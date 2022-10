DEC accorde 130 500 $ au Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais (CREDDO) pour la plantation d'arbres dans les parcs urbains de Gatineau.

GATINEAU, QC, le 27 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les espaces communs comme nos parcs sont au cœur de nos communautés. Ce sont des pôles importants pour les résidents et les visiteurs ainsi que pour les entreprises qui participent au dynamisme de nos régions. La pandémie nous a amenés à repenser l'organisation de nos lieux publics et le gouvernement du Canada a une vision stratégique pour créer des milieux de vie où tous pourront s'épanouir.

Aujourd'hui, Greg Fergus, député de Hull-Aylmer et secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor, a annoncé, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, une contribution non remboursable de 130 500 $ au CREDDO dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC). Ce soutien financier servira à l'achat et à la plantation de 300 arbres dans les parcs urbains de Gatineau.

En opération depuis 1990, le CREDDO est l'un des 16 conseils régionaux de l'environnement répartis dans les régions du Québec. Son mandat principal est d'assurer la concertation des acteurs de l'Outaouais autour des enjeux environnementaux de la région. Le soutien financier de DEC permet l'amélioration de parcs urbains afin de revitaliser les rues principales et les centres-villes, la bonification d'espaces extérieurs et l'appui à des projets verts comme celui de la Ville de Gatineau. Le projet s'inscrit dans la campagne Vivre en vert, qui vise à verdir en priorité les communautés vulnérables de Gatineau pour lutter contre les îlots de chaleur urbains.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les espaces communautaires sont des lieux propices aux interactions sociales et à l'activité physique. En favorisant un meilleur accès à des installations et des programmes récréatifs, nous contribuons au bien-être des collectivités, des familles et des individus à travers le pays. La reprise économique dépend entre autres de la vitalité des communautés locales et de leurs espaces communs.

Citations

« Nous avons à cœur le développement des régions, et c'est pourquoi nous encourageons la mise sur pied d'initiatives porteuses pour les communautés. Grâce au projet du CREDDO, l'ajout d'arbres dans les parcs de la ville permettra la restauration d'espaces verts, en plus d'offrir un milieu de vie bonifié aux Gatinois et de favoriser le vivre ensemble. Cet appui du gouvernement fédéral constitue une excellente nouvelle pour la ville de Gatineau! »

Greg Fergus, député de Hull-Aylmer et secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor

« Notre appui à la réalisation de projets comme celui du CREDDO témoigne de la vision stratégique et de l'engagement de notre gouvernement à soutenir les collectivités du Québec. Je lève mon chapeau à toute l'équipe du CREDDO pour cette initiative qui favorise à la fois la réduction des gaz à effet de serre et la création d'espaces communs agréables pour les résidents de Gatineau. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« En plus de ses bienfaits écologiques, sociaux et économiques, un arbre est une infrastructure naturelle essentielle pour la lutte et l'adaptation aux changements climatiques. Alors que l'objectif de la Ville de Gatineau dans son nouveau Plan de foresterie urbaine est d'améliorer son indice de canopée, cette contribution est une excellente nouvelle. Je remercie le gouvernement du Canada et l'ensemble des partenaires et j'offrirai toute ma collaboration pour le déploiement de l'initiative. »

France Bélisle, mairesse de Gatineau

« Le CREDDO travaille depuis plusieurs années à verdir les communautés les plus vulnérables de Gatineau avec les acteurs du milieu. Dans le cadre de ce nouveau projet, nous sommes fiers de pouvoir collaborer avec la Ville avec le soutien de Développement économique Canada pour les régions du Québec pour augmenter la canopée dans nos espaces verts urbains et ainsi améliorer la qualité de vie des citoyens. Les parcs vont jouer un rôle important dans la résilience de nos communautés, c'est pourquoi nous devons les bonifier dès aujourd'hui. »

Benoît Delage, directeur général, CREDDO

Faits en bref

Le FCRC a été lancé en juin 2021. Une somme de 500 millions de dollars sur deux ans est versée aux agences de développement régional du Canada (ADR), dont 107 M$ à DEC pour investir dans des espaces publics communs et inclusifs au Québec. Alors que les restrictions en matière de santé publique s'atténuent, le gouvernement du Canada maintient son engagement d'investir dans des espaces communs afin de les rendre plus sûrs, plus verts et plus accessibles. Cela stimulera les économies locales, créera des emplois et améliorera la qualité de vie des Canadiens. Ce financement aide les communautés à :

(ADR), dont 107 M$ à DEC pour investir dans des espaces publics communs et inclusifs au Québec. Alors que les restrictions en matière de santé publique s'atténuent, le gouvernement du maintient son engagement d'investir dans des espaces communs afin de les rendre plus sûrs, plus verts et plus accessibles. Cela stimulera les économies locales, créera des emplois et améliorera la qualité de vie des Canadiens. Ce financement aide les communautés à : adapter les espaces et les biens communautaires afin qu'ils puissent être utilisés en toute sécurité conformément aux directives locales de santé publique;



aménager ou améliorer des espaces communautaires afin d'encourager les Canadiens et les Canadiennes à s'impliquer de nouveau dans leurs communautés et régions et à les explorer.

Le FCRC est mis en œuvre dans le cadre du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias: Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]