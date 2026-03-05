TORONTO, le 5 mars 2026 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) a tenu aujourd'hui son premier Sommet sur le secteur nucléaire, rassemblant des chefs de file de l'industrie et des représentants clés du secteur public qui travaillent ensemble à faire progresser le secteur nucléaire.

Notre programme comprenait l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles (gouvernement du Canada), l'honorable Stephen Lecce, ministre de l'Énergie et des Mines (gouvernement de l'Ontario), et l'honorable Nathan Neudorf, ministre de l'Abordabilité et des Services publics (gouvernement de l'Alberta), qui ont présenté des exposés aux côtés de leaders du secteur. Ensemble, ils ont abordé des sujets importants comme les progrès de la technologie des réacteurs, la résilience de la chaîne d'approvisionnement du combustible nucléaire, le financement de projets et les stratégies pour renforcer le leadership mondial du Canada dans le secteur de l'énergie nucléaire.

« L'énergie nucléaire est l'un des avantages stratégiques clairs du Canada », a déclaré Harry Culham, président et chef de la direction de la Banque CIBC, lors du sommet. « Le Canada est le deuxième plus important producteur et exportateur mondial d'uranium. Nous sommes des chefs de file dans la remise à neuf de l'infrastructure nucléaire existante et nous sommes à l'avant-garde du développement de petits réacteurs modulaires pour l'avenir. La Banque CIBC est bien placée pour aider ses clients à répondre à la demande mondiale et est déterminée à poursuivre la collaboration et l'innovation à l'appui des objectifs du Canada en matière d'énergie propre. »

Séances clés du Sommet sur le secteur nucléaire de la Banque CIBC

Leçons tirées de la remise à neuf et stratégie pour l'avenir

Technologies des réacteurs nucléaires

Chaîne d'approvisionnement en combustible

Ingénierie, construction et planification environnementale

Financement et investissement dans le secteur de l'énergie nucléaire

La place de l'énergie nucléaire dans l'avenir de l'énergie propre au Canada

Renforcer l'avantage du Canada

En tant que fervente défenseure du secteur nucléaire depuis ses débuts, la Banque CIBC s'efforce de soutenir le leadership ambitieux et la réussite des entreprises canadiennes qui peuvent contribuer à stimuler davantage la croissance et la prospérité du Canada.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

SOURCE CIBC - Entreprise

Pour tout complément d'information : Mathieu Genest, Affaires publiques, Banque CIBC, 416 362-2877, [email protected]