TORONTO, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Dans un monde confronté à des défis énergétiques changeants, façonnés par les tensions géopolitiques, les changements climatiques et les technologies de rupture, le Canada continuera de travailler avec ses partenaires du G7 et d'autres alliés pour renforcer la prospérité, la sécurité et la durabilité, dans l'intérêt des populations partout dans le monde.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, et la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Julie Dabrusin, ont clôturé la réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement, tenue à Toronto, en Ontario, sous la présidence du Canada. Les ministres du G7 y ont pris des mesures à l'appui des grandes priorités suivantes :

Minéraux critiques : 26 nouveaux investissements, partenariats et mesures visant à accélérer et à débloquer des projets de minéraux critiques à hauteur de 6,4 milliards de dollars, jusqu'à 20,2 millions de dollars pour faciliter la collaboration internationale en recherche et développement et engagement de faire progresser concrètement des marchés fondés sur des normes.

: 26 nouveaux investissements, partenariats et mesures visant à accélérer et à débloquer des projets de minéraux critiques à hauteur de 6,4 milliards de dollars, jusqu'à 20,2 millions de dollars pour faciliter la collaboration internationale en recherche et développement et engagement de faire progresser concrètement des marchés fondés sur des normes. Intelligence artificielle : l'IA au service de l'avenir, renforcement de la confiance dans l'intégration de l'IA et d'autres technologies numériques dans les systèmes énergétiques, promotion d'une croissance responsable et adoption d'un plan de travail du G7 sur l'énergie et l'IA.

: l'IA au service de l'avenir, renforcement de la confiance dans l'intégration de l'IA et d'autres technologies numériques dans les systèmes énergétiques, promotion d'une croissance responsable et adoption d'un plan de travail du G7 sur l'énergie et l'IA. Sécurité énergétique : nouvel appel à l'action du G7 pour le renforcement de la sécurité énergétique, modernisation des infrastructures énergétiques pour répondre à la croissance de la demande d'électricité, sécurisation des chaînes d'approvisionnement en énergie, renforcement des marchés du gaz naturel pour maintenir la stabilité ainsi que présentation de la première déclaration exhaustive du G7 sur l'énergie nucléaire et de fusion, y compris la gestion responsable des déchets.

Dans le cadre des discussions sur la sécurité énergétique, la ministre de l'Énergie de l'Ukraine, Svitlana Grynchuk, a souligné l'impact des attaques incessantes de la Russie sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine et les besoins d'énergie urgents de son pays. Les ministres du G7 ont publié une déclaration forte, exprimant un appui sans faille pour la reconstruction d'un système énergétique moderne, qui sera fiable, résilient et efficient pour tous les Ukrainiens.

Pendant la réunion des ministres du G7, la ministre des Affaires étrangères, l'honorable Anita Anand, s'est jointe au ministre Hodgson et à la ministre Grynchuk pour annoncer que le Canada accélère le versement de la dernière tranche de sa contribution de 70 millions de dollars au Fonds de soutien à l'énergie en Ukraine, une initiative menée par le Secrétariat de la Communauté de l'énergie, afin de répondre aux besoins énergétiques de l'Ukraine. Un paiement de 10 millions de dollars a été effectué de manière anticipée pour aider l'Ukraine à réparer l'infrastructure énergétique vitale endommagée par les frappes russes.

Le Canada entend poursuivre ses collaborations avec ses alliés du G7 pour bâtir un avenir énergétique équitable, sûr et durable.

Citation

« Tout comme le G7 est né du besoin de stabilité et de cadrage amené par la crise énergétique, nous sommes aujourd'hui appelés à la même tâche d'arrimage d'un ordre démocratique fondé sur des règles et axé sur le marché. Le Canada croit sincèrement au multilatéralisme. Il est convaincu que nous sommes plus forts ensemble et continuera d'avancer résolument aux côtés de ses alliés du G7 pour organiser la transition énergétique mondiale comme nous l'entendons. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Faits en bref

Le G7 a accueilli des porte-parole de l'Australie, du Mexique, de la Corée du Sud et de l'Ukraine à sa réunion des ministres de l'énergie et de l'environnement.

