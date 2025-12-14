OTTAWA ON, le 14 déc. 2025 /CNW/ - « Au cours des huit prochains jours, les communautés juives se réuniront pour célébrer Hanoucca, une fête marquée par la joie qui commémore la foi et la persévérance du peuple juif. Alors que cette fête commence, les Canadiens et les Canadiennes se tiennent aux côtés du peuple australien et des communautés juives partout dans le monde après l'horrible attentat antisémite perpétré aujourd'hui lors d'un événement organisé à l'occasion de Hanoucca sur la plage de Bondi Beach, à Sydney. Nous sommes unis dans notre détermination à ne jamais céder au terrorisme, à la violence, à la haine ou à l'intimidation.

La fête de Hanoucca est une période de lumière au milieu des ténèbres et de commémoration de la résilience du peuple juif.

Elle marque le combat courageux des Maccabées, qui ont défendu leurs croyances religieuses et reconquis le Temple. Cette lutte est l'un des éléments fondamentaux de l'histoire du peuple juif, qui, depuis des siècles, fait preuve d'un dévouement indéfectible en faveur de la foi et de la liberté.

Cette force de résilience est mise à rude épreuve depuis deux ans, une période particulièrement éprouvante pour la communauté juive au Canada et dans le monde entier, au cours de laquelle les Canadiens et les Canadiennes de confession juive ont dû notamment composer avec une résurgence dévastatrice de l'antisémitisme.

Notre nouveau gouvernement est solidaire de la communauté juive dans sa lutte contre la haine et agit avec détermination et diligence à cet égard. Au début de l'automne, nous avons déposé un projet de loi qui prévoit de nouvelles dispositions plus fermes visant à lutter contre les crimes haineux, à protéger les édifices et les espaces religieux et culturels et à interdire l'affichage de symboles de haine ou de terrorisme. Ainsi, le projet de loi C-9 érige en infraction criminelle l'intimidation ou l'entrave à l'accès aux lieux de culte, aux écoles et aux centres communautaires.

Ensemble, nous pouvons bâtir un pays où les Canadiens et les Canadiennes de confession juive peuvent vivre fièrement, sans connaître l'intimidation ou la peur. Nous défendrons toujours leur droit inaliénable de vivre ouvertement dans la liberté, la sécurité et la dignité.

Aux personnes de confession juive de partout au Canada qui vont se réunir avec leurs proches pour célébrer Hanoucca, puisse cette fête vous apporter du réconfort au sein de vos communautés et dans votre foi, et être l'occasion pour nous tous de rendre hommage à la résilience du peuple juif.

Puisse chaque bougie qui brille sur la menorah nous rappeler sans cesse que la lumière l'emportera toujours face à l'obscurité. Joyeuse Hanoucca. Chag Sameach. »

