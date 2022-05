DEC accorde 222 023 $ pour l'aménagement d'espaces extérieurs de loisirs à Papineauville.

PAPINEAUVILLE, QC, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les espaces publics communs sont au cœur des communautés du Canada. Ils attirent les résidents et les visiteurs, et soutiennent les entreprises et les emplois locaux. Partout au pays, ces espaces ont connu une réduction importante de leur utilisation alors que les Canadiens prenaient des précautions pour se protéger de la COVID‑19.

Aujourd'hui, Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil--La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé une contribution non remboursable de 222 023 $ à la Municipalité de Papineauville dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) pour la construction d'installations sportives extérieures et l'aménagement d'aires de jeux accessibles au public.

Cet appui de DEC permettra à la communauté de pratiquer encore plus d'activités sportives grâce à la construction d'une nouvelle patinoire extérieure et d'un terrain de tennis. La collectivité pourra également bénéficier de nouvelles installations récréatives parmi lesquelles une structure de jeux et une jungle en bambou, ainsi qu'un parcours d'hébertisme et une zone de pétanque.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les espaces communautaires sont des lieux propices aux interactions sociales et à l'activité physique. En favorisant un meilleur accès à des installations et des programmes récréatifs, nous contribuons au bien-être des collectivités, des familles et des individus à travers le pays. La reprise économique dépend entre autres de la vitalité des communautés locales et de leurs espaces communs.

Citations

« Nous avons aidé les PME à reprendre leurs activités; il est maintenant temps de valoriser un retour au vivre ensemble et d'appuyer nos communautés pour qu'elles puissent offrir des espaces où il fera bon se retrouver et prospérer. Je suis donc ravi que nous investissions dans un projet comme celui de Papineauville. La population papineauvilloise peut et doit être fière de cet impact plus que positif pour la municipalité. »

Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil--La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural

« Ces nouveaux aménagements sont d'excellentes nouvelles pour la communauté papineauvilloise. Ils permettront d'améliorer les espaces extérieurs de Papineauville en plus de contribuer au développement de son centre-ville. Cette initiative témoigne de l'engagement de notre gouvernement à soutenir le développement économique des collectivités de toutes tailles, dans toutes les régions. Et à titre de ministre des Sports, je me réjouis tout particulièrement de l'amélioration des installations sportives. Je souhaite que la nouvelle patinoire, le terrain de tennis et les nouveaux jeux aménagés donnent le goût aux citoyens d'être nombreux à les fréquenter et à faire de l'activité physique! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Jamais la municipalité de Papineauville n'aurait cru possible de pouvoir régler ce dossier récréatif aussi rapidement. Cette aide est la bienvenue et sans la collaboration de la ministre Pascale St-Onge et l'appui indéfectible de notre député fédéral, monsieur Stéphane Lauzon, à ce projet, il nous aurait été impossible de compléter en seulement deux ans l'ensemble de l'œuvre. »

Paul-André David, maire de Papineauville

Faits en bref

Le FCRC a été lancé en juin 2021. Une somme de 500 millions de dollars sur deux ans est versée aux agences de développement régional du Canada (ADR), dont 107 M$ à DEC pour investir dans des espaces publics communs et inclusifs au Québec. Alors que les restrictions en matière de santé publique s'atténuent, le gouvernement du Canada maintient son engagement d'investir dans des espaces communs afin de les rendre plus sûrs, plus verts et plus accessibles. Cela stimulera les économies locales, créera des emplois et améliorera la qualité de vie des Canadiens. Ce financement aide les communautés à :

(ADR), dont 107 M$ à DEC pour investir dans des espaces publics communs et inclusifs au Québec. Alors que les restrictions en matière de santé publique s'atténuent, le gouvernement du maintient son engagement d'investir dans des espaces communs afin de les rendre plus sûrs, plus verts et plus accessibles. Cela stimulera les économies locales, créera des emplois et améliorera la qualité de vie des Canadiens. Ce financement aide les communautés à : adapter les espaces et les biens communautaires afin qu'ils puissent être utilisés en toute sécurité conformément aux directives locales de santé publique;



aménager ou améliorer des espaces communautaires afin d'encourager les Canadiens et les Canadiennes à s'impliquer de nouveau dans leurs communautés et régions et à les explorer.

Le FCRC est mis en œuvre dans le cadre du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]