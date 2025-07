LA PREMIÈRE NATION DE BIG RIVER, TERRITOIRE VISÉ PAR LE TRAITÉ N° 6, SK , le 31 juill. 2025 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et Première Nation de Big River

Aujourd'hui, le chef Jonathan Bear de la Première Nation de Big River et l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé une entente de règlement mettant fin aux revendications de longue date de la Nation concernant les droits issus de traités antérieurs, notamment les avantages agricoles, également connue sous le nom de revendication sur les vaches et les charrues.

Le Canada versera une indemnité de 208 millions de dollars à la Première Nation de Big River en reconnaissance du fait que le gouvernement fédéral n'a pas fourni les outils agricoles, les semences, les munitions et le bétail promis en vertu du traité n° 6. Ces articles visaient à soutenir la Première Nation de Big River dans ses activités agricoles. Cependant, en raison de l'incapacité du Canada à respecter ses obligations découlant des traités, la Nation n'avait pas l'équipement dont elle avait besoin pour soutenir ses membres.

Le règlement des revendications particulières est un élément important des efforts continus du Canada pour faire progresser la réconciliation en rétablissant la confiance et en renforçant ses relations avec les Premières Nations. En offrant une indemnisation équitable en reconnaissance des promesses non tenues, le Canada assume ses responsabilités et œuvre à un avenir meilleur. Ce travail est guidé par la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Citations

« Aujourd'hui est un jour historique pour notre nation. Cette entente ouvre de nouvelles perspectives prometteuses pour les générations actuelles et futures de notre peuple, tout en affirmant notre relation de nation à nation avec le Canada en reconnaissant nos droits inhérents en tant que Premières Nations. »

Jonathan Bear

Chef de la Première Nation de Big River

« Remédier aux mauvais traitements infligés par le Canada à la Première Nation de Big River et parvenir à cette entente sont des étapes essentielles pour améliorer les relations entre nos nations. Le fait de ne pas avoir fourni au peuple de la Première Nation de Big River le soutien qui lui avait été promis dans le cadre du traité n°6 a eu des conséquences économiques durables pour la communauté. Cette entente vise à réparer cette injustice historique et à créer de nouvelles possibilités pour un avenir meilleur. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Ce règlement marque un moment important dans le partenariat du Canada avec la Première Nation de Big River en vertu du traité n°6. Il reflète notre volonté commune d'aller de l'avant ensemble, de bâtir la confiance et de soutenir l'avenir de la Nation dans un esprit de réconciliation. »

L'honorable Buckley Belanger

Secrétaire d'État (Développement rural)

Faits en bref

La Première Nation de Big River fait partie de la Nation crie et est située en Saskatchewan , près de la rivière Big et du parc national de Prince Albert . La Première Nation de Big River est située à environ 120 kilomètres au nord-ouest de la ville de Prince Albert et à 19 kilomètres au sud-ouest du village de Debden . Elle dispose d'une réserve de près de 30 000 acres.

fait partie de la Nation crie et est située en , près de la rivière Big et du parc national de . La Première Nation de est située à environ 120 kilomètres au nord-ouest de la ville de et à 19 kilomètres au sud-ouest du village de . Elle dispose d'une réserve de près de 30 000 acres. Le traité n° 6 a été signé par les représentants de la Couronne et les chefs cris, assiniboines et ojibwés le 23 août 1876 à Fort Carleton, en Saskatchewan , et le 9 septembre 1876 à Fort Pitt, en Saskatchewan . Les limites des traités s'étendent sur les parties centrales actuelles de l' Alberta et de la Saskatchewan .

, et le 9 septembre 1876 à Fort Pitt, en . Les limites des traités s'étendent sur les parties centrales actuelles de l' et de la . Les revendications particulières portent sur les torts causés aux Premières Nations dans le passé. Ces revendications, présentées par les Premières Nations à l'encontre du gouvernement du Canada, concernent la gestion des terres et d'autres biens des Premières Nations, ainsi que le respect des traités historiques et d'autres accords. Les revendications sont traitées dans le cadre d'un processus alternatif de règlement des différends en vertu de la Politique sur les revendications particulières et, depuis 2009, de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières .

. Au cours des cinq dernières années (du 1er avril 2020 au 31 mai 2025), 229 réclamations ont été réglées pour une indemnisation de près de 15,1 milliards de dollars.

À ce jour, 53 revendications relatives aux avantages agricoles ont été réglées dans le cadre des traités numéro 4, 5, 6 et 10, pour un montant total de plus de 6,9 milliards de dollars en indemnités.

