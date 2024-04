GATINEAU, QC, le 29 avril 2024 /CNW/ - Les consultations avec les Canadiens, y compris ceux ayant une expérience vécue, sont importantes afin d'améliorer et d'adapter en continu les programmes et les politiques pour que tous les Canadiens aient une chance réelle et juste d'être en sécurité et de mener une vie prospère.

C'est pour cette raison qu'Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté engage le gouvernement du Canada à mettre sur pied un conseil consultatif national sur la pauvreté afin de rendre compte aux Canadiens des mesures prises pour lutter contre la pauvreté. Le Conseil est composé de personnes ayant une expérience vécue de la pauvreté ainsi que d'universitaires, d'intervenants, de professionnels.

À l'appui de cet engagement, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, a annoncé aujourd'hui qu'Avril Colenutt et Noah Lubendo sont les nouveaux membres du Conseil consultatif national sur la pauvreté. Ils se joignent aux membres dont le mandat a été renouvelé - Scott MacAfee, Dr Kwame McKenzie, Rachelle Metatawabin et Sylvie Veilleux - et à ceux déjà en poste - Hannah Brais, John Cox, Kristen Desjarlais-DeKlerk et Nathalie Lachance. Le Conseil a été formé dans le cadre d'un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite, qui vise à assurer la parité hommes-femmes et à représenter la diversité du Canada.

Dans l'exercice de son mandat, le Conseil présente un rapport annuel sur les progrès réalisés dans l'atteinte des cibles de réduction de pauvreté et entame le dialogue sur la pauvreté avec les Canadiens. Le Conseil formule également des conseils à la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social en ce qui concerne la réduction de la pauvreté, et entreprend les activités précisées par la ministre.

Le mandat du Conseil consultatif national sur la pauvreté correspond également de très près aux engagements pris par le Canada afin d'atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. Le gouvernement demeure fermement déterminé à atteindre ses cibles de réduction de la pauvreté pour 2030 et il continuera d'appuyer tous les Canadiens.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada prend des mesures pour réduire la pauvreté et offrir du soutien aux personnes qui en ont le plus besoin. De nombreux Canadiens demeurent préoccupés par le coût élevé de la vie. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada continuera de mettre en place des mesures pour appuyer les Canadiens, rendre la vie plus abordable et faire croître l'économie d'une façon profitable pour tous.

Citations

« Le gouvernement a établi un plan pour bâtir un Canada où chaque personne a une chance équitable de réaliser son plein potentiel. Le Conseil consultatif national sur la pauvreté joue un rôle très important en aidant le gouvernement du Canada à prendre des mesures pour atteindre les objectifs énoncés dans la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté. Je tiens à féliciter les nouveaux membres du Conseil et à remercier tous les membres de leur expertise et de leur dévouement. Je me réjouis à la perspective de continuer de collaborer avec les membres dont le mandat a été renouvelé ainsi qu'avec les nouveaux membres et de poursuivre le travail inspirant, complexe et transformateur qui a été entrepris. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada s'est engagé à créer le Conseil consultatif national sur la pauvreté dans le cadre de la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté créée en 2018. Le mandat du Conseil est défini dans la Loi sur la réduction de la pauvreté , adoptée en 2019.

s'est engagé à créer le Conseil consultatif national sur la pauvreté dans le cadre de la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté créée en 2018. Le mandat du Conseil est défini dans la , adoptée en 2019. Les membres du Conseil consultatif national sur la pauvreté sont nommés par le gouverneur en conseil. L'appel de candidatures suit le processus de sélection du gouverneur en conseil. Le mandat des membres du Conseil est d'une durée maximale de trois ans et peut être renouvelé à la fin d'un premier mandat ou d'un mandat subséquent.

Le rapport le plus récent du Conseil consultatif national sur la pauvreté, le Plan directeur de la transformation : le rapport de 2023 du Conseil consultatif national sur la pauvreté, a été présenté au Parlement le 27 octobre 2023.

a été présenté au Parlement le 27 octobre 2023. Le gouvernement du Canada continue de diriger la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2023 adopté par les Nations Unies afin d'aider à bâtir des communautés plus fortes, plus sûres et plus inclusives, où personne n'est laissé pour compte.

