OTTAWA, ON, le 23 juill. 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a posé des défis sans précédent aux communautés des Premières nations dans les régions nordiques et éloignées qui dépendent des chaînes d'approvisionnement pour la livraison des marchandises et des services essentiels. Alors que la pandémie évolue, les gouvernements du Canada et de l'Ontario continuent de travailler avec les communautés des Premières nations en région éloignée et l'industrie du transport aérien pour répondre aux besoins particuliers de ces communautés.

Aujourd'hui, le ministre des Transports du Canada, l'honorable Omar Alghabra, le ministre des Affaires autochtones de l'Ontario, l'honorable Greg Rickford, et la ministre des Transports de l'Ontario, l'honorable Caroline Mulroney, ont annoncé une aide pour les aéroports en région éloignée qui desservent des communautés des Premières nations en Ontario. Le gouvernement du Canada verse plus de 5,1 millions de dollars pour soutenir l'accès par transport aérien essentiel aux communautés éloignées et le gouvernement de l'Ontario investit plus de 14,5 millions dans l'exploitation des aéroports en région éloignée pour l'exercice 2021-2022.

Le financement annoncé aujourd'hui s'ajoute aux plus de 11,1 millions de dollars de fonds fédéraux et aux 14,2 millions de fonds provinciaux qui ont été fournis en 2020-2021 pour maintenir les services aériens essentiels et l'exploitation des aéroports dans les communautés éloignées en Ontario. La province a également fourni 4 millions de dollars supplémentaires pour garantir la continuité des opérations sécuritaires pendant la pandémie.

Cet apport financier contribuera à maintenir les niveaux minimaux de services de transport aérien dans les communautés des Premières nations en région éloignée de l'Ontario pour assurer l'accès en continu aux marchandises et aux services essentiels, notamment le réapprovisionnement des communautés en aliments et en fournitures médicales.

Les gouvernements du Canada et de l'Ontario continueront de collaborer pour veiller à la protection du transport et des chaînes d'approvisionnement essentiels aux communautés des Premières nations dans les régions nordiques et éloignées. Cela est nécessaire à la santé, à la sécurité et au bien-être de leurs résidents.

« Notre gouvernement comprend l'importance de services aériens fiables pour assurer le bien-être social et économique de nos communautés nordiques et éloignées. Alors que nous travaillons à la reprise et au redémarrage des voyages après la pandémie, cet investissement contribuera à faire en sorte que les personnes qui vivent et travaillent dans les communautés des Premières nations en région nordique et éloignée continuent d'accéder à des services aériens pour la livraison de marchandises et de services essentiels et pour les déplacements essentiels entre les communautés en Ontario. Nous sommes heureux de travailler avec nos partenaires des Premières nations, nos partenaires provinciaux et l'industrie du transport aérien pour soutenir les communautés nordiques et éloignées alors que nous commençons à rebâtir en mieux. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Les communautés des Premières nations en région éloignée dépendent de petits transporteurs aériens qui fournissent un accès constant aux produits essentiels, comme les aliments et le carburant, de même qu'aux services essentiels, y compris l'emploi, les soins de santé, l'éducation et les services sociaux. C'est pourquoi le gouvernement de l'Ontario travaille avec son partenaire fédéral pour accorder aux petits transporteurs aériens les fonds urgents dont ils ont besoin pour continuer à fournir des services vitaux à ces communautés pendant la pandémie de COVID-19 et après cette dernière. »

L'honorable Greg Rickford

Ministre des Affaires autochtones

Gouvernement de l'Ontario

« Le fait de maintenir le transport et les chaînes d'approvisionnement essentiels aux communautés des Premières nations en région nordique et éloignée est l'un des objectifs prioritaires de notre gouvernement. En raison des répercussions de la pandémie de COVID-19, l'Ontario a donné la priorité au financement supplémentaire de services aériens fiables de façon à ce que nos communautés des Premières nations aient en place des chaînes d'approvisionnement robustes qui permettent la livraison des marchandises essentielles et la prestation des services essentiels. »

L'honorable Caroline Mulroney

Ministre des Transports

Gouvernement de l'Ontario

Les faits en bref

Dans le cadre des ententes de financement du Programme de services aériens en régions éloignées, un montant fixe de financement est alloué à chaque province ou territoire qui compte des communautés éloignées. Les provinces et les territoires sont responsables de l'attribution des fonds à des transporteurs aériens précis.

Les communautés des Premières nations en région nordique et éloignée dépendent du service aérien comme seul moyen de transport à l'année permettant d'accéder aux communautés et d'en sortir.

Le ministère des Transports de l' Ontario est propriétaire-exploitant de 29 aéroports, 27 d'entre eux desservant des communautés des Premières nations en région éloignée.

est propriétaire-exploitant de 29 aéroports, 27 d'entre eux desservant des communautés des Premières nations en région éloignée. Certaines communautés peuvent avoir un accès limité à des routes de glace saisonnières ou à de longues routes de gravier peu fiables.

