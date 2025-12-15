GATINEAU, QC, le 15 déc. 2025 /CNW/ - La secrétaire parlementaire des secrétaires d'État pour le Travail, pour l'Enfance et la Jeunesse, et pour les Aînés, et de la ministre de l'Emploi et des Familles (Personnes en situation de handicap), Leslie Church, sera à Mississauga pour annoncer un financement au titre du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, afin de mettre sur pied une main-d'œuvre canadienne certifiée, plus qualifiée et productive.

L'annonce sera faite au nom du secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli.

La secrétaire parlementaire sera accompagnée par le député de Mississauga--Malton, Iqwinder Gaheer.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le mardi 16 décembre 2025 Heure : 11 h (HNE) Lieu : Mississauga (Ontario)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et votre bureau de presse.

en indiquant votre nom et votre bureau de presse. Les détails du lieu de l'événement seront communiqués à l'inscription.

Suivez-nous sur X

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Liane Kotler, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État au Travail, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]