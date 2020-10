Les gouvernements du Canada et du Nunavut annoncent un soutien supplémentaire pour des services d'apprentissage et de garde de qualité pour les jeunes enfants dans l'ensemble du territoire

IQALUIT, NU, le 7 oct. 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Nunavut travaillent en étroite collaboration afin de veiller à ce que les familles aient accès à des services d'apprentissage et de garde de grande qualité, sûrs et abordables pour leurs jeunes enfants ainsi que pour relever les nouveaux défis qu'amène la pandémie de COVID-19 pour la garde d'enfants et les écoles.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, et le ministre de l'Éducation du Nunavut, David Joanasie, ont annoncé un soutien supplémentaire pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, sous la forme d'un investissement dans le cadre de l'Accord Canada-Nunavut sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, qui sera en vigueur pendant un an.

Aux termes de cet accord, près de 2,4 millions de dollars sont versés au Nunavut en 2020-2021 à l'appui d'investissements dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Les domaines d'investissement prioritaires du Nunavut comprennent le soutien et le maintien de l'accès à des programmes abordables d'apprentissage et de garde des jeunes enfants grâce au financement des opérations, la création de places en garderie dans des communautés où ces services sont insuffisants, la promotion de possibilités de formation et de perfectionnement professionnel pour les éducateurs de la petite enfance et l'élaboration de ressources pédagogiques ainsi que de documents relatifs aux programmes dans toutes les langues officielles du Nunavut.

Cet accord s'appuie sur l'engagement commun du Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et souligne les besoins et priorités uniques du Nunavut en la matière. L'Accord fait en sorte qu'un financement continue d'être offert pour soutenir les programmes et services de garde d'enfants pour les familles du Nunavut en 2020-2021.

Les deux ministres ont aussi annoncé un soutien fédéral de 2,6 millions de dollars pour assurer le fonctionnement sûr, efficace et durable des garderies et des écoles de la maternelle à la 12e année au Nunavut. Ce financement fait partie d'un investissement plus massif de 625 millions de dollars fait dans le cadre de l'Accord sur la relance sécuritaire, qui permettra de respecter les principales priorités en matière de garde des enfants sur lesquelles les premiers ministres à travers le Canada se sont entendus pour relancer l'économie de manière sécuritaire au cours des six à huit prochains mois. Avec les accords conclus conformément au Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, ce financement signifie que le gouvernement du Canada investira près de 1,2 milliard de dollars pour soutenir la garde d'enfants en 2020-2021.

« Les services de garde d'enfants ne sont pas une simple commodité, ils sont une nécessité. Le développement de nos enfants repose essentiellement sur des expériences d'apprentissage de grande qualité, et la disponibilité de services de garde d'enfants abordables et souples sera la clé pour que les parents canadiens retournent au travail et que notre économie se relève de cette crise. Le gouvernement du Canada est heureux de continuer de collaborer avec le gouvernement du Nunavut pour faire en sorte que les jeunes enfants et les familles de ce territoire aient tous un accès équitable aux services d'apprentissage et de garde sécuritaires et de qualité dont ils ont besoin pour s'épanouir. »

- Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen

« Nous devons nous assurer que les enfants et les étudiants de l'ensemble du Nunavut bénéficient de toutes les occasions possibles d'apprendre et de s'épanouir dans des contextes d'apprentissage sécuritaires, sains et productifs. Ce financement aidera sûrement nos établissements d'enseignement à fournir les services de soutien essentiels que les familles du Nunavut s'attendent à recevoir et dont elles ont besoin. »

- Le ministre de l'Éducation du Nunavut, David Joanasie

Pour les familles canadiennes, des services de garde d'enfants abordables et de grande qualité sont bien plus qu'une simple commodité, ils sont une nécessité. Les gouvernements du Canada et du Nunavut veillent à ce que tous les enfants aient le meilleur départ possible dans la vie.

et du veillent à ce que tous les enfants aient le meilleur départ possible dans la vie. Afin de soutenir des services sécuritaires d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, le Nunavut recevra près de 2,4 millions de dollars dans le cadre de l'Accord Canada-Nunavut sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, ainsi qu'un montant supplémentaire de 2,6 millions de dollars provenant du fonds de relance sécuritaire de 625 millions de dollars du gouvernement du Canada pour la garde d'enfants.

recevra près de 2,4 millions de dollars dans le cadre de l'Accord Canada-Nunavut sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, ainsi qu'un montant supplémentaire de 2,6 millions de dollars provenant du fonds de relance sécuritaire de 625 millions de dollars du gouvernement du pour la garde d'enfants. Le gouvernement fédéral a conclu des accords bilatéraux avec toutes les administrations provinciales et territoriales, leur fournissant ainsi 1,2 milliard de dollars sur une période de trois ans à compter de 2017-2018.

Ces investissements massifs dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants avaient permis de créer, à l'échelle nationale, près de 40 000 nouvelles places abordables en garderie avant la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement fédéral travaille maintenant avec chacun des autres gouvernements pour négocier des accords bilatéraux qui donneront lieu à l'octroi de 400 millions de dollars en 2020-2021. Ce financement servira à continuer de soutenir le secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants, en faisant fond sur les bons résultats déjà obtenus.

Le plan d'action du gouvernement du Nunavut comporte quatre activités de base visant à assurer l'accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à la fois abordables, inclusifs et de grande qualité. Ces activités de base consistent à appuyer les centres de la petite enfance au moyen de fonds de fonctionnement et d'entretien, à créer plus de places en garderie dans les collectivités où ces services sont insuffisants, à investir dans la formation des éducateurs de la petite enfance, et à élaborer des ressources adaptées à la culture dans le cadre de programmes éducatifs.

