GATINEAU, QC, le 17 avril 2026 /CNW/ - Le contexte commercial mondial change rapidement, ce qui crée de l'incertitude et des défis pour les travailleurs, les industries et les collectivités d'un bout à l'autre du pays. Dans ce contexte, le gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : bâtir un Canada plus fort et plus résilient. Tous les ordres de gouvernement doivent agir avec détermination afin de protéger les emplois, de renforcer les économies locales et de garantir que les travailleurs peuvent s'adapter aux réalités économiques changeantes.

Les travailleurs des Territoires du Nord-Ouest dont les emplois ont été directement ou indirectement touchés par les droits de douane et les changements touchant le marché mondial auront accès à des programmes et à de l'aide financière pour les aider à s'adapter, à se réorienter et à réussir sur le marché du travail. Ces mesures découlent d'un accord de partenariat annoncé aujourd'hui par la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et la ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord‑Ouest, l'honorable Caitlin Cleveland.

Plus précisément, une somme de 1,5 million de dollars sur trois ans sera investie dans la nouvelle Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Territoires du Nord‑Ouest, qui sera intégrée aux programmes relatifs au marché du travail existants des Territoires du Nord‑Ouest. Cet investissement aidera les résidents des Territoires du Nord-Ouest touchés par les droits de douane et les changements liés au marché mondial, y compris par les répercussions ressenties dans le secteur de l'extraction de diamants, d'avoir accès à la formation, aux services d'emploi et à l'aide financière dont ils ont besoin pour se réorienter, acquérir de nouvelles compétences et se tourner vers de nouvelles possibilités sur le marché du travail.

Cet investissement permettra aux résidents des Territoires du Nord‑Ouest admissibles d'avoir accès à des programmes relatifs au marché du travail améliorés, notamment à des bonifications de durée limitée, comme une augmentation du financement maximal accordé, un éventail plus large de possibilités de formation et d'autres assouplissements, ce qui aidera à bâtir une main-d'œuvre résiliente et prête à saisir les possibilités qui s'offriront à l'avenir aux Territoires du Nord-Ouest.

Cette approche témoigne de l'engagement commun des gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest à soutenir les Canadiens pendant une période d'ajustement économique important, tout en bâtissant une main-d'œuvre solide et confiante, afin que les travailleurs puissent composer avec le contexte mondial incertain et que les industries puissent demeurer concurrentielles sur les marchés internationaux.

Citations

« La main-d'œuvre canadienne est plus forte quand les employeurs et les partenaires de formation travaillent ensemble. À mesure que le commerce mondial se transforme, aucun travailleur ne sera laissé pour compte. Grâce à l'initiative de Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre, nous fournissons les outils et la formation dont les travailleurs ont besoin pour obtenir de bons emplois et continuer de bâtir des collectivités fortes afin que le Canada demeure résilient malgré les défis entraînés par le contexte mondial. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Les travailleurs, les familles et les collectivités des Territoires du Nord-Ouest ressentent les effets d'une incertitude croissante et d'une économie mondiale en transformation. L'objectif de cet investissement est de veiller à ce que les habitants du Nord disposent du soutien nécessaire pour s'adapter à ces changements, développer leurs compétences et saisir de nouvelles possibilités. En partenariat avec les Territoires du Nord-Ouest, nous bâtissons une main-d'œuvre plus forte et plus résiliente afin que le Nord puisse continuer de croître et de demeurer concurrentiel. »

- La ministre des Relations Couronnes-Autochtones, l'honorable Rebecca Alty

« Une économie forte et stable est essentielle à la vitalité des collectivités. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s'engage à prendre des mesures pour que les résidents puissent accéder à la formation, aux compétences et à l'expérience dont ils ont besoin pour occuper l'emploi de leur choix. Cet investissement viendra renforcer les programmes actuels du marché du travail et contribuer à la création d'une main-d'œuvre adaptable, résiliente et prête à saisir les possibilités qui s'offriront à l'avenir aux Territoires du Nord-Ouest. »

- La ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, l'honorable Caitlin Cleveland

Faits en bref

Parmi les programmes relatifs au marché du travail offerts par les Territoires du Nord‑Ouest, on compte les suivants : le Programme de perfectionnement des compétences, le Programme de démarrage d'entreprise, le Programme de formation des employés, le Programme de subventions salariales, le Programme de subventions salariales pour les métiers et les professions, les Partenariats communautaires de formation, les Services d'aide à l'emploi, les Partenariats pour la création d'emplois, les Initiatives stratégiques pour la main-d'œuvre et le Programme d'emploi dans les petites collectivités.

Par l'intermédiaire de la Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Territoires du Nord-Ouest, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest fournissent une formation et des services à l'emploi ciblés financés par les cotisations à l'assurance-emploi des travailleurs et des employeurs, ce qui aide les travailleurs à retourner plus rapidement sur le marché du travail et à renforcer la résilience des collectivités.

Le gouvernement du Canada investit aussi près de 7 millions de dollars chaque année par l'intermédiaire des ententes sur le développement du marché du travail et des ententes sur le développement de la main-d'œuvre aux Territoires du Nord-Ouest, qui offrent de la formation et des services d'emploi à environ 450 personnes chaque année, y compris : 250 personnes qui ont obtenu un emploi six mois après avoir reçu du soutien; 230 jeunes (âgés de 15 à 29 ans); 110 travailleurs en milieu de carrière (âgés de 35 à 54 ans); 300 travailleurs des métiers spécialisés, y compris 3 000 apprentis.

À l'échelle nationale, l'accord prépare les travailleurs pour qu'ils saisissent de nouvelles possibilités, comme celles qui seront créées dans le cadre d'initiatives nationales, notamment le Bureau des grands projets, Maisons Canada et la Stratégie industrielle de défense.

En mars 2026, le taux de chômage des Territoires du Nord-Ouest s'établissait à 6,2 %, ce qui témoigne des incidences à grande échelle des droits de douane sur le marché du travail.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Attaché/Attachée de presse, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, [email protected]