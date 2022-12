Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer le bien-être et la qualité de vie des personnes âgées

GATINEAU, QC, le 21 déc. 2022 /CNW/ - Les Canadiens âgés sont importants pour nos communautés. Le gouvernement du Canada sollicite des avis sur certaines questions en vue d'orienter ses travaux en cours qui aident les Canadiens à vieillir dans la dignité et en jouissant de la meilleure santé possible, tout en bénéficiant d'une sécurité sur les plans social et économique.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, Kamal Khera, et le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, ont annoncé la nomination d'une nouvelle membre au Conseil national des aînés :

Mme Olive Bryanton , nommée pour une période de trois ans

Pendant tout son parcours professionnel, Olive Bryanton a milité avec ferveur en vue d'assurer le bien-être des aînés. Elle a contribué à la création d'un centre des aînés à Charlottetown et à celle du Seniors College de l'Île-du-Prince-Édouard , qui est affilié à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard . Elle en a aussi été la première présidente. Elle a reçu un doctorat en philosophie, éducation, de cette même université en 2018, avec une thèse de doctorat intitulée Pioneers in Aging: Voices of women 85 years and older aging in place in rural communities , ce qui illustre bien sa passion pour la défense des intérêts des personnes âgées.

Les ministres ont aussi annoncé que le mandat actuel de Nora Spinks en tant que membre du Conseil national des aînés a été prolongé jusqu'au 30 juin 2024 et qu'elle assumera le poste de présidente pendant le reste de son mandat. Les ministres Khera et Duclos ont profité de l'occasion pour adresser leurs remerciements à Mme Suzanne Dupuis-Blanchard pour son travail à titre de présidente du Conseil depuis 2018.

Depuis 2007, le Conseil national des aînés analyse les enjeux liés à l'isolement des aînés, à la participation des travailleurs âgés sur le marché du travail, au vieillissement positif et actif, au bénévolat, au faible revenu des aînés et à l'exploitation financière. Plus récemment, ses membres se sont penchés sur les problématiques qui émergent dans le sillage de la COVID-19 et ont fourni leurs recommandations aux ministres. Le Conseil procède actuellement à l'examen de diverses mesures qui pourraient aider les Canadiens âgés à vieillir à la maison, et il fait des recommandations à ce sujet.

Le Conseil national des aînés est constitué d'experts sur les enjeux liés aux aînés. Les membres du Conseil discutent avec les aînés, les intervenants et d'autres experts afin de fournir au gouvernement du Canada des conseils quant à la santé, au bien-être et à la qualité de vie des aînés.

Les membres sont nommés en fonction de leur expertise et de leur expérience en ce qui a trait aux enjeux liés aux aînés. Ils sont nommés par le gouverneur en conseil, sur recommandation de la ministre des Aînés et du ministre de la Santé.

Le gouvernement est déterminé à assurer un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite au moment de sélectionner les personnes qui seront nommées par le gouverneur en conseil. Celles-ci jouent un rôle crucial dans la démocratie canadienne, car elles servent lors de commissions, ainsi que dans des conseils, des sociétés d'État, des agences et des tribunaux à travers le pays.

Citations

« Le bien-être des Canadiens âgés est une priorité pour le gouvernement et pour moi. Le Conseil national des aînés représente un allié important dans l'atteinte de cet objectif. Je suis heureuse d'accueillir Madame Olive Bryanton en tant que membre du Conseil. L'expérience et l'expertise qu'elle possède nous aideront à concevoir de meilleurs programmes, politiques et initiatives permettant d'offrir du soutien aux Canadiens âgés. Je tiens aussi à féliciter Nora Spinks pour sa nomination à titre de présidente du Conseil pour le reste de son mandat. Je souhaite remercier Madame Suzanne Dupuis-Blanchard pour ses années de service à titre de présidente. »

