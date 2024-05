OTTAWA, ON, le 5 mai 2024 /CNW/ - Territoire traditionnel non cédé des Algonquins

Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, et l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, ont publié la déclaration suivante :

« Depuis que l'artiste métisse Jaime Black a lancé le projet REDress (non disponible en français) en 2010, les robes rouges suspendues dans les espaces publics sont devenues un rappel visuel brutal de chacune des femmes, filles, personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones au Canada qui sont disparues ou ont été assassinées.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée de la robe rouge, nous célébrons toutes les vies des Premières Nations, des Inuit et des Métis perdues en raison de cette crise, et nous réaffirmons nos efforts pour ramener les personnes disparues à la maison. Dans la foulée de la Journée de la robe rouge, les gouvernements du Canada et du Manitoba ont annoncé un partenariat visant à créer un système pilote d'alerte robe rouge en collaboration avec des partenaires autochtones. Cela a été rendu possible grâce à l'investissement de 1,3 million de dollars prévu dans le budget 2024. Les systèmes d'alerte permettent de s'assurer que lorsqu'une femme, une fille, une personne bispirituelle ou une personne de diverses identités de genre autochtone est portée disparue, elle est retrouvée.

Nous sommes unis pour affirmer notre engagement inébranlable à donner suite à cette crise nationale et à travailler collectivement à un avenir sûr et sans violence pour toutes les femmes, les filles, les personnes bispirituelles et les personnes de diverses identités de genre autochtones. Nous reconnaissons également que ça implique de soutenir le changement mené par les Autochtones et les communautés dans le cadre d'initiatives en matière de logement, de refuges, de services de police et d'infrastructure, notamment le Centre de bien-être familial de l'Inuvialuit qui offre un refuge aux femmes et aux familles autochtones à Inuvik, le programme de liaison avec les victimes et les familles autochtones qui aide les personnes et les familles à bénéficier de services de santé et de bien-être adaptés à leur culture, ainsi que les nouvelles études sur les transports en commun en milieu rural menées par la Première Nation de Nahanni Butte, la Première Nation des Dénés Yellowknives et le Conseil des Métis de Hay River.

Le travail pour mettre fin à la crise nationale des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et des personnes de diverses identités de genre autochtones disparues et assassinées se poursuit, et il reste encore beaucoup à faire. Le gouvernement fédéral s'est engagé à apprendre des partenaires autochtones d'une façon qui respecte nos priorités communes. Nous continuerons à utiliser la Voie fédérale, le Plan d'action national, les appels à la justice de l'Enquête nationale et le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe pour tracer la voie à suivre pour notre travail. Aujourd'hui, nous célébrons les vies perdues et nous poursuivons nos efforts pour démanteler les systèmes qui mettent les Autochtones en danger et pour créer un changement transformateur qui garantira aux femmes, aux filles, aux personnes bispirituelles et aux personnes de diverses identités de genre autochtones au Canada un avenir sans peur et sans violence, où leurs droits sont protégés et respectés. »

Prendre soin

La ligne d'écoute téléphonique d'urgence pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées est une ligne d'appel d'urgence nationale, sans frais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui offre du soutien à toute personne qui a besoin d'une aide émotionnelle liée à la crise des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones disparues et assassinées. Pour obtenir de l'aide, composez le 1-844-413-6649.

Le Programme de soutien à la santé et à la culture des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées offre également un soutien adapté aux traumatismes à toutes les personnes touchées par la crise actuelle des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones disparues et assassinées. Le programme finance l'accès au soutien culturel (comme les Aînés, les détenteurs du savoir et les guérisseurs traditionnels), au soutien émotionnel (par exemple les travailleurs de la santé communautaires, le soutien par les pairs) et aux conseillers en santé mentale agréés (tels que des psychologues et travailleurs sociaux).

