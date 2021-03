GATINEAU, QC, le 19 mars 2021 /CNW/ - La garde d'enfants n'est pas un luxe, c'est une nécessité. La pandémie de COVID-19 n'a fait qu'augmenter les défis sociaux et économiques auxquels sont confrontées les familles manitobaines, particulièrement celles dont les parents ne sont pas en mesure de retourner au travail en raison de leurs besoins en matière de garde d'enfants.

Aujourd'hui, le représentant spécial pour les Prairies, l'honorable Jim Carr, au nom du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, accompagné de l'honorable Rochelle Squires, ministre de la Famille du Manitoba, a annoncé un financement de près de 4,4 millions de dollars pour la nouvelle subvention en réponse à la pandémie de COVID-19 du Manitoba.

Cette subvention viendra soutenir 230 installations réglementées et sans but lucratif de services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants touchées par la COVID-19. Elle est versée dans le cadre de l'Accord Canada-Manitoba sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants 2020-2021, qui prévoit plus de 15 millions de dollars en investissement pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants au Manitoba.

Le financement reçu par l'entremise de l'accord sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants a également permis d'allouer 2,4 millions de dollars aux installations de garde d'enfants admissibles en septembre 2020, grâce à la subvention distincte en réponse à la pandémie de COVID-19.

En plus de ces fonds, le Manitoba a versé 70 millions de dollars versés à tous les centres de la petite enfance dans le cadre des subventions d'opération provinciales vers la fin de 2020. Au total, 927 installations ont bénéficié des premiers paiements de la réponse à la COVID-19, issus de fonds provinciaux et fédéraux.

Citations



« Les parents du Manitoba et de partout au Canada ont hâte de retourner travailler, mais sans service de garde de qualité pour leurs enfants, beaucoup d'entre eux sont confrontés à des obstacles à leur retour sur le marché du travail. Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que des places sûres et accessibles en service de garde sont disponibles pour les parents qui en ont besoin, dans le cadre de notre engagement à assurer une relance économique forte et inclusive. »

- Le représentant spécial pour les Prairies, l'honorable Jim Carr

« Chaque enfant devrait avoir le meilleur départ possible dans la vie. La mise en place de services de garde d'enfants accessibles, abordables, inclusifs et de qualité est la clé pour que les parents canadiens puissent retourner au travail et pour que notre économie se relève de cette crise. Notre gouvernement est déterminé à soutenir le secteur de la garde d'enfants tout au long de la pandémie, et à paver la voie pour un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, où aucune famille manitobaine ne sera laissée pour compte. »

- Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Ahmed Hussen

« Les centres de la petite enfance jouent un rôle clé dans la réponse du Manitoba à la COVID-19 en offrant des services de garde accessibles et abordables aux travailleurs essentiels et aux autres travailleurs, à mesure que nous continuons à œuvrer ensemble pour nous remettre de cette crise. Le financement annoncé aujourd'hui fera en sorte que les centres qui ont connu des difficultés financières en raison de la pandémie puissent continuer à fournir des places de qualité en service de garde, particulièrement pour les familles qui en ont le plus besoin. »

- La ministre de la Famille du Manitoba, l'honorable Rochelle Squires

Les faits en bref

Le gouvernement fédéral a conclu des accords bilatéraux avec tous les territoires et toutes les provinces, leur fournissant ainsi 1,2 milliard de dollars sur trois ans au titre des programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, à partir de 2017-2018.

Ces investissements massifs dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants ont permis de créer, à l'échelle nationale, un peu plus de 40 000 places abordables de plus en garderie avant la pandémie de COVID-19.

Le Manitoba a reçu 15,6 millions de dollars par année en financement fédéral pour l'amélioration et l'expansion des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans les communautés qui en ont le plus besoin partout dans la province, particulièrement pour accroître la qualité, l'accessibilité, la flexibilité, et le caractère abordable et inclusif des services.

a reçu 15,6 millions de dollars par année en financement fédéral pour l'amélioration et l'expansion des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans les communautés qui en ont le plus besoin partout dans la province, particulièrement pour accroître la qualité, l'accessibilité, la flexibilité, et le caractère abordable et inclusif des services. Au total, avec les investissements faits en 2020-2021, le gouvernement fédéral aura versé au Manitoba environ 62,4 millions de dollars sur quatre ans pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

environ 62,4 millions de dollars sur quatre ans pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement du Canada a reconfirmé son engagement à créer un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, en commençant par la mise en place d'un secrétariat fédéral pour soutenir ces efforts, de nouveaux investissements à l'appui des éducateurs de la petite enfance et la continuité des investissements en faveur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants annoncés dans les budgets de 2016 et de 2017.

Child care in Manitoba

