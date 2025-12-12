OTTAWA, ON, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Le Canada prend des mesures concrètes pour tirer le meilleur parti possible de ses ressources naturelles et des infrastructures actuelles tout en saisissant de nouvelles possibilités en vue de mettre au point les meilleures technologies énergétiques qui soient ici même, au pays.

Le secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international, Yasir Naqvi, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, une aide financière de près de 5 millions de dollars à l'Université de Calgary pour le Carrefour de modélisation énergétique, une initiative nationale qui vise à favoriser la prise de décisions fondées sur des données probantes dans le secteur de l'énergie.

En outre, un financement de plus de 2 millions de dollars a été annoncé à l'appui de quatre projets dans le cadre du Programme d'innovation énergétique (PIE). Ces projets visent à fournir des éclairages sur la décarbonation de l'industrie ainsi que sur le rôle de l'électricité, des carburants à faibles émissions de carbone et des technologies de réduction du carbone dans notre transition vers la carboneutralité d'ici 2050.

Il est essentiel d'avoir accès à des modèles et à des données fiables pour comprendre, analyser et planifier le système énergétique de demain. Ces projets contribueront à bâtir l'avenir énergétique du Canada et nous aideront à devenir une superpuissance des énergies propres et classiques tout en assurant l'approvisionnement de la population canadienne en énergie fiable et abordable.

« Les décisions judicieuses se fondent sur des données, et ces projets nous permettront de développer des idées et des technologies canadiennes d'avant-garde, que nous pourrons utiliser pour libérer tout le potentiel de nos travailleurs, de nos entreprises et de nos ressources et ainsi devenir une superpuissance énergétique. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Ville définie par l'innovation, où évoluent certains des plus brillants chercheurs canadiens, Ottawa est l'endroit tout désigné pour l'annonce que nous faisons aujourd'hui. En soutenant le développement de technologies et la modélisation énergétique de pointe, nous bénéficierons de meilleures données pour guider nos décisions et nous y gagnerons un système énergétique plus fiable, plus abordable et tourné vers l'avenir. »

Yasir Naqvi

Secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international et député d'Ottawa-Centre

« Grâce au renouvellement de l'investissement fédéral, le Canada est encore mieux placé pour planifier son avenir énergétique à l'aide d'informations transparentes et de données de haute qualité. Le Carrefour de modélisation énergétique rassemble des universités et des experts de partout au pays pour fournir les outils d'analyse nécessaires à la prise de décisions crédibles, tournées vers l'avenir concernant la fiabilité, l'abordabilité, la durabilité et la décarbonation. Nous comptons bien poursuivre cette collaboration avec les décideurs et nos partenaires pour faciliter la transition du Canada. »

Comité de direction du Carrefour de modélisation énergétique : Blake Shaffer, professeur agrégé, Université de Calgary; Madeleine McPherson, professeure agrégée, Université de Victoria; Normand Mousseau, professeur, Polytechnique Montréal; Mark Winfield, professeur, Université York

Les fonds fédéraux accordés au Carrefour de modélisation énergétique proviennent du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification du gouvernement du Canada. Doté d'une enveloppe de 4,5 milliards de dollars, ce programme vise à favoriser la modernisation du réseau, du stockage de l'énergie et de la production d'énergie non émettrice dans toutes les régions du Canada, contribuant ainsi à développer le réseau de manière durable, abordable et fiable.

En décembre 2023, le PIE de Ressources naturelles Canada a lancé le premier appel à propositions pour la modélisation des systèmes énergétiques nationaux. Les fonds serviront à soutenir des projets qui modéliseront quantitativement le rôle des technologies innovantes dans la réalisation de réductions d'émissions et dans la poursuite des objectifs de carboneutralité du Canada.

Le PIE fait progresser des technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à maintenir un système énergétique compétitif, fiable et abordable tout en effectuant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

