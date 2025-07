OTTAWA, ON, le 9 juill. 2025 /CNW/ - L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, ont publié aujourd'hui la déclaration suivante :

« La Fête du Nunavut nous donne l'occasion de célébrer la culture, la force et les réalisations des Nunavummiut. Cette journée commémore un moment charnière de notre histoire commune : la signature de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, qui a conduit à la création de ce territoire et à la protection des droits des Inuit à la terre, à la culture et à l'autodétermination.

Les Nunavummiut ont préservé l'inuktitut et les traditions inuites, et ils continuent de protéger l'environnement ainsi que de bâtir des communautés saines. Leur leadership continue de façonner un avenir meilleur pour tous.

En collaboration avec le gouvernement du Nunavut et la Nunavut Tunngavik Incorporated, nous nous efforçons de mettre en œuvre dans son entièreté l'Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources du Nunavut, la plus importante entente de transfert de terres de l'histoire du Canada. Les Nunavummiut obtiendront ainsi un meilleur contrôle sur leurs terres, leurs eaux et leurs ressources naturelles, et bénéficieront d'aménagements responsables et durables.

Aujourd'hui, nous rendons hommage au leadership des Nunavummiut et nous nous engageons à bâtir un avenir basé sur le respect, la protection de l'environnement, la croissance économique et la création d'emplois dans le Nord -- un avenir dans lequel les Nunavummiut montreront la voie à suivre aux générations à venir.

Joyeuse Fête du Nunavut! Quviasugissi Nunavut ullungani! »

SOURCE Services aux Autochtones Canada

