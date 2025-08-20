Quatre nouvelles expositions et des programmes publics captivants à Ottawa

OTTAWA, ON, le 20 août 2025 /CNW/ - Préparez-vous à vivre un automne et un hiver mémorables au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et partout au pays. Notre édifice emblématique de la promenade Sussex accueillera quatre nouvelles expositions et des activités artistiques, éducatives, de mieux-être et communautaires conçues pour captiver les visiteur•euse•s et enrichir leur vie. À l'extérieur de nos murs, le Musée rend les arts visuels accessibles à tous les Canadien•ne•s grâce à des expositions et des installations d'artistes canadien•ne•s et internationaux de renom dans divers endroits du pays.

« Après deux ans à la tête de ce lieu remarquable, je peux affirmer avec certitude que le Musée n'est pas seulement un lieu qui abrite des œuvres d'art. C'est un espace de vie où les Canadien.ne.s se voient et voient leurs communautés », a déclaré Jean-François Bélisle, directeur général du Musée des beaux-arts du Canada. « En 2025-2026, nous continuerons à être guidés par le rythme de la collaboration : établir des partenariats avec le secteur des arts visuels pour relier les œuvres d'art aux communautés, faire le lien entre le passé et le présent et réunir les gens par le biais de l'art. »

Quatre nouvelles expositions

L'exposition du Prix Sobey pour les 2025, organisée par le MBAC en collaboration avec la Fondation Sobey pour les arts, s'ouvre le 3 octobre 2025. Elle présentera les œuvres de six des meilleur•e•s artistes en arts visuels contemporains du Canada de la courte liste de cette année. Le Prix en est à sa 24e édition et à sa 22e édition consécutive. Les finalistes sont Tarralik Duffy (région circumpolaire), Tania Willard (région du Pacifique), Chukwudubem Ukaigwe (région des Prairies), Sandra Brewster (région de l'Ontario), Swapnaa Tamhane (région du Québec) et Hangama Amiri (région de l'Atlantique). L'exposition se tiendra jusqu'au 8 février 2026.

Compte d'hiver : au cœur du froid est une réflexion sur la grande influence de l'hiver sur diverses cultures et modes d'expression artistiques. Présentant plus de 150 œuvres datant du début du 19e siècle à nos jours, cette exposition rassemble les perspectives autochtones, allochtones et européennes sur le sujet. Parmi les artistes notables, citons la graveuse inuit Pitseolak Ashoona, les artistes cris Duane Linklater et Kent Monkman, les peintres canadiens Maurice Cullen, Clarence Gagnon et Lawren S. Harris, ainsi que les impressionnistes français Claude Monet et Camille Pissarro. À l'affiche du 21 novembre 2025 au 22 mars 2026.

Puisant dans la riche collection du Musée des beaux-arts du Canada, Regards sur la ville rassemble les créations d'un vaste éventail de photographes qui ont saisi l'esprit des rues urbaines. Parmi les artistes dont on expose des œuvres, on compte Diane Arbus, Barbara Probst, Charles Gagnon, Fred Herzog, June Clark, Jeff Thomas, Gordon Parks, Kwame Brathwaite et bien d'autres encore. Du 12 décembre 2025 au 15 mars 2026.

Les œuvres de l'artiste montréalaise de renommée internationale Sylvia Safdie seront présentées pour la première fois au Musée. Safdie rassemble et utilise en divers médiums des matériaux naturels qu'elle a trouvés pour explorer différents thèmes. L'exposition solo Sylvia Safdie : Terra, qui s'ouvre aussi le 12 décembre, présente notamment sa plus récente installation sculpturale et dévoile des extraits inédits de son travail vidéo. À l'affiche jusqu'au 23 août 2026.

Programmes publics

Grâce à une panoplie de programmes proposés par le Musée, les visiteur•euse•s peuvent apprendre, échanger et créer. La plupart des événements et activités sont gratuits avec le billet d'entrée, et beaucoup sont entièrement gratuits. Participez à des conversations enrichissantes avec des artistes canadien•ne•s tels que Chih-Chien Wang et Suzy Lake; rendez-vous au Studio pour exprimer votre créativité - tout le matériel est fourni - ou installez-vous tranquillement dans une salle de la collection pour dessiner. La saison automnale des Soirées gratuites du jeudi présentées par BMO propose de la musique, des ateliers artistiques et de courtes visites guidées ludiques dans une ambiance animée et conviviale. Rendez-vous sur beaux-arts.ca, sous l'onglet « Éducation », pour plus de détails.

Joindre les Canadien•ne•s d'un océan à l'autre

Grâce à l'initiative de Rayonnement national du Musée des beaux-arts du Canada, soutenue par Michael Nesbitt et la Fondation du MBAC, les Canadien•ne•s de différentes régions du pays peuvent admirer des œuvres d'art de calibre mondial. Parmi celles-ci, citons :

Nous venons de la mer de Joan Jonas , présentée simultanément jusqu'au 12 octobre 2025 au Centre des arts Eltuek à Sydney et au Centre pour les arts du comté d' Inverness , tous deux en Nouvelle-Écosse ;

de , présentée simultanément jusqu'au 12 octobre 2025 au Centre des arts Eltuek à et au Centre pour les arts du comté d' tous deux en Nouvelle-Écosse ; WINDWARD [Sous le vent] (2025), une nouvelle installation cinématographique de l'artiste Sharon Lockhart , exposée à la Galerie de l'île Fogo jusqu'au 31 octobre 2025, puis à la Galerie Walter Phillips du Centre Banff pour les arts et la créativité à Banff , en Alberta , du 22 octobre 2025 au 7 janvier 2026 ;

(2025), une nouvelle installation cinématographique de l'artiste , exposée à la l'île jusqu'au 31 octobre 2025, puis à la du Centre Banff pour les arts et la créativité à , en , du 22 octobre 2025 au 7 janvier 2026 ; The Ship of Tolerance [Le bateau de la tolérance] , une œuvre réalisée par les artistes Ilya et Emilia Kabakov , exposée jusqu'au 20 septembre 2026 au Galeries d' Oakville ; et

, une œuvre réalisée par les artistes , exposée jusqu'au 20 septembre 2026 au Galeries d' ; et Bicyclettes Forever, d'Ai Weiwei, à La Fourche, à Winnipeg , jusqu'en 2034.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14 ᵉ au 21 ᵉ siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

Ankosé - Everything is connected - Tout est relié

Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada; Pénélope Carreau, Agente, Relations publiques, Musée des beaux-arts du Canada