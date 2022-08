Le Conseil jeunesse rencontre le premier ministre, des ministres et des hauts responsables du gouvernement en personne pour la première fois depuis le début de la pandémie.

OTTAWA, ON, le 29 août 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire en sorte que les diverses perspectives et priorités des jeunes Canadiens et Canadiennes soient au cœur de l'édification d'un avenir plus fort, plus inclusif et plus équitable pour tout le monde.

Plus tôt aujourd'hui, le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, ainsi que l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, se sont joints au Conseil jeunesse du premier ministre pour leur première réunion en personne depuis le début de la pandémie.

Sur une période de trois jours, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones; l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor; Jenna Sudds, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse; Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté; Lynne Thomson, sous-ministre déléguée, Direction générale de la politique stratégique, Santé Canada; et de nombreux autres invités spéciaux consultent les membres du Conseil au sujet de nombreuses priorités, dont l'assurance-médicaments, la santé mentale, la réconciliation, les droits reproductifs et la relance après la pandémie.

Le Conseil jeunesse est un groupe de rétroaction important pour le premier ministre, les députés et les hauts responsables du gouvernement. Ses membres défendent des causes et sont consultés sur diverses questions telles que le logement abordable, l'immigration, la santé mentale, les dépendances, l'équité sociale ainsi que le soutien aux jeunes issues des communautés autochtones, racisées et 2ELGBTQI+. Nous savons que les jeunes ne sont pas seulement les leaders de demain : ils sont les leaders d'aujourd'hui. Le Conseil jeunesse du Premier ministre n'est qu'un des piliers du travail du gouvernement du Canada pour s'assurer que la voix des jeunes est non seulement entendue, mais vraiment écoutée.

Le Conseil donne l'occasion aux jeunes, qui viennent de divers milieux des quatre coins du Canada et qui ont vécu des expériences variées, de s'exprimer, de faire connaitre leur point de vue et d'être soutenus dans leurs efforts de revendication.

Citations

« Les jeunes font face à des défis uniques, et ils ont des solutions tout aussi uniques et novatrices pour y faire face. J'ai toujours hâte de rencontrer les membres de mon conseil jeunesse, car ils nous offrent de précieux conseils afin de nous aider à façonner les politiques et priorités de notre gouvernement et à garantir que nous leur offrons - ainsi qu'à tous les jeunes Canadiens et Canadiennes - l'avenir qu'ils et elles méritent. »

− Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« J'attends toujours avec impatience mes discussions avec le Conseil des jeunes du Premier ministre. Ils nous mettent tous au défi d'écouter les perspectives des jeunes de partout au Canada et de veiller à ce qu'ils soient inclus et présents à la table. À titre de ministre responsable de la jeunesse et coprésidente du Conseil, je sais que les membres du Conseil offrent une perspective importante qui contribue à déterminer la meilleure façon de soutenir et d'habiliter tous les jeunes du pays. »

− L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Le Conseil jeunesse du premier ministre m'a permis de découvrir les histoires des Canadiennes et Canadiens de partout au pays, et de les faire connaître au gouvernement, que ce soit en consultant les jeunes de ma communauté ou des organismes sans but lucratif qui s'attaquent à certains des plus graves problèmes du Canada. Je suis constamment ébahie de la détermination de mes collègues du Conseil à faire entendre les jeunes et du soutien que nous offre le Secrétariat à la jeunesse, qu'importent les obstacles. »

− Haleema Ahmed, membre, Conseil jeunesse du premier ministre

« Dans le cadre de mon rôle au sein du Conseil jeunesse du premier ministre, on m'a consulté sur les services et les programmes offerts aux jeunes par divers ministères fédéraux, comme Santé Canada et Statistique Canada, et des organismes nationaux sans but lucratif comme Jack.org et Enfants d'abord Canada. Au cours des discussions, j'ai pu faire part de mes préoccupations directement aux élus, aux fonctionnaires et aux dirigeants d'organismes sans but lucratif, et des suivis appropriés ont été mis en place. Pendant mon mandat, je me suis intéressé de près à la santé mentale et aux dépendances et j'ai hâte de collaborer à l'application Lifeguard, une solution de services de santé numériques qui vise à réduire le nombre de décès occasionnés par la crise des opioïdes. »

− Abhinav Dhillon, membre, Conseil jeunesse du premier ministre

Les faits en bref

Le Canada compte plus de 7 millions de jeunes âgés de 15 à 29 ans. Représentant plus du cinquième de la population, ils reflètent toute la diversité du Canada.

Créé en 2016, le Conseil jeunesse du premier ministre fait des recommandations non partisanes aux ministres et fonctionnaires fédéraux sur des enjeux que le gouvernement et la population canadienne ont à cœur, comme la promotion de l'égalité et la protection des droits; l'amélioration des soins de santé mentale; la lutte contre les changements climatiques; et le soutien aux communautés autochtones.

Les Canadiennes et Canadiens peuvent s'inscrire pour recevoir des nouvelles et s'engager dans les domaines qui les intéressent.

