année). Les actions de croissance ont largement dépassé les actions de valeur, l'indice de croissance MSCI Monde gagnant 11,6 % tandis que l'indice de valeur MSCI Monde reculait de 0,1 %. Le renforcement du dollar canadien a toutefois considérablement réduit les rendements des marchés étrangers. Par exemple, alors que le S&P 500 grimpait de 10,9 % en dollars américains, le rendement chutait à 5,2 % en dollars canadiens. Depuis le début de l'année, le S&P 500 a affiché une croissance de 6,2 % en USD, mais de seulement 0,8 % en CAD.

Les caisses de retraite ont obtenu un rendement trimestriel de -1,2 % de leurs placements à revenu fixe (+0,9 % depuis le début de l'année), sous-performant l'indice obligataire universel FTSE Canada qui a reculé de 0,6 % au deuxième trimestre (+1,4 % depuis le début de l'année). Cette différence est imputable à une surpondération structurelle des obligations à long terme, qui ont chuté de 2,3 % dans un contexte de hausse des rendements à long terme.

