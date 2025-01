OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 4 janv. 2025 /CNW/ - L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord; l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones; l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien; l'honorable sénatrice Mary Jane McCallum; et la députée Jenica Atwin, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones, ont fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer la Journée nationale de la jupe à rubans, une journée qui rend hommage au riche patrimoine, à la résilience et au dynamisme des cultures et des peuples autochtones. Cette journée est aussi un puissant rappel de l'importance de lutter contre le racisme et la discrimination auxquels les peuples autochtones continuent d'être confrontés partout au Canada.

La Journée nationale de la jupe à rubans a été inspirée par Isabella Kulak, membre de la Cote First Nation en Saskatchewan, à la suite de la discrimination dont elle a fait l'objet après avoir porté une jupe à rubans lors de la journée officielle de son école primaire. Le courage et la force d'Isabella ont déclenché une conversation nationale sur la nécessité de mieux faire connaître et respecter les traditions, les cultures et les façons d'être autochtones. Le 15 décembre 2022, la Loi concernant la Journée nationale de la jupe à rubans a reçu la sanction royale grâce à l'engagement et au leadership d'Isabella Kulak, de ses parents Chris et Lana Kulak et de ses six sœurs, de la regrettée grand-mère d'Isabella, Stella Pelly, et du chef George Cote de la Cote First Nation, située sur le territoire du Traité no 4 en Saskatchewan.

Cette journée nous rappelle l'importance de préserver et de promouvoir les cultures et les traditions des Premières Nations, des Inuit et des Métis. La jupe à rubans est l'une de ces traditions, qui exprime l'identité, la résilience et la communauté des Premières Nations et des Métis. Les jupes à rubans sont des exemples contemporains de la façon dont la reconnaissance et la compréhension du passé permettent la guérison et la célébration. Chaque ruban, chaque motif et chaque point racontent une histoire d'attachement à la terre, aux ancêtres et aux générations futures. Grâce à des programmes comme le Programme des langues et des cultures autochtones et le Programme des centres éducatifs et culturels des Premières Nations et des Inuit, le gouvernement du Canada aide à préserver et à renforcer les cultures, les traditions et les langues des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Cette année marque également le 5e anniversaire de la Loi sur les langues autochtones, qui rappelle les efforts continus visant à promouvoir et à revitaliser les langues autochtones.

Nous devons travailler pour comprendre le fossé et la perte de culture, de famille et de communauté. Ce faisant, nous pouvons comprendre que les jupes à rubans symbolisent la guérison et le fait de renouer avec ce qui a été perdu. Nous encourageons tous ceux qui vivent au Canada à prendre un moment pour reconnaître la diversité dynamique des cultures autochtones d'un océan à l'autre, ainsi que les efforts des jeunes leaders inspirants comme Isabella, qui veillent à ce que ces traditions continuent de s'épanouir. En suivant leur exemple, nous favoriserons une société plus inclusive et équitable qui fait entendre la voix et les traditions autochtones. Puisse cette journée inspirer chacun d'entre nous à écouter, à apprendre et à agir en faveur de la réconciliation continue. »

La sénatrice McCallum a ajouté son point de vue :

« Lorsque j'entre dans un espace rempli d'autres belles jupes à rubans, nous sommes à la recherche les unes des autres.

Les jupes à rubans consistent à se sentir vraies et à se réconforter en sachant que nous ne sommes pas seules.

Les jupes à rubans se relient à l'essence même de la personne qui la porte.

Les jupes à rubans sont des pratiques qui nous aiment et nous honorent, ainsi que nos ancêtres.

Les jupes à rubans me permettent de savoir que j'en ai assez et que je suis un bel esprit.

Porter une jupe à ruban me dit que tout ce qui est en moi a le droit d'être ici. »

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Joignez-vous à la conversation sur le Nord :

X : @GouvCanNord

Facebook : GouvCan - Nord

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Gregory Frame, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, ministre responsable de CanNor, [email protected]; Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Charles Thibault-Béland, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1 866 569-6155, [email protected]