Les discussions qui ont eu cours pendant la réunion sur les grandes priorités énergétiques ont bénéficié des éclairages d'événements parallèles auxquels prenaient part des porte-parole de l'industrie, de la société civile et d'autres partenaires et parties prenantes, comme le forum sur l'innovation énergétique, organisé conjointement par le Canada et l'Agence internationale de l'énergie, et le sommet du Conseil de l'Atlantique sur l'avenir de la sécurité énergétique.

Le 29 octobre 2025, le ministre Hodgson a participé à l'annonce de nouveaux investissements et de progrès réalisés dans le secteur de l'élimination du carbone au Canada : NorthX Climate Tech - organisme fondé en 2021 grâce à des investissements initiaux du gouvernement du Canada, du gouvernement de la Colombie-Britannique et de Shell Canada - a annoncé un investissement de 3,4 millions de dollars dans quatre entreprises canadiennes spécialisées dans l'élimination du carbone : CarbonRun, Skyrenu Technologies, NULIFE Greentech et pHathom Technologies. Arca Climate Technologies, bénéficiaire d'un investissement précédent de RNCan et de NorthX, a annoncé un nouvel accord d'achat avec Microsoft en vue de l'élimination durable de près de 300 000 tonnes de CO 2 sur dix ans.

À l'occasion de son discours d'ouverture du deuxième forum annuel sur l'innovation énergétique de l'Agence internationale de l'énergie, le 29 octobre 2025, le ministre Hodgson a annoncé l'investissement de plus de 11 millions de dollars dans des technologies de pointe canadiennes permettant l'utilisation et le stockage du carbone. Les quatre projets financés soutiennent le développement de techniques sûres et efficaces pour stocker du CO 2 sous terre ainsi que la recherche, le développement et la démonstration de technologies d'utilisation du CO 2 qui peuvent réduire les coûts, la consommation d'énergie et l'intensité carbone.

sous terre ainsi que la recherche, le développement et la démonstration de technologies d'utilisation du CO qui peuvent réduire les coûts, la consommation d'énergie et l'intensité carbone. Le même jour, M. Hodgson a prononcé une allocution lors du sommet du Conseil de l'Atlantique sur l'avenir de la sécurité énergétique, au cours duquel il a mentionné des projets stratégiques qui ont permis au Canada de contribuer à la sécurité énergétique en Ukraine, notamment en reconstruisant et en modernisant des infrastructures et en optimisant l'offre d'énergie.

Pendant le B7 (Business 7), réunion de l'industrie tenue en marge de la réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement, également le 29 octobre, M. Hodgson a participé aux discussions sur la sécurité énergétique et l'innovation, la mise en valeur des minéraux et autres ressources, la croissance économique durable et la décarbonation. Vu les priorités énergétiques du Canada pour le G7, il a attiré l'attention sur les efforts de l'industrie canadienne pour faire progresser la sécurité énergétique, les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, et l'énergie et l'IA.

Lors de leur participation à la réunion des ministres de l'énergie et de l'environnement du G7, le ministre Hodgson et le directeur de l'AIE, Fatih Birol, ont annoncé qu'ils coprésideraient le 11 e congrès mondial annuel sur l'efficacité énergétique les 29 et 30 juin 2026 à Montréal, au Québec. Ce congrès qui réunit des hauts responsables des secteurs civil, financier et commercial de toutes les régions du monde est une des grandes tribunes internationales mettant en avant l'efficacité énergétique. L'AIE a également annoncé une feuille de route pour son observatoire de l'IA et de l'énergie, qui lui permettra de fournir des données à jour sur la demande d'énergie et de communiquer de l'information sur les pratiques exemplaires pour applications d'IA qui favorisent l'efficacité, l'innovation, la résilience et la compétitivité.

