MISSISSAUGA, ON, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada veut mettre sur pied une économie canadienne forte. Pour ce faire, le pays a besoin de gens de métiers spécialisés qui bâtiront les grandes infrastructures et des millions de foyers. Cela signifie que la nouvelle génération de constructeurs a besoin de la formation appropriée.

Aujourd'hui, la secrétaire parlementaire des secrétaires d'État pour le Travail, pour l'Enfance et la Jeunesse, et pour les Aînés et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles (Personnes en situation de handicap), Leslie Church, au nom du secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli, a annoncé que plus de 3 millions de dollars seront accordés au Ontario Masonry Training Centre. Le projet permettra d'élaborer un guide pour le métier de briqueteur-maçon, qui est désigné Sceau rouge, afin de créer et de mettre en œuvre un programme de formation écologique. La formation aidera les briqueteurs-maçons à en apprendre plus sur les pratiques modernes et durables et à acquérir les compétences nécessaires pour rafraîchir et adapter les édifices en maçonnerie existants.

Ce projet est financé dans le cadre du volet Emplois durables du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, lequel s'inscrit dans la Stratégie canadienne en apprentissage du gouvernement. Les fonds injectés dans ce projet s'ajoutent aux investissements réalisés dans le cadre du Fonds de formation pour les emplois durables, qui aide des milliers de travailleurs à perfectionner leurs compétences ou à en acquérir de nouvelles et à contribuer ainsi à une économie verte.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la réponse du gouvernement aux besoins les plus pressants de la main-d'œuvre des métiers spécialisés. Dans le budget de 2025, le gouvernement propose de consacrer 75 millions de dollars sur trois ans afin d'étendre la portée du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical. Cette mesure permettra de stimuler la formation en apprentissage fournie par les syndicats dans les métiers désignés Sceau rouge.

Citations

« Le gouvernement investit dans la formation dans les métiers spécialisés afin de construire de grandes infrastructures et de permettre aux Canadiens de se lancer dans des carrières enrichissantes. Nous bâtissons un Canada fort, et nous commençons ici, chez nous. »

- Le secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli

« L'avenir du Canada dépend d'une main-d'œuvre qualifiée et solide. Le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical aide les travailleurs à acquérir les compétences modernes et durables nécessaires pour construire les logements et les infrastructures dont nos collectivités en pleine croissance ont besoin. En appuyant les programmes de formation écologique, nous créons des perspectives pour les Canadiens et favorisons les progrès permettant de créer une économie forte et dynamique. »

- La secrétaire parlementaire des secrétaires d'État pour le Travail, pour l'Enfance et la Jeunesse, et pour les Aînés et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles (Personnes en situation de handicap), Leslie Church

« Les métiers spécialisés jouent un rôle essentiel dans la construction des logements et des infrastructures dont les Canadiens ont besoin. L'investissement annoncé aujourd'hui dans la formation écologique des briqueteurs-maçons au Ontario Masonry Training Centre, à Mississauga et dans tout le Canada, aidera les travailleurs à apprendre des pratiques durables et à acquérir des compétences modernes. L'objectif est de créer de bons emplois et de faire en sorte que le Canada soit à l'avant-garde pour ce qui est de bâtir une économie plus propre et plus verte. »

- Le député de Mississauga-Malton, Iqwinder Gaheer

« Les travailleurs des métiers spécialisés syndiqués du Canada jouent un rôle essentiel dans la réalisation de nos objectifs nationaux en matière d'infrastructures et de logement. Il est impératif que le gouvernement du Canada continue d'investir dans la formation des gens de métier afin d'attirer la prochaine génération de travailleurs et de veiller à ce que l'effectif actuel soit formé pour utiliser les technologies, les pratiques de construction et les matériaux les plus récents. »

- Le directeur général de l'Ontario Masonry Training Centre, David Stubbs

Faits en bref

À compter de 2025-2026, on estime que le volet Emplois durables du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical permettra de soutenir près de 29 000 travailleurs issus des métiers désignés Sceau rouge, et ce, pour cinq ans.

Depuis 2017, le Programme a permis de soutenir plus de 145 000 travailleurs, dont 28 813 uniquement en 2023-2024.

Près de 1 milliard de dollars sont investis dans le soutien à l'apprentissage chaque année en vue de rendre la formation dans les métiers spécialisés plus accessible. Cela se traduit par des prêts, du financement de projets, des crédits et des déductions d'impôt ainsi que des prestations d'assurance-emploi.

Le gouvernement s'est engagé à doubler le nombre de constructions de maisons, faisant passer le total de 250 000 habitations à 500 000.

On estime que d'ici 2033, le nombre d'emplois vacants dans le secteur de la construction se chiffrera à plus de 410 000, et cela comprend le départ à la retraite de 189 000 travailleurs.

La page Web Canada.ca/metiers-specialises fournit aux Canadiens des renseignements sur les métiers spécialisés, y compris sur les programmes d'apprentissage et l'aide financière offerte pendant la formation.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

