GATINEAU, QC, le 28 mai 2025 /CNW/ - Les ministres du Forum fédéral-provincial-territorial des ministres du marché du travail (FMMT) se sont réunis virtuellement lundi pour discuter des progrès réalisés dans le cadre de leur engagement commun à éliminer les obstacles à la mobilité de la main-d'œuvre, l'une des stratégies visant à atténuer les effets négatifs des droits de douane et à exploiter le plein potentiel économique du libre-échange au Canada. La réunion a été coprésidée par la ministre fédérale de l'Emploi et des Familles, l'honorable Patty Hajdu, et par le ministre du Travail, des Compétences et de l'Immigration de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Nolan Young.

Au cours des derniers mois, le FMMT a accéléré les travaux visant à éliminer les obstacles à la mobilité des travailleurs, à renforcer la main-d'œuvre du Canada et à aider les individus à trouver du travail plus rapidement. Les ministres ont reconnu les progrès concrets réalisés en matière de mobilité de la main-d'œuvre, certaines administrations ayant légiféré sur des échéanciers plus ambitieux et déployé des efforts supplémentaires pour éliminer davantage d'obstacles et réduire le fardeau administratif.

Les ministres se sont entendus sur les mesures gouvernementales à prendre pour constituer une main-d'œuvre plus résiliente et mobile, dans le but de soutenir une plus forte croissance économique intérieure.

Ces travaux donnent suite à l'engagement pris auprès des premiers ministres, plus tôt cette année, c'est‑à‑dire de collaborer avec le Comité du commerce intérieur (CCI) à l'élaboration d'un plan pour la reconnaissance pancanadienne des titres de compétence qui tient compte des particularités de chaque province et territoire, comme les dispositions relatives à la langue, d'ici le 1er juin 2025. Les ministres sont impatients de présenter au CCI une mise à jour sur le plan d'action pour la mobilité de la main-d'œuvre.

Les ministres ont discuté de l'importance de mener des consultations pour définir la meilleure approche à adopter, tout en continuant d'explorer d'autres possibilités de stimuler la croissance économique et la productivité, et de renforcer le soutien aux travailleurs. Les ministres ont également discuté d'une possible collaboration entre les tables intergouvernementales pour s'attaquer à d'autres enjeux liés à la mobilité de la main-d'œuvre, tels que la formation et l'agrément en santé et sécurité au travail et l'octroi de licences.

Les ministres se sont engagés à poursuivre le partage d'information entre les ordres de gouvernement et ont également pris l'engagement de se réunir régulièrement dans le cadre de leurs efforts ciblés visant à bâtir une main‑d'œuvre et une économie canadiennes résilientes.

Enfin, les ministres ont réitéré le rôle essentiel des ententes de transfert relatives au marché du travail (ETMT), qui permettent aux provinces et aux territoires d'offrir des services d'aide à l'emploi et de requalification des travailleurs qui répondent aux besoins particuliers de leurs marchés du travail respectifs. Les ministres provinciaux et territoriaux ont réaffirmé leur position sur la nécessité d'un financement supplémentaire au titre de l'ETMT pour soutenir les travailleurs canadiens et les mesures prises en réaction aux droits de douane.

La ministre fédérale s'est engagée à poursuivre les discussions sur la modernisation des ETMT avec les ministres provinciaux et territoriaux.

À propos du Forum

Le FMMT a été créé en 1983 en tant que forum intergouvernemental pour renforcer la coopération entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sur les priorités relatives au marché du travail.

« Pour bâtir l'économie canadienne, nous devons faire en sorte qu'il soit plus facile pour les travailleurs de chaque province et territoire de se trouver un bon travail. Les ministres responsables du marché du travail le savent. Nous pouvons faire mieux plus rapidement et aujourd'hui, nous le faisons ensemble. »

- La ministre fédérale de l'Emploi et des Familles et coprésidente du FMMT, l'honorable Patty Hajdu

« Par le renforcement de la mobilité de la main-d'œuvre et l'élimination des obstacles à la reconnaissance des titres de compétence, nous pouvons aider les Canadiens à entrer en poste plus rapidement, peu importe où leurs compétences sont requises. Une telle collaboration est essentielle pour bâtir une main-d'œuvre plus résiliente et soutenir la prospérité à long terme dans tout le pays. »

- Le ministre du Travail, des Compétences et de l'Immigration de la Nouvelle-Écosse et coprésident du FMMT, l'honorable Nolan Young.

SOURCE Emploi et Développement social Canada