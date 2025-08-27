Le nouveau Compte Intelli CIBC récompensera automatiquement les clients qui renforcent leur relation avec la Banque CIBC

TORONTO, le 27 août 2025 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui la mise en place, à l'automne, d'une nouvelle approche innovante en matière de comptes chèques qui valorise la relation des clients avec la Banque CIBC. Dans le cadre des changements qui entreront en vigueur le 1er novembre 2025, le Compte Intelli CIBC™ offrira automatiquement des récompenses aux clients, notamment des remises sur les frais, des transactions bancaires quotidiennes illimitées et des fonctionnalités supplémentaires.

« Notre nouveau compte chèque par catégories représente la dernière étape de notre approche axée sur la relation, qui récompense la fidélité et évolue avec nos clients, a déclaré Frank Psoras, vice-président à la direction, Produits et paiements, Services bancaires personnels, Banque CIBC. Notre clientèle de détail continue de croître, car de plus en plus de Canadiens choisissent la Banque CIBC comme banque principale pour leurs besoins bancaires quotidiens, notamment les comptes de chèques, les cartes de crédit, les conseils et les solutions personnalisées. »

Cette nouvelle approche renforcera cette dynamique en offrant une plus grande valeur aux clients qui choisissent d'approfondir leur relation avec la Banque CIBC, ajoute M. Psoras. « L'approfondissement des relations avec les clients et l'offre d'expériences enrichissantes sont essentiels à notre objectif qui consiste à concrétiser les ambitions de nos clients et à mettre en œuvre notre stratégie axée sur la clientèle. »

La clientèle de détail de la Banque CIBC a augmenté de plus de 600 000 nouveaux clients nets au cours de l'exercice 2024, et la banque a récemment été reconnue par Forrester comme une entreprise fortement axée sur la satisfaction client. Elle est la seule banque de détail en Amérique du Nord à recevoir cette distinction.

Des récompenses qui évoluent avec votre relation

À l'instar des programmes de fidélité proposés par les hôtels et les compagnies aériennes, les clients de la Banque CIBC peuvent désormais bénéficier d'avantages supplémentaires à mesure qu'ils approfondissent leur relation avec la Banque CIBC. Le nouveau Compte Intelli CIBC comportera trois catégories distinctes basées sur le solde mensuel moyen des dépôts et des placements admissibles du client auprès de la Banque CIBC, selon les montants indiqués ci-dessous :

Catégorie 1 - (jusqu'à 39 999,99 $) : Services bancaires courants concurrentiels moyennant des frais de compte mensuels de 16,95 $ pour jusqu'à trois Comptes Intelli CIBC pour un nombre illimité d'opérations. Si les clients maintiennent un solde de compte de fin de journée minimal de 4 000 $ par jour pour ce mois, les frais de compte mensuels sont remboursés.





- (jusqu'à 39 999,99 $) : Services bancaires courants concurrentiels moyennant des frais de compte mensuels de 16,95 $ pour jusqu'à trois Comptes Intelli CIBC pour un nombre illimité d'opérations. Si les clients maintiennent un solde de compte de fin de journée minimal de 4 000 $ par jour pour ce mois, les frais de compte mensuels sont remboursés. Catégorie 2 - (de 40 000 $ à 99 999,99 $) : Les frais mensuels de 16,95 $ sont remboursés pour un nombre illimité d'opérations, et les clients sont admissibles à des avantages améliorés, y compris un remboursement des frais annuels de carte de crédit pouvant aller jusqu'à 50 $ par année pour le titulaire de carte principal d'un compte de carte de crédit admissible actif.





