GATINEAU, QC, le 31 mai 2021 /CNW/ - Au cours des vingt dernières années, le nombre de travailleurs canadiens qui restent plus longtemps sur le marché du travail a augmenté. Cependant, des croyances et des attitudes négatives à l'égard des travailleurs âgés et de leur rôle dans la population active persistent, et ce, probablement en raison des opinions âgistes répandues.

La participation des travailleurs âgés et la lutte contre l'âgisme sont des questions importantes pour le Forum des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des aînés. Aujourd'hui, le Forum a publié un rapport intitulé Travailleurs âgés : Étude et élimination des préjugés. Le rapport examine les connaissances actuelles sur les attitudes et les croyances à l'égard des travailleurs âgés et présente des pratiques exemplaires et des initiatives qui contribuent à lutter contre ces stéréotypes négatifs.

Les gouvernements, les employeurs et tous les Canadiens ont un rôle à jouer dans la lutte contre les perceptions et les attitudes négatives non seulement à l'égard des travailleurs âgés, mais aussi des adultes âgés. Cela peut notamment passer par la création de messages positifs et l'établissement de preuves pour réfuter les stéréotypes négatifs.

Ce rapport sur la participation des travailleurs âgés au marché du travail répond à l'une des grandes priorités du Forum pour le cycle de travail 2018-2021. Les données qu'il contient alimenteront la réflexion future du Forum sur la façon idéale de favoriser la participation des travailleurs âgés, qui offrent une valeur ajoutée à l'économie et à la société en général. Le rapport est désormais disponible sur le site Web du Forum.

Citations

« Les opinions âgistes qui circulent dans les milieux de travail canadiens ruinent les carrières et freinent notre économie. Ce rapport permet de mieux comprendre les défis auxquels font face les travailleurs âgés qui s'efforcent de contribuer activement à la population active. Nous devons tous remettre en question les stéréotypes âgistes qui existent dans nos milieux de travail et dans notre société. »

- La ministre des Aînés, Deb Schulte

« Ce rapport nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer dans la lutte contre les stéréotypes négatifs qui existent dans les milieux de travail concernant les adultes âgés. Les travailleurs âgés apportent toute une gamme d'expériences de travail et de vie à leur carrière, et sont un atout précieux pour tout milieu de travail. À mesure que notre économie se redresse, le gouvernement de l'Alberta continue d'offrir des programmes de soutien à la formation pour aider les Albertains, y compris les aînés, à s'adapter aux changements et à acquérir les compétences dont ils ont besoin aujourd'hui et demain. »

- La ministre des Aînés et du Logement, Josephine Pon, gouvernement de l'Alberta

Les faits en bref

Au Canada , les travailleurs âgés sont souvent définis comme ceux étant âgés de 55 ans ou plus.

, les travailleurs âgés sont souvent définis comme ceux étant âgés de 55 ans ou plus. Au cours des vingt dernières années, la participation des personnes de plus de 55 ans à la population active du Canada a presque triplé.

a presque triplé. Le Forum fédéral, provincial et territorial des ministres responsables des aînés a été créé en 1992. Les différents ordres de gouvernement se penchent ensemble sur les enjeux importants pour les aînés, font avancer les questions d'intérêt commun et se concentrent sur des projets concrets de collaboration.

Tous les gouvernements contribuent au Forum fédéral, provincial et territorial des ministres responsables des aînés par la mise en commun de renseignements, d'expertise et de pratiques innovantes. Toutefois, le Québec ne souscrit pas aux approches pancanadiennes concernant les aînés puisqu'il entend continuer d'assumer pleinement ses responsabilités auprès des aînés au Québec.

Liens connexes

Rapport : Travailleurs âgés : Étude et élimination des préjugés

Forum fédéral, provincial et territorial des ministres responsables des aînés

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Daniel Pollak, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Aînés, Deb Schulte, 343-551-7558, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]

Liens connexes

www.hrsdc-rhdsc.gc.ca