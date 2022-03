OTTAWA, ON, le 11 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada travaille d'arrache-pied pour réinstaller au moins 40 000 ressortissants afghans le plus rapidement et de façon aussi sécuritaire que possible. Le Canada a maintenant accueilli plus de 8 680 réfugiés afghans, et d'autres arrivent chaque semaine.

Le gouvernement du Canada a également mis en œuvre un programme humanitaire spécial axé sur la réinstallation des ressortissants afghans vulnérables, y compris des dirigeantes. Cette semaine, alors que nous avons célébré la Journée internationale des femmes, nous reconnaissons la force et la résilience des Afghanes qui se sont maintenant installées dans ce pays et peuvent utiliser leurs voix pour soutenir leurs compatriotes tout en continuant à défendre les droits des femmes et des filles toujours en Afghanistan.

Afin d'aider les Afghanes qui viennent d'arriver au Canada à se tailler une place importante et à tirer parti de leurs compétences et de leurs connaissances, de nombreuses organisations et institutions leur offrent des possibilités de carrière précieuses. Voici quelques exemples de la façon dont les Afghanes nouvellement arrivées font leur marque et aident d'autres femmes :

L'École de journalisme et de communication de l'Université Carleton , à Ottawa , accueille la célèbre journaliste afghane et défenseure des droits de l'homme, Farida Nekzad, comme journaliste en résidence (lien en anglais) depuis décembre 2021. M me Nekzad est directrice du Centre afghan pour la protection des femmes journalistes depuis 2017. Dans ses fonctions de direction, elle a souvent dû risquer sa vie pour défendre la place des femmes dans le journalisme. Durant son mandat actuel à l'Université Carleton , M me Nekzad travaille avec des étudiants et partage son expérience en tant que journaliste chevronnée, en plus de faire des recherches sur les médias afghans, notamment en ce qui concerne les femmes et la liberté d'expression.

Bien que la réinstallation soit difficile pour de nombreux nouveaux arrivants, elle peut être particulièrement difficile pour les femmes et les filles. Le Canada appuie les efforts de nos partenaires communautaires de confiance pour les aider à s'intégrer dans leur nouvelle vie.

« Ces femmes courageuses et formidables, qui sont maintenant chez elles au Canada, méritent que leur voix soit entendue. Je suis fier de voir des organismes canadiens défendre les droits et la dignité des Afghanes et offrir à ces femmes une tribune pour défendre et soutenir les autres femmes. Ce sont là de grands exemples de la façon dont les Canadiens se rassemblent pour aider à réinstaller certaines des personnes les plus vulnérables au monde. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« En tant que journaliste, je me suis engagée à être la voix de toutes les Afghanes et à plaider pour l'évacuation des femmes journalistes et de toutes celles qui sont en danger. »

- Farida Nekzad, nouvelle venue afghane et journaliste en résidence, Université Carleton

Les Nations Unies ont reconnu 1975 comme l'Année internationale des femmes et ont commencé à célébrer le 8 mars comme la Journée internationale des femmes. Il s'agit d'une journée mondiale pour souligner et célébrer les accomplissements sociaux, économiques, culturels et politiques des femmes et des filles.

