Les ministres canadiens responsables du travail se rencontrent pour discuter d'importants enjeux relatifs aux milieux de travail

FREDERICTON, le 6 févr. 2020 /CNW/ - Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables du travail se sont réunis aujourd'hui à Fredericton, au Nouveau‑Brunswick, pour discuter d'importants enjeux touchant les milieux de travail. Les discussions ont porté notamment sur les prochaines étapes de l'harmonisation des normes de santé et de sécurité au travail, les constatations du Comité d'experts sur les normes du travail fédérales modernes, et la façon de mieux soutenir les travailleurs au moyen d'initiatives comme celle des normes internationales sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail.

Les ministres ont également discuté de la collaboration entre les gouvernements et les partenaires sur les questions de travail, de l'échange de renseignements et de la protection des travailleurs étrangers temporaires ainsi que de santé mentale au travail. La ministre fédérale du Travail, l'honorable Filomena Tassi, et le ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick, l'honorable Trevor Holder, coprésidaient la rencontre.

La collaboration a été au cœur des discussions, alors que tous les gouvernements ont reconnu qu'il sera particulièrement important de collaborer afin de réduire et d'éliminer les obstacles au commerce au Canada. Cette collaboration améliorera l'uniformité de la réglementation et simplifiera les exigences réglementaires imposées aux entreprises, ce qui leur permettra de mener leurs activités de façon plus harmonieuse dans plusieurs provinces et territoires. En janvier 2019, les ministres responsables du travail ont approuvé l'Accord national en matière de conciliation des normes de santé et de sécurité au travail, qui vise à réduire ou éliminer les obstacles au commerce au Canada. Tous les territoires et provinces ont maintenant signé l'Accord, et des progrès sont réalisés en vue de sa mise en œuvre.

De plus, les ministres ont discuté des perspectives propres à la mise en œuvre par le Canada du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et de ses objectifs de développement durable (ODD), y compris l'ODD 8 : Travail décent et croissance économique.

La ministre Tassi et le Conseil tribal Nokiiwin ont présenté un aperçu d'un projet collaboratif visant à mettre des outils et des ressources à la disposition des communautés et des membres des Premières Nations dans le cadre de la mise en œuvre du projet de loi C‑65. Lorsqu'elle entrera en vigueur, la nouvelle loi, qui a pour but de mieux lutter contre le harcèlement et la violence au travail, s'appliquera aux milieux de travail sous réglementation fédérale, y compris les conseils de bande des Premières Nations.

Les ministres se sont engagés à continuer de travailler ensemble et avec tous les partenaires pour renforcer la collaboration des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sur ces questions, pour le bien de tous les Canadiens.

Citations



« Tous les Canadiens méritent un milieu de travail sain et sécuritaire. C'est pourquoi notre gouvernement continuera de collaborer avec ses collègues provinciaux et territoriaux et les peuples autochtones pour mettre en place des exigences en matière de santé et de sécurité qui amélioreront les conditions de travail afin de mieux protéger les travailleurs canadiens. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail

« Mes homologues et moi‑même sommes conscients que l'harmonisation des normes de santé et de sécurité au travail à l'échelle du pays peut réduire considérablement les obstacles au commerce et au développement des entreprises. Nous continuerons à chercher des moyens d'améliorer les environnements de travail, au profit des employés et des employeurs, tout en veillant au maintien de ces normes importantes. »

- L'honorable Trevor Holder, ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail

Les faits en bref

La réunion des ministres responsables du travail offre une tribune importante pour discuter des politiques du travail et de questions connexes. Elle permet aux ministres d'examiner les possibilités de coopération dans le cadre d'initiatives et de projets communs.

En janvier 2018, les ministres responsables du travail ont approuvé un document d'accord de principe qui clarifiait les principes et considérations clés associés à l'harmonisation des normes de santé et de sécurité au travail. L'Accord national en matière de conciliation des normes de santé et de sécurité au travail a été approuvé en janvier 2019. Tous les territoires et provinces ont maintenant signé l'Accord, et des progrès sont réalisés en vue de sa mise en œuvre.

Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables du travail se rencontrent régulièrement pour discuter d'enjeux d'intérêt commun auxquels ils peuvent s'attaquer en collaboration. Le travail de collaboration se poursuit tout au long de l'année par l'intermédiaire de l'Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière.

Liens connexes

Affaires internationales - Programme du travail

Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière (ACALO)

Objectif no 8 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) : Travail décent et croissance économique

Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation (TCCR)

Comité d'experts sur les normes du travail fédérales modernes

Projet de loi C-65, Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement, et la Loi no 1 d'exécution du budget de 2017

