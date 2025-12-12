TORONTO, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, annoncera des mesures fédérales pour protéger et soutenir le secteur forestier canadien. Un point de presse suivra l'annonce.

Date : le lundi 15 décembre 2025

Heure : 9 h 45 (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]