TORONTO, le 8 sept. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto a accepté son avis d'intention de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Comme il a été annoncé précédemment le 28 août 2025, la Banque CIBC a l'intention de racheter aux fins d'annulation jusqu'à vingt millions d'actions ordinaires dans le cadre de la nouvelle offre.

Cette approbation permet à la Banque CIBC de racheter, de temps à autre, jusqu'à vingt millions d'actions ordinaires, afin de les annuler, ce qui représente environ 2,2 % des 929 594 116 actions ordinaires émises et en circulation de la Banque CIBC au 31 août 2025. Le volume quotidien moyen des transactions au cours des six mois terminés le 31 août 2025 et le montant maximum des actions ordinaires qui pourraient être rachetées chaque jour, calculés en conformité avec les règlements de la Bourse de Toronto aux fins de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, s'établissent respectivement à 3 617 077 et à 904 269 actions ordinaires.

Le rachat d'actions ordinaires par la Banque CIBC aux termes d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités est conforme à la priorité de la Banque qui vise à maintenir la solidité du bilan, tout en générant de la valeur pour les actionnaires grâce à une stratégie de déploiement équilibré des fonds propres.

Les rachats effectués en vertu de cette offre peuvent commencer le 10 septembre 2025 ou après cette date par l'entremise de la Bourse de Toronto et peuvent aussi être effectués par l'intermédiaire d'autres systèmes de négociation parallèles au Canada, de la Bourse de New York ou de tout autre moyen autorisé par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario ou d'autres Autorités canadiennes en valeurs mobilières applicables. L'offre prendra fin à la première des éventualités suivantes : i) la date à laquelle la Banque CIBC aura racheté 20 millions d'actions ordinaires, ii) la date à laquelle la Banque CIBC émettra un avis de cessation ou iii) le 9 septembre 2026. Marchés des capitaux CIBC a été chargé d'agir en tant que courtier désigné, afin de racheter les actions de la Banque CIBC aux termes de l'offre. Le prix que la Banque CIBC paiera pour les actions ordinaires achetées dans le cadre de l'offre sera le prix courant du marché au moment de l'achat. Les actions ordinaires rachetées en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités seront annulées.

La Banque CIBC a également mis sur pied un régime d'achat automatique d'actions (RAAA) avec Marchés des capitaux CIBC. Conformément au RAAA, Marché des capitaux CIBC peut procéder à l'achat d'actions ordinaires à des moments où la société ordinairement ne serait pas active sur le marché en raison des règles de prévention des délits d'initiés et de ses propres périodes d'interdiction de négociation interne. Marché des capitaux CIBC effectuera des achats en fonction de paramètres établis par Banque CIBC avant le début d'une telle période d'interdiction, conformément aux modalités énoncées dans le programme automatique de rachat d'actions. Le programme a été approuvé par la Bourse de Toronto.

La précédente offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Banque CIBC concernant l'achat d'un maximum de 20 millions d'actions ordinaires a commencé le 10 septembre 2024 et a pris fin le 31 juillet 2025, à la suite du rachat et de l'annulation de la totalité des 20 millions d'actions ordinaires à un prix moyen de 87,79 $ par action, pour un montant total de 1,8 milliard de dollars.

AVIS CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS : De temps à autre, nous formulons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois en matière de valeurs mobilières, y compris dans le présent communiqué, dans d'autres documents déposés auprès d'organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et dans d'autres communications. Ces énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans s'y limiter, des énoncés sur les rachats pouvant être effectués en vertu de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités, ainsi que sur notre situation financière, nos priorités, nos cibles, nos objectifs permanents, nos stratégies et nos perspectives. Ces énoncés sont par nature assujettis à des risques et à des incertitudes qui peuvent être d'ordre général ou spécifique. Divers facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus dans les énoncés prospectifs, notamment la conjoncture du milieu des affaires et de l'économie mondiale, les changements apportés aux lignes directrices relatives aux fonds propres pondérés en fonction du risque et leur interprétation, et les modifications à la politique monétaire et économique. Nous ne nous engageons à mettre à jour aucun énoncé prospectif, sauf si la loi l'exige.

