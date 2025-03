Le gouvernement du Canada octroie plus de 43 millions de dollars à la Saskatchewan

OTTAWA, ON, le 10 mars 2025 /CNW/ - Les deux langues officielles sont au cœur de l'identité canadienne. Elles nous distinguent, nous unissent et enrichissent notre culture d'un bout à l'autre du pays. Leur promotion et leur protection reposent sur l'éducation. Appuyer l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la seconde langue officielle est essentiel pour la communauté fransaskoise, car cela renforce sa vitalité linguistique et culturelle, favorise le bilinguisme et assure la pérennité du français en Saskatchewan.

Aujourd'hui, l'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique, a annoncé la signature de l'Entente Canada-Saskatchewan relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle 2024-2025 à 2027-2028. Cette entente bilatérale découle du Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde 2024-2025 à 2027-2028 annoncé le 17 février dernier.

Dans le cadre de l'Entente Canada-Saskatchewan, un investissement de plus de 43 millions de dollars est accordé à la communauté fransaskoise. Cette somme aidera la province à offrir un enseignement de qualité en français langue de la minorité et en français langue seconde, du préscolaire aux études postsecondaires. Le gouvernement de la Saskatchewan investira pour sa part un montant équivalent de 43 millions de dollars pour soutenir les objectifs de l'Entente.

Des ententes bilatérales relatives à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde sont établies depuis plus de 50 ans avec le gouvernement de la Saskatchewan. Elles appuient la province dans la mise en œuvre d'activités visant l'enseignement de langue française en contexte minoritaire et l'apprentissage de la seconde langue officielle.

« Le bilinguisme est un élément fondamental de l'identité canadienne. La collaboration entre nos deux gouvernements permettra de renforcer l'apprentissage du français en Saskatchewan ainsi que de préserver la langue et la culture françaises pour les générations à venir. Je suis très heureuse que notre gouvernement participe à ce partenariat pour améliorer et enrichir les programmes en français dans les écoles et les institutions postsecondaires de la Saskatchewan. »

- L'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique

« Nous sommes heureux de cette entente. Elle réaffirme l'engagement de la Saskatchewan à offrir aux élèves un enseignement en français de grande qualité. En investissant dans nos programmes de langues, nous donnons aux élèves, de la petite enfance aux études postsecondaires, les compétences et les occasions dont ils ont besoin pour s'épanouir dans une province forte et en pleine croissance. »

- L'honorable Everett Hindley, ministre de l'Éducation, gouvernement de la Saskatchewan

« Les institutions et les programmes d'enseignement postsecondaire en français de la Saskatchewan jouent un rôle important dans la promotion de la culture d'expression française et ils offrent aux élèves des possibilités d'études et d'apprentissage uniques. Ce partenariat important est fondamental dans l'engagement du gouvernement de la Saskatchewan à améliorer l'enseignement en français et à assurer la préservation et la croissance continues de la communauté francophone dans la province. »

- L'honorable Ken Cheveldayoff, ministre de l'Enseignement supérieur, gouvernement de la Saskatchewan

Les faits en bref

Au Canada, le nombre d'inscriptions dans les écoles de langue française en situation minoritaire a augmenté de 21,5 % de 2005-2006 à 2020-2021 (Statistique Canada, 2022).

La demande aux programmes d'immersion française est en hausse au Canada. Le nombre d'élèves inscrits à ces programmes au primaire et au secondaire est passé à 484 377 élèves en 2020-2021, soit une hausse de 64 % par rapport aux 295 197 élèves inscrits en 2005-2006 (Statistique Canada, 2022).

La contribution financière totale du gouvernement du Canada au gouvernement de la Saskatchewan est de 43 104 211 $ sur 4 ans pour l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la seconde langue officielle.

Le 17 février 2025, le gouvernement du Canada a annoncé la signature du Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde 2024-2025 à 2027-2028. Ce protocole prévoit un investissement de plus de 1,4 milliard de dollars sur 4 ans. Il établit les principes de collaboration entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux. Patrimoine canadien conclut actuellement des ententes bilatérales avec les gouvernements des provinces et territoires découlant de ce protocole.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration reconnaît l'importante valeur sociale, économique et culturelle des langues officielles. Il tient également compte de la situation actuelle et future des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada, soit celle des minorités francophones à l'extérieur du Québec et celle des minorités d'expression anglaise au Québec. Le Plan d'action prévoit des investissements totalisant plus de 4,1 milliards de dollars sur 5 ans, soit le plus important financement jamais octroyé par un gouvernement en matière de langues officielles.