- (de 40 000 $ à 99 999,99 $) : Les frais mensuels de 16,95 $ sont remboursés pour un nombre illimité d'opérations, et les clients sont admissibles à des avantages améliorés, y compris un remboursement des frais annuels de carte de crédit pouvant aller jusqu'à 50 $ par année pour le titulaire de carte principal d'un compte de carte de crédit admissible actif. Catégorie 3 - (100 000 $ et plus) : Les frais mensuels de 16,95 $ sont remboursés pour un nombre illimité d'opérations, et les clients peuvent profiter d'avantages, y compris des rabais sur les frais annuels de carte de crédit jusqu'à concurrence de 139 $ par année pour le titulaire de carte principal et jusqu'à 50 $ pour jusqu'à trois usagers autorisés d'un compte de carte de crédit admissible actif. Un nombre illimité de rabais sur les frais de retrait aux GAB autres que ceux de la Banque CIBC partout dans le monde, des rabais sur les frais d'opposition à un paiement et aucuns frais mensuels pour le Service de Protection de découvert CIBC pour jusqu'à trois Comptes Intelli CIBC.

Les clients sont automatiquement inscrits à l'une des trois catégories sur une base mensuelle, et leurs fonctionnalités et avantages admissibles s'appliquent pour le mois en cours. Les clients peuvent consulter la catégorie de leur compte lorsqu'ils ouvrent une session sur leur application de services bancaires en ligne ou mobiles, en se renseignant auprès de leur centre bancaire local ou en appelant le centre de contact de la Banque CIBC.

Les dépôts et placements admissibles comprennent les comptes chèques, les comptes d'épargne, les REER, les CELI, les CPG, les fonds communs de placement et autres placements que les clients détiennent à des fins d'épargne à court terme ou d'investissement à long terme. Pour en savoir plus à ce sujet et sur les catégories, consultez notre site Web : cibc.com/miseajourcompte.

Aucuns frais mensuels pour les étudiants, les nouveaux arrivants, les bénéficiaires d'une caisse enregistrée d'épargne-invalidité, les jeunes Canadiens et désormais les personnes âgées

La Banque CIBC continuera de définir la norme en matière de services bancaires accessibles en proposant des options de comptes sans frais mensuels aux jeunes jusqu'à 24 ans, aux étudiants, aux nouveaux arrivants et aux bénéficiaires d'une caisse enregistrée d'épargne-invalidité, quel que soit le solde de leur compte, à compter du 1er novembre 2025. À titre de nouvel avantage, les personnes âgées ne paieront aucuns frais de compte pour un nombre illimité d'opérations bancaires courantes, quel que soit le solde de leurs dépôts et de leurs placements. La Banque CIBC proposera également le compte chèque Accès quotidien CIBC à faible coût, pour 4,00 $ par mois, qui comprendra désormais 18 opérations bancaires courantes (au lieu de 12) et des virements Interac® sans frais. Pour les clients à la recherche d'un compte chèque sans frais et de services bancaires quotidiens gratuits, Financière Simplii est un fournisseur de comptes bancaires numériques primés qui leur permettent d'effectuer leurs opérations bancaires quand et où ils le souhaitent.

« Nous sommes fiers d'être la banque qui accompagne les Canadiens à chaque étape de leur vie, a commenté M. Psoras. Du premier compte d'un jeune à l'épargne-retraite d'un retraité, nous reconnaissons les besoins uniques de nombreux groupes au sein de notre population et continuons d'offrir des options de comptes sans frais mensuels pour répondre aux besoins de ces clients et les aider à réaliser leurs ambitions. »

Mise en œuvre harmonieuse

Les clients actuels de la Banque CIBC recevront des renseignements décrivant leurs avantages spécifiques dans le cadre de communications personnalisées qui leur seront envoyées dans les prochaines semaines. La transition est conçue pour être automatique et transparente.

Pour en savoir plus sur les avantages améliorés des services bancaires de la Banque CIBC et sur le nouveau Compte Intelli CIBC, rendez-vous sur notre site Web : cibc.com/miseajourcompte.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

Pour tout complément d'information : Tom Wallis, Communications et affaires publiques CIBC, 416 980-4048 ou [email protected]