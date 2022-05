Une étude de BDC indique qu'en 2021, 9 PME sur 10 ont investi dans des technologies numériques, mais que seule une sur 20 les utilise de façon efficace.

Principales conclusions :



En 2021, 91 % des petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes ont investi dans la technologie. L'investissement moyen se chiffrait à environ 118 000 $. Malgré une augmentation des investissements, il semble que seule une entreprise sur 20 utilise les technologies numériques de façon efficace. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, car seulement plus de la moitié des entreprises (60 %) ont un site Web et un tiers (34 %) analysent les données relatives à leurs clients Les entreprises détenues par des Autochtones et des jeunes, les entreprises des secteurs de la technologie et de la vente au détail ainsi que les grandes PME sont plus susceptibles d'être avancées sur le plan numérique, tandis que les entreprises détenues majoritairement par des femmes sont plus susceptibles d'enregistrer un retard sur le plan numérique. Les entreprises avancées sur le plan numérique ont un meilleur rendement : leur croissance est plus rapide, elles arrivent mieux à s'adapter à un environnement changeant, elles obtiennent le financement dont elles ont besoin et sont plus susceptibles d'exporter. La maturité numérique est répartie de façon inégale entre les secteurs. Le secteur du commerce de détail est devenu entièrement numérique pendant la pandémie de COVID-19, tandis que les secteurs de la construction et des services personnels ont effectué le moins d'investissements en 2021.

MONTREAL, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - Selon une nouvelle étude de BDC publiée aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises canadiennes effectuent des investissements importants dans les technologies numériques. Neuf sur 10 d'entre elles (91 %) ont, en moyenne, investi 118 000 $ en 2021.

Selon l'étude, intitulée « Saisir l'avantage technologique : pourquoi les entreprises présentant un niveau supérieur de maturité numérique ont un meilleur rendement » , ces entreprises affichent une croissance beaucoup plus élevée que les autres et investissent davantage dans les technologies numériques, car elles comprennent que cela leur procurera des avantages. L'étude montre que la clé du succès numérique réside dans une bonne planification, car 99 % des entreprises avancées sur le plan numérique ont un plan numérique.

« Les entreprises les plus avancées sur le plan numérique utilisent la technologie non seulement pour améliorer ou appuyer leurs activités actuelles, mais aussi pour régler leurs problèmes différemment », explique Pierre Cléroux, vice-président, Recherche et économiste en chef de BDC. M. Cléroux souligne que les entreprises n'ont plus à investir autant dans des équipements informatiques haut de gamme pour profiter des possibilités numériques. BDC a donc mis à jour la méthode qu'elle utilisait en 2018 pour mesurer la maturité numérique d'une entreprise.

L'étude montre qu'un fossé numérique commence à séparer les entreprises canadiennes. De nombreuses entreprises mettent du temps à passer au numérique et trouvent donc plus difficile de financer les projets de croissance qui leur permettraient d'amorcer leur virage numérique. En fait, on estime que seule une entreprise sur 20 utilise les technologies numériques de façon efficace.

Le rapport met en évidence les principaux défis de la numérisation : le coût (42 %), la cybersécurité (32 %), l'incertitude par rapport aux avantages (27 %) et l'intégration de la technologie (27 %). Il met l'accent sur l'une des caractéristiques qui distinguent les entreprises avancées sur le plan numérique : leur plan numérique. Presque toutes les entreprises avancées ont préparé un plan numérique qui décrit leur vision technologique pour les années à venir. L'étude propose six conseils pour réussir les acquisitions de technologie :

Préparez un plan : Si vous avez un plan, cela vous permettra de concentrer vos efforts et de garder une longueur d'avance à mesure que les besoins technologiques de l'entreprise prendront de l'importance. Formez une équipe qui vous guidera au fil des étapes de vos acquisitions de technologie, comme trouver le bon fournisseur ou poser les bonnes questions. Prenez le temps de vous préparer : Évitez les erreurs ou les surprises en discutant avec vos pairs du même secteur que vous, en écoutant les démonstrations d'entreprises et en mettant des outils à l'essai. Communiquez vos attentes au fournisseur et aux différentes parties qui utiliseront le système. Préparez un plan d'intégration comprenant les dates des différentes étapes : Un plan d'intégration aide à établir le rythme auquel vous devez atteindre les diverses étapes de votre parcours. Commencez maintenant! C'est la seule chose que tous les propriétaires d'entreprises avancées sur le plan numérique affirment qu'ils auraient faite différemment. Ils voient tous les avantages de la technologie et sont convaincus qu'ils auraient tiré parti du système plus tôt s'ils avaient commencé avant.

Le Programme canadien d'adoption du numérique (PCAN) du gouvernement du Canada offre un soutien aux entreprises qui souhaitent adopter de nouvelles technologies numériques pour demeurer concurrentielles. Ce programme offre une subvention pour aider à élaborer un plan numérique avec des experts et un prêt à 0 % d'intérêt allant jusqu'à 100 000 $ pour faciliter l'acquisition de nouvelles technologies. Les entrepreneur.es peuvent également consulter les Services-conseils de BDC pour parler à un.e spécialiste ou consulter la page sur le financement pour les technologies de BDC pour obtenir un soutien supplémentaire.

BDC a mis à jour son étude de 2018 en menant une enquête sur la maturité numérique auprès de plus de 1 500 petites et moyennes entreprises canadiennes entre le 12 novembre et le 3 décembre 2021. BDC définit la maturité numérique comme une combinaison d'intensité numérique et de culture numérique. L'intensité numérique mesure l'utilisation des technologies numériques au sein de certaines activités des entreprises comme l'expérience client, les données et l'analytique. La culture numérique mesure la capacité d'une entreprise à apporter des changements pour accroître sa maturité numérique et comprend des éléments comme le leadership, la stratégie et la fidélisation d'une main-d'œuvre qualifiée.

À propos de BDC

