GATINEAU, QC, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Le Forum des ministres fédérale, provinciaux et territoriaux responsables des services sociaux s'est réuni virtuellement le 12 septembre 2024 pour discuter de la mise en œuvre, par le gouvernement fédéral, de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, qui a pour objectif de renforcer la sécurité financière des générations actuelles et futures de Canadiens en situation de handicap en âge de travailler. La réunion était coprésidée par la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap du Canada, l'honorable Kamal Khera, et la ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord‑Ouest, l'honorable Lesa Semmler.

Les ministres ont profité de l'occasion pour tenir des discussions ouvertes et formuler leurs commentaires sur le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, tout en reconnaissant l'importance de respecter les programmes des provinces et des territoires, en plus d'assurer un accès équitable et simplifié pour les personnes qui en ont le plus besoin.

Les ministres ont convenu que l'inclusion sociale et financière des personnes en situation de handicap était une priorité absolue.

Enfin, les ministres présents ont convenu de se rencontrer à nouveau pour discuter de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées et d'autres domaines de collaboration.

Citations

« Je suis ravie d'avoir rencontré mes homologues provinciaux et territoriaux pour renforcer notre collaboration et soutenir les Canadiens en situation de handicap. Le gouvernement fédéral fait des progrès dans la préparation de la mise en œuvre de la nouvelle Prestation canadienne pour les personnes handicapées, qui offrira un soutien financier supplémentaire aux Canadiens en situation de handicap en âge de travailler, particulièrement à un moment où chaque dollar compte. Je suis heureuse que nous ayons discuté de l'importance de travailler dans l'intérêt des Canadiens en situation de handicap afin d'améliorer leur bien-être général. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour bâtir un pays entièrement inclusif et accessible. Une approche collaborative est essentielle pour atteindre cet objectif. »

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap du Canada, l'honorable Kamal Khera

« Je suis heureuse d'avoir rencontré les ministres pour discuter de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, qui sera mise en œuvre bientôt. Tous les ministres ont la volonté commune d'améliorer les mesures de soutien pour les Canadiens en situation de handicap. Le 12 septembre, nous avons eu l'occasion de tenir des discussions axées sur la collaboration afin de déterminer la meilleure façon de procéder. Les provinces et les territoires ont souligné l'importance d'appuyer l'accès à la prestation et travaillent avec les ministres fédéraux afin de mieux comprendre les modifications qui pourraient être apportées pour assurer une prestation équitable et accessible pour tous les Canadiens en situation de handicap. Je me réjouis à la perspective de continuer de travailler avec mes collègues du fédéral et des provinces et des territoires pour veiller à ce que cette prestation donne lieu à des améliorations tangibles pour les personnes en situation de handicap de toutes les régions du Canada et leur offre plus de sécurité. »

- La ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi des Territoires du Nord‑Ouest, l'honorable Caitlin Cleveland

