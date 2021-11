VANCOUVER, BC, le 20 nov. 2021 /CNW/ - Les inondations dévastatrices en Colombie-Britannique ont non seulement mis en péril et déplacé la vie d'innombrables Canadiens, mais elles ont aussi touché la chaîne d'approvisionnement du Canada. Il est hautement prioritaire de veiller à ce que les biens essentiels parviennent aux ménages canadiens en temps opportun et à ce que les aliments, les médicaments et les autres fournitures essentielles soient accessibles à tous ceux qui en ont besoin.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, le ministre de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, et le ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, l'honorable Rob Fleming, ont annoncé la création d'un groupe de travail fédéral-provincial sur le rétablissement de la chaîne d'approvisionnement afin de permettre la reprise de la circulation des marchandises dans la province. Le groupe est déjà au travail et le sera tout au long de la fin de semaine.

Plusieurs ministères du gouvernement du Canada, des ministères du gouvernement de la Colombie-Britannique, l'Administration portuaire Vancouver Fraser, l'Administration de l'aéroport international de Vancouver, la BC Marine Terminal Operators Association, la BC Trucking Association, le Conseil canadien du commerce de détail, l'Association canadienne des carburants, des représentants de l'industrie du remorquage de la Colombie-Britannique, le Gateway Council of BC, la BC Chamber of Shipping, le Canadien National et Chemin de fer Canadien Pacifique ont notamment été invités à participer au groupe de travail fédéral-provincial sur le rétablissement de la chaîne d'approvisionnement.

Ce groupe de travail est une première étape dans ce qui sera un effort continu de la part de tous les ordres de gouvernement pour veiller à ce que la chaîne d'approvisionnement soit rétablie de manière à fournir aux Canadiennes et aux Canadiens les biens dont ils ont besoin et à aider à atténuer les effets des incidents futurs.

Le groupe de travail élaborera des options de transport et de logistique d'urgence pour les biens et les matériaux essentiels. À mesure que l'infrastructure rouvrira graduellement, le groupe de travail établira des priorités et donnera des conseils sur les meilleurs itinéraires et l'utilisation de la capacité limitée pour le transport des marchandises dans tous les modes, tout en tenant compte des besoins des collectivités et de l'intérêt économique national. De plus, les membres du groupe travailleront de concert afin d'envisager des options pour dévier la circulation ou établir de nouvelles chaînes logistiques dans la province.

Transports Canada collabore activement avec la province de la Colombie-Britannique, ainsi qu'avec le port de Vancouver, les secteurs des terminaux, ferroviaire, aérien, du remorquage et du camionnage, afin d'appuyer l'intervention à la suite des inondations en Colombie-Britannique. Il est primordial de soutenir les personnes déplacées ou évacuées à la suite des glissements de terrain.

Le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique félicitent ceux qui travaillent dans des circonstances vraiment difficiles ou dangereuses et qui évacuent des gens, sauvent des vies et rétablissent rapidement le réseau de transport du Canada.

« Le gouvernement du Canada est extrêmement préoccupé par les inondations en Colombie-Britannique, et nous sommes prêts à fournir du soutien par tous les moyens possibles. La qualité de notre infrastructure de transport et l'efficacité de nos corridors commerciaux profitent directement à la vie des Canadiens. Il est important de travailler ensemble pour déterminer la meilleure façon de veiller à ce que les points d'accès du Canada demeurent forts, résilients et sécuritaires. »



L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Le gouvernement du Canada est toujours prêt à aider les provinces et les territoires lorsqu'ils en ont besoin. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires fédéraux et provinciaux pour veiller à ce que le soutien nécessaire pour rétablir la circulation des marchandises dans la province de la Colombie-Britannique soit fourni. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour remercier tous les premiers intervenants, les bénévoles qui effectuent de la recherche et des sauvetages, ainsi que les gestionnaires des mesures d'urgence pour leurs efforts constants et inlassables en cette période difficile. »



L'honorable Bill Blair

Président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Le gouvernement de la Colombie-Britannique travaillera avec tous les intervenants pour rouvrir nos corridors de transport essentiels le plus rapidement possible. Nous sommes reconnaissants du soutien offert par le gouvernement fédéral alors que nous sécurisons les chaînes d'approvisionnement pour nous assurer que les gens ont les produits dont ils ont besoin. »



L'honorable Rob Fleming

Ministre des Transports et de l'Infrastructure



La totalité des échanges commerciaux des biens et services au Canada , en 2020, se chiffre à 1,3 billion de dollars.

En plus de veiller à la sécurité des gens, tous les participants à la chaîne d'approvisionnement collaborent pour assurer le transport des biens essentiels, y compris les aliments et d'autres fournitures essentielles.

Le groupe de travail conjoint sur le rétablissement de la chaîne d'approvisionnement travaille à assurer que la circulation des fournitures et des marchandises puisse reprendre et que la chaîne d'approvisionnement soit rétablie de la façon la plus rapide et résiliente possible.

