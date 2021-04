Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Bas-Saint-Laurent et Investissement Québec investissent dans Eau Limpide

L'entreprise familiale qui embouteille et commercialise de l'eau de source naturelle réalise une transition de relève à de nouveaux intérêts locaux

SAINT-SIMON-DE-RIMOUSKI, QC, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Bas-Saint-Laurent (FRS) et Investissement Québec (IQ) ont le plaisir d'annoncer un investissement dans Eau Limpide, une entreprise familiale de Saint-Simon-de-Rimouski qui embouteille et commercialise de l'eau de source naturelle depuis 25 ans.

Cet investissement majeur survient alors que les fondateurs d'Eau Limpide, M. Roger Bérubé et sa conjointe Mme Jacqueline Cimon, ont récemment vendu leur entreprise afin de prendre une retraite bien méritée. Les propriétaires souhaitaient assurer la pérennité de l'entreprise en cédant celle-ci à des intérêts locaux. La transaction a donc été conclue le 1er avril 2021 et ce sont quatre hommes d'affaires bien connus de la région qui se sont portés acquéreurs d'Eau Limpide, soit messieurs Jacques Pelletier, Gérald Albert, Michel Blier et Michel Ouellet.

L'investissement par les Fonds régionaux de solidarité FTQ Bas-Saint-Laurent et Investissement Québec contribuera à faciliter le processus d'acquisition et de transition d'Eau Limpide. Cet investissement permettra également d'adapter la production à l'équipement récemment acquis, de conclure de nouvelles ententes de distribution et de commercialisation et de bonifier l'image de marque de l'entreprise en misant sur son aspect régional.

De l'eau de source d'une pureté exceptionnelle

C'est en 1996 que M. Roger Bérubé et sa conjointe ont fondé Eau Limpide, une entreprise familiale de Saint-Simon-de-Rimouski qui embouteille et commercialise de l'eau de source naturelle provenant des Appalaches. La compagnie québécoise distribue deux types de produits (eau de source de montagne et eau de source déminéralisée) en formats de 18, 11 et 4 litres. Embouteillée sur place, cette eau d'une pureté exceptionnelle est notamment vendue chez Marché Richelieu, Metro, IGA, ainsi que dans de nombreuses épiceries, dépanneurs, pharmacies, bureaux et commerces du Bas-Saint-Laurent, du sud de la Gaspésie et du nord du Nouveau-Brunswick.

« Eau Limpide constitue un véritable joyau dans la région du Bas-Saint-Laurent. Nous sommes extrêmement fiers d'avoir l'opportunité de contribuer au rayonnement de cette entreprise reconnue dans tout l'Est-du-Québec et au Nouveau-Brunswick. Le soutien des Fonds régionaux de solidarité FTQ Bas-Saint-Laurent et d'Investissement Québec nous permettra d'atteindre de nouveaux sommets, de développer des marchés inexploités et d'assurer la pérennité d'une dizaine d'emplois à notre usine de Saint-Simon-de-Rimouski », déclare Jacques Pelletier, président-directeur général et chef des opérations d'Eau Limpide.

« Dans un contexte de mondialisation des marchés, il est plus important que jamais de donner un coup de pouce aux entrepreneurs d'ici qui souhaitent assurer la relève des entreprises familiales québécoises et maintenir des emplois de qualité chez-nous. Aux Fonds régionaux de solidarité FTQ, on est convaincu que les nouveaux propriétaires d'Eau Limpide réussiront à propulser cette marque encore plus loin, grâce à leur énergie débordante, leurs idées plein la tête et leurs projets novateurs. L'eau étant une des principales richesses du 21e siècle, cet investissement représente également une occasion de plus de s'investir pour une société meilleure, que ce soit au niveau économique ou environnemental », ajoute David Lord, vice-président régional, Fonds régionaux de solidarité FTQ Bas-Saint-Laurent - Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine.

« Nous sommes fiers d'être partie prenante de ce projet qui contribuera au développement économique durable de la région. Notre appui à Eau Limpide témoigne non seulement de notre engagement à rendre nos manufacturiers plus productifs, mais aussi de soutenir notre relève entrepreneuriale. Notre équipe régionale continuera d'accompagner la nouvelle équipe de direction dans ses démarches de croissance et dans la réalisation de ses objectifs d'affaires », conclut Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

À propos d'Eau Limpide

Fondée en 1996, Eau Limpide est une entreprise familiale québécoise qui embouteille et commercialise de l'eau de source naturelle d'une pureté exceptionnelle provenant de ses deux sites situés à Saint-Simon-de-Rimouski. L'entreprise distribue deux types de produits (eau de source de montagne et eau de source déminéralisée) en formats de 18, 11 et 4 litres, et ce, dans le Bas-Saint-Laurent, le sud de la Gaspésie et le nord du Nouveau-Brunswick.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Depuis plus de 25 ans, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec. Créés en 1996, les Fonds régionaux ont investi un peu plus d'un milliard de dollars dans tout près de 1400 entreprises. À travers ces investissements, ils ont appuyé près de 52 000 emplois.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Et grâce à Investissement Québec International, elle accompagne aussi les entreprises québécoises en matière d'exportation tout en assurant la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

