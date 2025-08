PREMIÈRE NATION D'ELSIPOGTOG, TERRITOIRE NON CÉDÉ DE L'NU, NB, le 1er août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Première Nation d'Elsipogtog a célébré avec fierté l'ouverture officielle de sa nouvelle caserne de pompiers - un ajout essentiel qui renforce la sécurité, la résilience et l'autonomie de la communauté.

Cette installation à la fine pointe de la technologie comprend des baies pouvant accueillir jusqu'à quatre camions d'incendie ainsi que de l'équipement essentiel et une gamme d'espaces conçus spécialement pour soutenir l'efficacité opérationnelle, le bien-être des pompiers et l'engagement communautaire. La caserne de pompiers est un symbole de protection et de préparation. Elle fournit aux premiers intervenants les outils et l'espace dont ils ont besoin pour servir efficacement la communauté, maintenant et pour les générations à venir.

La conception du bâtiment reflète une profonde signification culturelle, son extérieur s'inspirant des couleurs de la roue médicinale, tandis que les pagaies de canot gravées sur la façade rendent hommage à la relation durable entre les Premières Nations et l'eau. À l'intérieur, des panneaux de bois naturels relient la structure moderne à la forêt environnante, en l'ancrant dans la terre et les traditions du peuple L'nu.

Grâce à un investissement de plus de 10 millions de dollars de Services aux Autochtones Canada, ce projet renforce la santé, la sécurité et le bien-être des pompiers d'Elsipogtog et de toute la communauté. Il témoigne du pouvoir des infrastructures ancrées dans la culture, construites pour répondre aux besoins de la communauté et conçues à cette fin.

Citations

« Cette caserne de pompiers est plus qu'un simple bâtiment. C'est un symbole de la force, de la résilience et du profond respect de notre communauté pour ceux qui nous protègent. Je suis très fier de nos pompiers et de tout ce qu'ils font pour la communauté de la Première Nation d'Elsipogtog. Il est particulièrement significatif que cette caserne de pompiers soit dédiée à la mémoire du chef des pompiers, Sylvester Copage, qui a servi notre communauté avec courage, dévouement et cœur. Son héritage se perpétue dans le travail que font tous les pompiers qui franchissent ces portes. »

Chef Arren Sock

Première Nation d'Elsipogtog

« Félicitations à la communauté de la Première Nation d'Elsipogtog qui a donné vie à cette installation importante et vitale. Cette nouvelle caserne de pompiers est importante pour la croissance et la résilience de la nation et renforce votre engagement à assurer un environnement sécuritaire pour la communauté. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Anciennement connue sous le nom de Big Cove , la Première Nation a officiellement changé son nom en 2003 pour Elsipogtog, ce qui signifie « rivière du feu ».

, la Première Nation a officiellement changé son nom en 2003 pour Elsipogtog, ce qui signifie « rivière du feu ». La Première Nation d'Elsipogtog est située le long de la rivière Richibucto , à environ huit kilomètres au sud-ouest de Rexton , au Nouveau-Brunswick.

, à environ huit kilomètres au sud-ouest de , au Nouveau-Brunswick. Il s'agit de la plus grande réserve des Premières Nations au Nouveau-Brunswick, avec une population inscrite de 3 658 personnes.

La caserne de pompiers d'Elsipogtog comprend : Deux baies avec trois portes basculantes pouvant accueillir jusqu'à quatre camions d'incendie et de l'équipement. Des espaces désignés, y compris le bureau du chef du service d'incendie, le vestiaire, la soute à équipement, la buanderie, le dortoir, la salle polyvalente, la salle de jour/cuisine et une salle à manger. Des douches et des toilettes.



