Le gouvernement du Canada est résolu à assurer le bien-être et la qualité de vie des aînés

GATINEAU, QC, le 9 avril 2021 /CNW/ - Les aînés font partie intégrante de notre tissu social et contribuent à la riche diversité du Canada. Le gouvernement fédéral est résolu à obtenir des conseils sur les questions touchant les aînés afin d'éclairer son travail, de sorte que les Canadiens puissent vieillir dans la dignité et dans le meilleur état de santé possible, tout en bénéficiant d'une sécurité sociale et économique.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, Deb Schulte, et la ministre de la Santé, Patty Hajdu, ont annoncé la nomination de trois nouveaux membres au Conseil national des aînés. Le Conseil s'entretient avec des aînés, des intervenants et des experts, afin de fournir des conseils au gouvernement du Canada sur des questions relatives à la santé, au bien-être et à la qualité de vie des personnes âgées.

Les nouveaux membres, nommés par le gouverneur en conseil à la suite de recommandations formulées par les ministres Schulte et Hajdu sont les suivants :

M me Zena Simces , nomination d'une durée de deux ans

M me Simces est une consultante principale et agente de changement accomplie qui compte plus de 30 années d'expérience dans les secteurs de la santé, des services sociaux, de l'éducation, de la justice et de l'emploi. Elle possède une combinaison unique d'expertise en recherche, en élaboration de politiques et de programmes, en mobilisation communautaire et en communications. Elle a réalisé de nombreuses évaluations et de nombreux examens, en plus d'avoir facilité de vastes projets de consultation, dont plusieurs portaient sur la santé et le bien-être des aînés.





Dr Samir K. Sinha, nomination d'une durée de deux ans

D r Sinha est un expert hautement réputé dans le domaine des soins aux adultes âgés. Il est actuellement titulaire de la chaire de gériatrie Peter and Shelagh Godsoe et occupe le poste de directeur du service de gériatrie du Sinai Health System et du réseau universitaire de santé de Toronto . Il a récemment été nommé président du nouveau comité technique sur la norme nationale sur les soins de longue durée de l'Organisation de normes en santé.





Mme Pamela Williamson, nomination d'une durée de trois ans

Mme Williamson est une chercheuse et auteure publiée issue des Premières Nations. Elle est actuellement membre du conseil d'administration du Health Sciences North Research Institute. Pendant 15 ans, elle a été directrice générale du Noojmowin Teg Health Centre. Elle a siégé à de nombreux conseils d'administration et comités, en plus d'être une auteure publiée.

Avec le renouvellement du mandat de James O'Neil Hamilton pour un an, tous les postes au sein du Conseil national des aînés sont pourvus.

Citations

« Je suis ravie de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil national des aînés. Leurs vastes connaissances et leur grande expérience en ce qui a trait aux aînés seront très utiles au Conseil dans ses efforts continus à l'appui des aînés partout au Canada. »

- La ministre des Aînés, Deb Schulte

« Je reconnais l'importance des conseils formulés par le Conseil national des aînés sur la meilleure manière de servir les aînés et de soutenir notre population vieillissante. À mesure que la proportion d'aînés augmente au Canada, il est important que leur point de vue soit reflété dans les politiques et les programmes qui les aident à bien vivre à mesure qu'ils avancent en âge. »

- La ministre de la Santé, Patty Hajdu

Les faits en bref

Depuis 2007, le Conseil national des aînés examine des enjeux relatifs aux aînés - l'isolement social, la participation des travailleurs âgés à la vie active, le vieillissement positif et actif, le bénévolat, le faible revenu chez les aînés, les mauvais traitements et l'exploitation financière. Plus récemment, le Comité s'est penché sur des enjeux découlant de la pandémie de COVID-19, et a fourni aux ministres des conseils à ce sujet.





Le Conseil est constitué d'experts sur les questions relatives aux aînés et au vieillissement et de personnes qui comptent une expérience de travail auprès d'aînés et d'organismes qui représentent les intérêts des aînés.





est constitué d'experts sur les questions relatives aux aînés et au vieillissement et de personnes qui comptent une expérience de travail auprès d'aînés et d'organismes qui représentent les intérêts des aînés. Les membres sont choisis en fonction de leur expertise et de leur expérience sur les questions qui touchent les aînés. Ils sont nommés par le gouverneur en conseil, à la suite de recommandations formulées par la ministre des Aînés et la ministre de la Santé.