congrès mondial annuel sur l'efficacité énergétique les 29 et 30 juin 2026 à Montréal, au Québec. Ce congrès qui réunit des hauts responsables des secteurs civil, financier et commercial de toutes les régions du monde est une des grandes tribunes internationales mettant en avant l'efficacité énergétique. L'AIE a également annoncé une feuille de route pour son observatoire de l'IA et de l'énergie, qui lui permettra de fournir des données à jour sur la demande d'énergie et de communiquer de l'information sur les pratiques exemplaires pour applications d'IA qui favorisent l'efficacité, l'innovation, la résilience et la compétitivité. En marge de la réunion du G7, M. Hodgson a aussi annoncé l'octroi d'une aide fédérale de 5 millions de dollars à Nano One Materials Corp. pour la commercialisation de son procédé One-Pot de production de batteries au phosphate de fer lithié (LFP) utilisant un seul réacteur. Les fonds soutiendront la recherche et le développement des capacités de production des installations de Nano One en Colombie-Britannique et au Québec. Le projet permettra à Nano One d'optimiser les performances de ses matériaux cathodiques de batteries LFP, de produire à l'échelle commerciale (avec pour objectif la production annuelle de plus de 800 tonnes de LFP) et d'ouvrir de belles perspectives d'emplois locaux.

de production de batteries au phosphate de fer lithié (LFP) utilisant un seul réacteur. Les fonds soutiendront la recherche et le développement des capacités de production des installations de Nano One en Colombie-Britannique et au Québec. Le projet permettra à Nano One d'optimiser les performances de ses matériaux cathodiques de batteries LFP, de produire à l'échelle commerciale (avec pour objectif la production annuelle de plus de 800 tonnes de LFP) et d'ouvrir de belles perspectives d'emplois locaux. Toujours en marge du G7, M. Hodgson a eu des entretiens bilatéraux avec ses homologues des États-Unis, de la France, de l'Australie, de l'Union européenne, de l'Allemagne, de l'Ukraine, du Japon, de l'Italie et de plusieurs autres pays. Le ministre Hodgson et le ministre de l'Environnement et de la Sécurité énergétique de l'Italie, Gilberto Pichetto Fratin, ont lancé un dialogue ministériel sur l'énergie pour renforcer la coopération dans les domaines des minéraux critiques, de l'énergie nucléaire et d'autres dossiers prioritaires, mais aussi pour trouver de futures occasions d'échanges entre leurs deux pays. Ils s'engagent à veiller à ce que la collaboration entre leurs hauts responsables se poursuive dans ces dossiers. Le ministre Hodgson a rencontré le ministre d'État à l'Économie, au Commerce et à l'Industrie du Japon, Yamada Kenji, et a publié une déclaration sur la Coopération Canada-Japon dans le secteur des ressources énergétiques qui souligne la nécessité d'approfondir la coopération bilatérale pour faire progresser la décarbonation, la croissance économique et la sécurité énergétique. Le ministre Hodgson et la ministre de l'Énergie de l'Ukraine, Svitlana Grynchuk, ont signé une déclaration d'intention concernant le renforcement de la collaboration stratégique dans le secteur de l'énergie, qui vise principalement à répondre aux besoins urgents de l'Ukraine, à forger des alliances commerciales et à renforcer les coopérations en matière de production d'électricité, d'énergie renouvelable, de pétrole et de gaz, d'efficacité énergétique et d'innovation. Le ministre Hodgson et la ministre des Ressources de l'Australie, Madeleine King, ont signé une déclaration d'intention conjointe concernant la coopération dans le secteur des minéraux critiques afin de promouvoir et de renforcer la coopération et les échanges commerciaux dans la chaîne de valeur des minéraux critiques, de faciliter l'investissement et d'encourager les partenariats commerciaux et les collaborations en recherche entre les deux pays.

Le 1er novembre, dans la foulée de la réunion des ministres de l'énergie et de l'environnement du G7, le ministre Hodgson se joindra à des porte-parole du gouvernement de l'Ontario et d'Ontario Power Generation, et à une délégation de la France, du Japon et de l'Ukraine pour une visite de la centrale nucléaire de Darlington. Cette centrale de classe internationale est un bel exemple de collaboration entre secteurs public et privé qui renforce la sécurité énergétique, fait progresser des technologies nucléaire canadiennes de pointe et prépare un avenir axé sur de l'énergie propre et fiable.

Produits connexes

Liens pertinents

Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]