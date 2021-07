OTTAWA, ON, le 28 juill. 2021 /CNW/ - Le Forum des ministres responsables de l'immigration (FMRI) s'est réuni virtuellement aujourd'hui pour discuter de l'avenir de l'immigration au Canada, alors que le pays se tourne vers la croissance et la reprise économique suite à la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie ait causé certaines perturbations au sein du système d'immigration du Canada, les ministres présents ont eu l'occasion de réfléchir aux leçons apprises et de réitérer leur engagement envers une relation fédérale-provinciale-territoriale (FPT) qui favorise une collaboration et un partenariat fructueux et opportuns.

Au cours de la dernière année, les gouvernements FPT ont mis en œuvre un certain nombre de mesures de facilitation et d'innovations en vue d'adapter le système d'immigration aux défis posés par la pandémie, notamment la prestation de services virtuels aux clients et l'adaptation des programmes à l'intention des candidats des provinces et des étudiants étrangers.

Aujourd'hui, les ministres participants ont fait le point sur le progrès accomplis en vue de la mise en œuvre du Plan stratégique FPT pour l'immigration (PSI FPT), qu'ils avaient approuvé en juillet 2020. Les ministres présents ont souligné le progrès du FMRI à l'égard des priorités stratégiques du PSI FPT, dont la planification des niveaux d'immigration et le renforcement des programmes d'immigration économique régionaux afin de soutenir la vitalité des collectivités et de répondre aux besoins du marché du travail.

Les ministres ont été satisfaits de de constater que l'appui du public à l'égard de l'immigration demeure fort au Canada. L'immigration continuera d'être une source importante de croissance économique et démographique partout au pays. Les ministres participants ont convenu de continuer à collaborer afin de veiller à ce que les objectifs FPT à long terme en matière d'immigration contribuent à la prospérité future du Canada. Afin de soutenir davantage la reprise économique du Canada dans les mois à venir, le FMRI s'efforcera de réduire les délais de traitement en explorant des améliorations à la façon dont les immigrants économiques sont sélectionnés et dont leurs demandes sont traitées. Le FMRI s'efforcera également d'accroître la collaboration à l'égard des politiques et des programmes de résidence temporaire ainsi que des voies d'accès à la résidence permanente pour les résidents temporaires.

Les ministres présents se sont également penchés sur une multitude de priorités, dont la planification pluriannuelle des niveaux d'immigration, en mettant l'accent sur l'immigration économique, la répartition régionale de l'immigration, notamment en s'appuyant sur le succès du Programme des candidats des provinces, l'augmentation de l'immigration francophone à l'extérieur du Québec, et le renforcement des services offerts aux résidents temporaires et permanents. Les ministres participants ont convenu de travailler ensemble afin que les programmes d'immigration FPT soient complémentaires et adaptés aux besoins régionaux, et appuient un Canada inclusif et prospère.

Remarque : À la demande du gouvernement du Québec, la ministre du Québec responsable de l'immigration a le statut d'observateur à la Table des ministres FPT. En vertu de l'Accord Canada-Québec, le Québec assume l'entière responsabilité de l'établissement des niveaux d'immigration ainsi que de la sélection, de la francisation et de l'intégration des immigrants. Dans les domaines relevant de sa compétence, le Québec élabore ses politiques et ses programmes, en plus de légiférer, de réglementer et de définir ses propres normes.

La Nouvelle-Écosse n'a pas participé en raison d'une élection provinciale.

Au sujet du FMRI : Le Forum des ministres responsables de l'immigration est un organisme décisionnel FPT dont l'objectif est d'appuyer un système d'immigration souple, rapide et efficace pour le Canada. En 2020, les ministres FPT ont établi une vision en matière d'immigration pour le Canada ainsi qu'une mission pour le FMRI. La vision présente un plan stratégique coordonné pour un système d'immigration qui renforce les avantages économiques et sociaux de l'immigration dans l'ensemble du Canada. La mission du FMRI est de faire progresser les priorités communes en matière d'immigration et d'améliorer les politiques et les programmes d'immigration du Canada.

« Le système d'immigration du Canada a joué un rôle essentiel dans notre réponse à la COVID-19 et continuera de contribuer à alimenter notre reprise économique. Aujourd'hui, nous avons eu des discussions productives avec les provinces et les territoires sur la façon de mieux répartir les avantages de l'immigration à travers le pays. Notre collaboration continue, encore renforcée aujourd'hui, a contribué à des initiatives de grandes valeurs qui aideront à soutenir la croissance démographique et un système d'immigration moderne. Ensemble, nous pouvons bâtir un Canada plus fort et plus diversifié. »

- L'honorable Marco E. L. Mendicino, C.P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et coprésident fédéral du Forum des ministres responsables de l'immigration

« Les provinces et les territoires jouent un rôle essentiel dans l'établissement d'un système d'immigration que les Canadiens valorisent et en lequel ils ont confiance. L'immigration n'a jamais été aussi essentielle, alors que nous faisons face aux défis sans précédent posés par la pandémie et travaillons à assurer la reprise et la prospérité économiques dans toutes les régions du Canada. Aujourd'hui, nous avons réitéré notre engagement à maintenir une collaboration et un partenariat fructueux entre les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral, afin de réussir à offrir des programmes d'immigration souples et adaptés aux besoins qui appuient nos besoins et nos priorités diversifiés et en constante évolution en matière de main-d'œuvre et de croissance démographique. »

- L'honorable Arlene Dunn, ministre responsable de l'Immigration et ministre responsable d'Opportunités Nouveau-Brunswick, et coprésidente provinciale-territoriale du Forum des ministres responsables de l'immigration

