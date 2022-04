Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer le bien-être et la qualité de vie des adultes plus âgés

GATINEAU, QC, le 1er avril 2022 /CNW/ - Les aînés sont importants pour nos communautés. Le gouvernement du Canada sollicite l'avis des aînés sur les difficultés qu'ils affrontent afin de mieux servir les Canadiens et d'orienter les travaux qui leur permettront de vieillir dans la dignité, en ayant la meilleure santé possible, tout en bénéficiant d'une sécurité sociale et économique.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, Kamal Khera, et le ministre de la Santé, Jean‑Yves Duclos, ont annoncé la nomination d'un nouveau membre au Conseil national des aînés, le Dr Réjean Hébert, pour un mandat de trois ans.

Réjean Hébert est médecin gériatre à la Direction régionale de santé publique de Montréal et professeur à plein temps au Département de gestion, d'évaluation et de politique de santé de l'Université de Montréal. Il se concentre surtout sur les politiques publiques et la coordination des services de santé dans le contexte des maladies chroniques, plus particulièrement par le soutien à domicile, les services de première ligne et l'intégration des services. De 2012 à 2014, il a été ministre de la Santé et des Services sociaux, ministre responsable des Aînés et ministre responsable de la région de l'Estrie au gouvernement du Québec.

Depuis 2017, le Conseil national des aînés analyse les enjeux liés à l'isolement des aînés, à la participation des travailleurs âgés sur le marché du travail, au vieillissement positif et actif, au bénévolat, au faible revenu des aînés et à l'exploitation financière. Plus récemment, ses membres se sont penchés sur les problématiques qui émergent dans le sillage de la COVID-19 et ont fourni leurs recommandations aux ministres.

Le Conseil national des aînés est constitué d'experts des enjeux liés aux aînés et sur le vieillissement. Il discute avec les aînés, les intervenants et d'autres experts afin de fournir au gouvernement du Canada des conseils quant à la santé, au bien-être et à la qualité de vie des aînés.

Les membres sont nommés en fonction de leur expertise et de leur expérience en ce qui a trait aux enjeux liés aux aînés. Ils sont nommés par le gouverneur en conseil, sur recommandation de la ministre des Aînés et du ministre de la Santé. À la suite de cette nomination, tous les postes au sein du Conseil national des aînés sont maintenant pourvus.

Le gouvernement s'engage à ce que les processus de sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil soient ouverts, transparents et fondés sur le mérite. Celles-ci jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne en travaillant au sein de commissions, de conseils, de sociétés d'État, d'organismes et de tribunaux partout au pays.

Citations

« Je suis ravie d'accueillir le Dr Réjean Hébert au sein du Conseil national des aînés. Le travail énorme qu'il a accompli et sa vaste expérience en tant que médecin gériatre, professeur d'université et ancien ministre du gouvernement du Québec seront un atout très précieux pour le Conseil dans ses importants travaux pour soutenir les aînés partout au Canada, aujourd'hui et dans l'avenir. »

- L'honorable Kamal Khera, ministre des Aînés

« Les connaissances et l'expérience du Dr Hébert nous aideront à mieux servir les aînés du Canada. Sa compréhension des enjeux nouveaux et émergents liés à la santé et au bien‑être des aînés, attribuable à ses nombreuses années d'expérience comme médecin gériatre, professeur d'université respecté et ancien ministre responsable d'importants portefeuilles pour le gouvernement du Québec, sera très pertinente pour le Conseil et le gouvernement. »

- L'honorable Jean‑Yves Duclos, ministre de la Santé

Produits connexes

Document d'information : Biographie

Liens connexes

Conseil national des aînés

Nominations par le gouverneur en conseil

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jasmeen Shergill, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Aînés, Kamal Khera, [email protected] ; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]