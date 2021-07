Des dons pouvant aller jusqu'à 200 000 dollars seront versés à des organismes qui soutiennent l'accès à des services en santé mentale adaptés à différentes cultures au sein des communautés noires, autochtones et de couleur.

MONTRÉAL, le 20 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui que les demandes de don sont maintenant acceptées pour le cycle 2021 du Fonds diversité Bell Cause pour la cause. Celui-ci encourage les organismes qui ont pour mission d'améliorer l'accès à des services de santé mentale et de bien-être adaptés à différentes cultures au sein des communautés noires, autochtones et de couleur au Canada.

« Bell est consciente des répercussions du racisme et de l'injustice sociale, et le Fonds diversité Bell Cause pour la cause vise à répondre aux besoins particuliers en santé mentale des communautés ethnoculturelles au Canada, a affirmé Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. Depuis son lancement l'été dernier, le Fonds a versé 2,25 millions de dollars à 16 organismes qui apportent un soutien primordial à leurs communautés, et nous attendons avec impatience les nouvelles demandes de don. »

Lancé en juillet 2020, le Fonds diversité Bell Cause pour la cause verse des dons pouvant aller jusqu'à 200 000 dollars à des organismes qui visent à atténuer les répercussions du racisme systémique sur la santé mentale. Des experts en santé mentale, des personnes qui ont une expérience concrète et des leaders communautaires issus des communautés noires, autochtones et de couleur partout au pays participent au processus de demande de don du Fonds en examinant les demandes et en choisissant les bénéficiaires.

Bell Cause pour la cause encourage les organismes de bienfaisance enregistrés au Canada, les organismes à but non lucratif et d'autres organismes communautaires à soumettre une demande de don. Les dons seront ensuite versés au début de l'année 2022. Pour en savoir plus sur les projets ayant déjà reçu un don du Fonds diversité Bell Cause pour la cause jusqu'à présent, veuillez cliquer ici.

Séances d'information sur les demandes

Tous ceux qui souhaitent soumettre une demande de don peuvent se joindre à une séance d'information sur le Fonds diversité Bell Cause pour la cause. Celles-ci auront lieu le 4 août en français et le 5 août en anglais. Pour vous inscrire, veuillez cliquer ici. Des enregistrements des séances seront également disponibles sur le site Web de Bell Cause pour la cause.

Nouvelle série de balados

Bell Cause pour la cause se prépare à dévoiler une nouvelle série de balados diffusés cet automne portant sur des expériences relatives à la santé mentale dans les communautés noires, autochtones et de couleur du pays. Lors de chaque épisode, des invités partageront leurs histoires personnelles et leur parcours en matière de santé mentale, et des experts en santé mentale provenant de communautés noires, autochtones et de couleur aideront les Canadiens à comprendre les répercussions du racisme et des injustices sur la santé mentale des personnes noires, autochtones et de couleur canadiennes.

À propos de Bell Cause pour la cause

L'initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause repose sur quatre grands piliers d'intervention : Lutte contre la stigmatisation, Soins et accès, Recherche et Santé au travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 100 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

