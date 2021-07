Le gouvernement du Canada est résolu à assurer le bien-être et la qualité de vie des aînés

GATINEAU, QC, le 6 juill. 2021 /CNW/ - Les aînés sont primordiaux à nos collectivités, et ont contribué à mettre sur pied de solides fondations sur lesquelles bâtir notre pays. Le gouvernement du Canada est résolu à obtenir des conseils sur les questions touchant les aînés afin d'orienter son travail et d'aider les Canadiens à vieillir dans la dignité et dans le meilleur état de santé possible, tout en bénéficiant d'une sécurité sociale et économique.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, Deb Schulte, et la ministre de la Santé, Patty Hajdu, ont annoncé la nomination d'une nouvelle membre au Conseil national des aînés, Linda Jeffrey, et la reconduction du mandat de Nora Spinks pour une durée de deux ans.

Linda Jeffrey, nomination d'une durée de deux ans

Linda Jeffrey a une grande expérience de la fonction publique, tant à l'échelle municipale que provinciale. Ses nominations ministérielles en tant que ministre des Ressources naturelles, des Aînés, du Travail et des Affaires municipales et du Logement de 2010 à 2014 ont aiguisé ses aptitudes de meneuse et lui ont permis d'acquérir de l'expérience dans plusieurs domaines. Avant de servir en tant que ministre responsable des aînés, Mme Jeffrey a fait pression aux côtés des services d'incendie, des experts en sécurité et des coroners afin que toutes les maisons de retraite et les résidences de l'Ontario soient équipées d'un système de gicleurs. Lorsqu'elle est devenue ministre, elle a pu rendre cette installation obligatoire. Elle a également élaboré une nouvelle réglementation pour encadrer l'octroi de permis par les provinces. De cette façon, il a été possible de cibler les maisons de retraite dans lesquelles l'Office de réglementation des maisons de retraite soupçonnait de la négligence et de la maltraitance envers les aînés. Par la suite, de 2014 à 2018, elle a occupé le poste de mairesse de Brampton.

« C'est un plaisir pour moi de souhaiter la bienvenue à Linda Jeffrey au Conseil national des aînés. Les membres de ce conseil nous aident à épauler les aînés à l'échelle du Canada. Chaque membre offre ses propres perspectives, sa propre expérience, acquises dans une variété de domaines, de manière à donner une vision réaliste concernant les questions qui touchent les aînés et à cerner les options que nous avons de façonner l'avenir des aînés à travers le pays. »

- La ministre des Aînés, Deb Schulte

« Linda Jeffrey détient une connaissance inestimable de ce qui compte le plus pour les aînés canadiens. Sa nomination au Conseil national des aînés y ajoute un porte-parole précieux pour les personnes âgées, alors que nous collaborons avec le Conseil pour améliorer les services à la population vieillissante du Canada. »

- La ministre de la Santé, Patty Hajdu

Depuis 2007, le Conseil national des aînés examine des enjeux relatifs aux aînés - l'isolement social, la participation des travailleurs âgés à la vie active, le vieillissement positif et actif, le bénévolat, le faible revenu chez les aînés, les mauvais traitements et l'exploitation financière. Récemment, le Comité s'est penché sur des enjeux découlant de la pandémie de COVID-19, et a fourni aux ministres des conseils à ce sujet.





Le Conseil fait appel aux aînés, aux intervenants et aux experts afin de fournir au gouvernement du Canada des conseils quant à la santé, au bien-être et à la qualité de vie des aînés. Il est constitué d'experts sur les questions relatives aux aînés et au vieillissement et de personnes qui comptent une expérience de travail auprès d'aînés et d'organismes qui représentent les intérêts des aînés.





Le gouvernement est déterminé à avoir un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour la sélection des personnes par le gouverneur en conseil. Les personnes nommées jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne, puisqu'elles seront appelées à faire partie de commissions, de conseils de direction, de sociétés d'État, d'agences et de tribunaux partout au pays.