- La ministre des Aînés, Kamal Khera

« Le Conseil national des aînés joue un rôle majeur dans l'examen de la santé, du bien-être et de la qualité de vie des personnes âgées au Canada. Je félicite sincèrement Madame Olive Bryanton pour sa nomination en tant que membre, ainsi que Nora Sprinks qui continuera à assurer le leadership dans le rôle de présidente. Je me ferai un plaisir de connaître leurs points de vue et leurs conseils sur la manière dont nous pouvons améliorer et préserver le bien-être et la qualité de vie des personnes âgées. »

- Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos

Produits connexes

Document d'information : biographies

Liens connexes

Conseil national des aînés

Nominations par le gouverneur en conseil

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

Document d'information - Biographies pour le Conseil national des aînés

Olive Bryanton

Olive Bryanton a été nommée membre du Conseil national des aînés pour une période de trois ans, à compter du 15 décembre 2022.

Pendant tout son parcours professionnel, elle a milité avec ferveur en vue d'assurer le bien-être des aînés. Sa thèse de doctorat, publiée en 2018 et intitulée Pioneers in Aging: Voices of women 85 years and older aging in place in rural communities, illustre bien sa passion pour la défense des intérêts des personnes âgées.

Elle occupe actuellement un poste d'adjointe à la recherche en sciences familiales à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard.

Elle a contribué à la création :

d'un centre des aînés à Charlottetown , qui a officiellement ouvert ses portes en janvier 1993;

, qui a officiellement ouvert ses portes en janvier 1993; d'un programme provincial de sécurité des aînés de l'Î.-P.-É., de concert avec la GRC, le curateur public et Services aux consommateurs en 1999;

du Seniors College de l'Île-du-Prince-Édouard, qui est affilié à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard et qui a ouvert ses portes en 1997. Elle a aussi été la première présidente de ce collège.

Elle détient :

un doctorat en philosophie, éducation, de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard;

une thèse de maîtrise en éducation, de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard.

Elle a reçu :

l'Ordre de l'Île-du-Prince-Édouard en 2020;

la Médaille du jubilé de diamant de la Reine en 2013;

un doctorat honorifique en droit de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard en 2000.

Nora Spinks

Nora Spinks est membre du Conseil national des aînés depuis 2018. Son mandat a été prolongé, et elle occupera le poste de présidente pour le reste de celui-ci.

Pendant plus de 30 ans, Mme Spinks a incité le milieu de la recherche à mobiliser et à activer les connaissances. Elle se consacre à assurer le bien-être des personnes, des familles et de la communauté.

Elle est :

la directrice générale de Work-Life Harmony Entreprises, une firme internationale de recherche et de consultation. Parmi ses projets récents, mentionnons une sensibilisation à la santé cérébrale chez les femmes ainsi qu'une facilitation de la planification stratégique dans les ministères fédéraux et dans les organismes communautaires des secteurs de la santé et de l'innovation.

Elle a :

contribué à l'élaboration de divers programmes fédéraux, provinciaux, communautaires et en milieu de travail axés sur la santé et le bien-être des employés, les soins familiaux, la souplesse en milieu de travail et l'équilibre travail-vie personnelle;

créé le premier service national de ressources et d'aiguillage pour les soins aux aînés au Canada , qui est maintenant offert dans des lieux de travail partout au pays;

, qui est maintenant offert dans des lieux de travail partout au pays; dirigé de nombreux projets nationaux ou en a été une partenaire, y compris Caregiving and Work;

participé à de nombreuses tables rondes (et en a souvent été l'animatrice) portant sur :

les personnes âgées et le vieillissement;



les travailleurs âgés;



les congés pour responsabilités familiales;



le travail et la famille;

reçu de nombreuses récompenses, y compris :

la Médaille du jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II ;

;

le Prix du 125 e anniversaire du Canada pour service communautaire exemplaire;

anniversaire du pour service communautaire exemplaire;

le prix du bien-être en milieu de travail (pionnier de l'année);



le prix pour le bénévole de l'année en partenariat pour l'apprentissage.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Alisson Lévesque, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Aînés, Kamal Khera, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]