CALGARY, AB, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Des services de garde abordables sont essentiels à l'économie canadienne. Chaque enfant mérite de connaître le meilleur départ possible dans la vie, et chaque parent mérite la tranquillité d'esprit que procure le fait de savoir qu'on s'occupe bien de son enfant, dans un environnement sûr et inclusif.

C'est pourquoi les gouvernements du Canada et de l'Alberta poursuivent leur collaboration pour assurer la mise en œuvre réussie du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada, prenant ainsi des mesures pour que les familles de partout au pays continuent d'avoir accès à des services de garde réglementés, de grande qualité et abordables.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et le ministre de l'Éducation et de la Garde d'enfants de l'Alberta, l'honorable Demetrios Nicolaides, ont annoncé une prolongation d'un an de l'Accord entre le Canada et l'Alberta sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants et l'Accord entre le Canada et de l'Alberta sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada, jusqu'au 31 mars 2027.

L'annonce d'aujourd'hui signifie qu'en tout, pour 2026‑2027, plus de 1,17 milliard de dollars en financement fédéral ont été accordés au gouvernement de l'Alberta pour assurer la continuité de l'accès à des programmes et à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants abordables, souples, inclusifs et de grande qualité, et pour aider à maintenir les frais des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants agréés à 15 $ par jour pour les parents.

En s'appuyant sur la prolongation de l'accord, les gouvernements du Canada et de l'Alberta continueront de travailler ensemble sur des solutions à long terme pour l'Accord sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada, afin de soutenir la mise en œuvre continue du système canadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants au-delà de 2026-2027.

Citations

« Les services de garde des jeunes enfants abordables sont un outil économique qui contribue à la croissance de l'Alberta. Lorsque les parents sont en mesure de trouver de bons services de garde fiables, ils peuvent travailler, suivre des formations ou bâtir une entreprise. Ainsi, les familles peuvent gagner plus, et toute la province demeure concurrentielle. En Alberta, les plus faibles taux font économiser aux familles des milliers de dollars et aident à faire en sorte que plus de personnes demeurent sur le marché du travail. Nous allons continuer de travailler avec nos partenaires pour protéger ces places et en accroître le nombre afin que chaque enfant puisse apprendre et que chaque famille puisse planifier un avenir solide. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants du Canada aide les familles de travailleurs à conserver une plus grande partie de leur revenu tout en offrant à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie. Aujourd'hui, nous prolongeons l'accord conclu avec l'Alberta afin de réduire davantage les coûts et d'assurer la continuité pour toutes les familles de la province. Le gouvernement continue de se concentrer sur la protection et l'amélioration des programmes sociaux essentiels qui donnent aux Albertains les moyens de réussir. Il s'agit d'investissements générationnels dont notre province et notre pays ont besoin aujourd'hui pour pouvoir prospérer à l'avenir. »

- La ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, l'honorable Eleanor Olszewski

« Je suis ravi que nous puissions offrir clarté, cohérence et certitude aux Albertains grâce à cet investissement conjoint du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial. Cette prolongation nous donne le temps de mettre au point le nouvel accord, tout en offrant aux fournisseurs la souplesse nécessaire pour continuer à créer de nouvelles places là où les familles en ont le plus besoin. Nous continuerons de réclamer un accord durable à long terme qui respectera la compétence de l'Alberta et maintiendra des services de garde abordables et accessibles pour les familles. »

- Le ministre de l'Éducation et de la Garde d'enfants de l'Alberta, l'honorable Demetrios Nicolaides

« En tant que plus grands fournisseurs de services de garde d'enfants à but non lucratif dans la province, les YMCA de l'Alberta se réjouissent de cette annonce. Cette prolongation rassure les familles quant au fait que les services de garde d'enfants resteront abordables, et elle offre aux exploitants stabilité et prévisibilité pour l'année à venir. Un système de garde d'enfants accessible, abordable, inclusif et de haute qualité donne aux enfants le meilleur départ possible dans la vie et est essentiel à notre réussite économique. »

- La présidente-directrice générale du YMCA de Calgary, Shannon Doram

Faits en bref

Les accords prolongés à l'échelle du Canada prévoient également le maintien du financement pour prolonger d'un an, jusqu'en 2026-2027, l'accord relatif au Fonds d'infrastructure pour l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants. Ce financement continuera de soutenir des projets d'infrastructure dans les collectivités ayant un accès limité aux services afin de favoriser l'inclusion dans le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada.

Les accords annoncés aujourd'hui s'appuient sur le financement d'environ 4,3 milliards de dollars déjà prévu en faveur de l'Alberta dans le cadre des accords sur la garde d'enfants qui existent depuis 2017.

Toutes les provinces et tous les territoires ont prolongé leur accord à l'échelle du Canada au moins jusqu'au 31 mars 2027. Grâce à ces accords prolongés, le gouvernement du Canada accorde un financement total de 27,1 milliards de dollars pour continuer de soutenir l'accès à des programmes et à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants abordables, souples, inclusifs et de grande qualité, partout au Canada, au-delà de mars 2026, date à laquelle les accords sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants devaient initialement prendre fin.

Depuis novembre 2021, 51 000 nouvelles places dans les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada ont été annoncées en Alberta, ce qui marque un progrès important vers l'atteinte de l'objectif consistant à créer 68 700 nouvelles places d'ici mars 2027.

Les accords sur le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada conclus avec les provinces et les territoires offrent une aide d'un bout à l'autre du pays : Les familles d'environ 900 000 enfants bénéficient de services de garde de grande qualité partout au pays. Huit provinces et territoires offrent des services de garde réglementés à 10 $ par jour en moyenne, ou moins, et tous les autres ont réduit les frais d'au moins 50 % afin d'atteindre les objectifs d'abordabilité associés au système d'apprentissage et de garde d'enfants à l'échelle du Canada.

Quelle que soit l'option choisie par les parents en matière de services de garde, l'Allocation canadienne pour enfants représente un soutien direct non imposable qui aide chaque année environ 3,5 millions de familles, dont plus de 6 millions d'enfants. Les familles peuvent utiliser cette allocation comme elles le souhaitent. Pour beaucoup, elle permet de réduire considérablement le coût des services de garde, et dans certains cas, le couvre complètement grâce aux investissements fédéraux, provinciaux et territoriaux visant à réduire les frais dans le cadre du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada.

