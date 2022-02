TORONTO, le 24 févr. 2022 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a touché l'ensemble de la population canadienne. Les aînés figurent parmi les personnes touchées de manière disproportionnée. Cette situation a mis en évidence la nécessité pour les gouvernements de travailler de concert en vue de régler les problèmes auxquels sont confrontés les aînés au Canada.

Le Forum des ministres fédérale, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables des aînés s'est réuni aujourd'hui pour discuter des principales priorités et de moyens concrets en vue de soutenir les générations actuelles et futures d'aînés au Canada. Ces travaux s'attardent à un certain nombre de questions, notamment la maltraitance envers les aînés, le logement et l'âgisme. La réunion était coprésidée par la ministre fédérale des Aînés, Kamal Khera, et par le ministre des Services aux aînés et de l'Accessibilité de l'Ontario, Raymond Cho.

Les ministres ont échangé au sujet des mesures en place sur leurs territoires respectifs qui visent à soutenir les aînés au Canada, particulièrement en raison de la pandémie de COVID-19. Les discussions ont notamment porté sur le vieillissement en santé dans la communauté, et ont été appuyées par des présentations des coprésidents fédéral et provincial à ce sujet. Il s'agissait d'une occasion de faire état des défis et des possibilités, de faire ressortir les lacunes existantes en matière de soutien aux aînés en vue de leur permettre de bien vieillir dans leur communauté, ainsi que de tenir une discussion plus générale au sujet de ce qui vient à l'oreille des ministres dans leur administration respective.

Les ministres ont également approuvé les plans de travail pour le cycle 2022-2025 du Forum, en plus de discuter des rapports suivants demandés par le Forum et de les approuver :

Un examen des répercussions sociales et économiques de l'âgisme

Étude de cas sur l'âgisme pendant la pandémie

Soutiens communautaires de base pour vieillir dans sa collectivité

Symposium virtuel sur l'avenir du vieillissement au Canada : Ce que nous avons entendu

Les rapports seront accessibles sur le site Web du Forum au cours des prochains mois.

Reconnaissant que les aînés représentent un groupe démographique diversifié et en pleine croissance au Canada, le Forum se tient au courant des principaux enjeux et facilite la collaboration afin d'appuyer le bien-être social et économique des aînés. Au cours des 18 derniers mois, les ministres membres du Forum FPT ont poursuivi leurs efforts conjoints en vue d'apporter du soutien aux aînés dans toutes les régions du Canada.

*Tous les gouvernements contribuent au Forum FPT des ministres responsables des aînés, dans le cadre duquel ils mettent en commun renseignements, expertise et pratiques innovantes. Toutefois, le Québec ne souscrit pas aux approches pancanadiennes concernant les aînés puisqu'il entend continuer d'assumer pleinement ses responsabilités auprès des aînés au Québec.

Citations

« À mesure que nous continuons de nous remettre de la pandémie de COVID-19, nous devons nous assurer que nos programmes et nos politiques répondent aux besoins de la population vieillissante du Canada et qu'ils gardent nos aînés en santé et en sécurité. Collaborer avec mes collègues provinciaux et territoriaux est une étape importante dans l'atteinte de cet objectif. Ensemble, nous continuerons de travailler pour trouver des moyens de faire du Canada un endroit où il fait bon vivre et vieillir. »

- La ministre des Aînés, Kamal Khera, gouvernement du Canada

« Nos aînés méritent d'être traités avec dignité et respect. L'Ontario protège la santé et le bien-être de nos aînés en investissant dans les systèmes et les mesures de soutien qui sont nécessaires en vue de répondre à leurs besoins particuliers. Cela comprend des programmes ciblés qui aident nos adultes âgés à demeurer connectés, actifs et en santé en luttant contre l'isolement social. En travaillant ensemble, nous pourrons faire en sorte que nos aînés puissent vivre dans nos communautés aussi longtemps qu'ils le désirent. »

- Le ministre des Aînés et de l'Accessibilité, Raymond Cho, gouvernement de l'Ontario

